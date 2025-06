Mariano Rajoy se da un baño de masas tras finalizar el Camino de Santiago con su hijo y su hermano: sus simpáticos 'selfies'

El pasado 17 de julio, la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela fue el escenario de una situación tan sorprendente como atípica. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (70 años), llegó a este lugar tras finalizar su peregrinación por el Camino Francés.

Ataviado con sencilla ropa deportiva y un sombrero para protegerse del sol, el político accedió a la plaza más concurrida de su ciudad natal junto a uno de sus hijos, Juan, un amigo de éste, y su hermano Enrique. La suya fue casi una entrada triunfal. Porque en ese momento sonaban, en todo su esplendor, las tradicionales gaitas gallegas.

Ni el son de este instrumento tradicional ni su desaliñado look evitaron que muchos transeúntes se percataran de inmediato de que tenían frente a ellos a un exjefe de gobierno. Una estampa que no se ve todos los días, por lo que muchos turistas y curiosos no dudaron en acercarse a él para saludarlo o pedirle hacerse un selfie con él.

El expresidente Mariano Rajoy, con uno de sus hijos y su hermano al su llegada a la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. Europa Press

Campechano y derrochando don de gentes, Mariano Rajoy accedió de manera amable y cercana a las peticiones de los presentes. Foto aquí. Saludo allá. Parecía estar encantado con su inesperado baño de multitudes.

Algunos de ellos le lanzaban algunas de sus frases más míticas, como "muchas tardes y buenas gracias". Él agradecía, atento, cada gesto de acercamiento.

Aclamado por la juventud

Cabe recordar que Rajoy fue presidente de Gobierno de noviembre de 2011 a junio de 2018. Han pasado ya siete años desde que abandonó el cargo, pero está claro que nadie se ha olvidado de él. Mucho menos los jóvenes.

El expresidente de Gobierno se hace fotos con un grupo de jóvenes en la capital gallega. Europa Press

Y es que, curiosamente, la mayoría de improvisados 'fans' que le pidieron inmortalizar con su smartphone su paso por Santiago de Compostela eran adolescentes. Chicos de edades próximas a las de su hijo Juan, nacido en 2005 y fruto de su matrimonio con Elvira Fernández (60), quien ha sido uno de sus grandes compañeros de camino.

Rajoy tiene otro hijo de su unión con su esposa, pero Mariano, nacido en 1999. Sin embargo, este no les ha acompañado en su viaje. Quien sí ha estado a su lado ha sido su hermano Enrique, el menor de sus cuatro hermanos.

Mariano Rajoy posa con la Compostela tras finalizar el Camino de Santiago, el pasado 17 de junio. Europa Press

Sus acompañantes han optado por mantenerse en un discreto segundo plano mientras Rajoy saludaba a simpatizantes y a otros peregrinos. Finalizados los encuentros con la gente de la calle, todos se dirigieron al interior de la Catedral de Santiago de Compostela. Su intención era presenciar la tradicional la Misa del Peregrino.

El consejo de Rajoy

Pero era tal la fila de personas para acceder al templo que finalmente Rajoy y sus familiares decidieron ir a la Oficina de Acogida al Peregrino, donde recogieron, orgullosos, la Compostela. El expresidente posó orgulloso con su certificado.

"Recomendaría a todo el mundo, político o no, que tenga tiempo y ganas" de hacer el Camino de Santiago, llegó a decir. También aconsejaba "que antes se preparen un poco".

Cuando se refiere a eso de "prepararse", sabe de lo que habla. Dicen quienes lo conocen que está en plena forma. Y que realiza rutas de entre 7 y 10 kilómetros diarios para mantener la forma física. En exteriores o en cinta para caminar.

Se calcula que cerca de medio millón de peregrinos acuden cada año al Camino de Santiago. Este año, uno de sus caminantes más ilustres ha sido Mariano Rajoy. El expolítico salió el pasado jueves 12 de junio de Sarriá, donde comenzó el Camino Francés. Cinco días después completó su etapa.

Por el camino, por cierto, tuvo tiempo de darse un pequeño homenaje. Rodeado de sus seres queridos, se dio banquete en un conocido restaurante de Melide.

A su paso por esta localidad, bien conocida por la calidad de sus pulpeiras, disfrutó de los platos tradicionales de su tierra en Roma 1930. Allí, cómo no, tampoco dudaron en pedirle un selfie. Y él, como suele hacer desde que retomó su trabajo como registrador de la propiedad, no dudó en posar, sonriente y generoso, con quienes aún le recuerdan con tanto cariño. A quién le amarga un dulce.