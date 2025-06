Todos los detalles de la boda de Claudia Ula, la hija de Raquel Revuelta, en Cádiz: la iglesia, el vestido y un lugar significativo

El próximo 21 de junio de 2025 se convertirá en uno de los días más importantes para Claudia Ula (29 años) y Vicente Benítez. La pareja se dará el ‘sí, quiero’ después de ocho años de relación, y lo hará en Zahara de los Atunes, un lugar idílico y cargado de significado para ambos.

La hija de Raquel Revuelta (57) nació siendo una figura conocida y es ahora cuando su historia de amor con Vicente llegará a las portadas de los principales medios del país. El próximo fin de semana, celebrarán una boda íntima, familiar y muy emotiva, rodeados de sus seres más queridos.

EL ESPAÑOL ha recopilado los detalles más significativos de este enlace tan especial. La pareja ha confiado en una wedding planner para coordinar todos los preparativos. Han confiado en Alejandra Lacida, de La Madrina Wedding, para que se encarguen del día más especial de sus vidas.

La boda se celebrará de forma íntima en Zahara de los Atunes donde la memoria del padre de la novia cobrará un protagonismo especial.

“Casarme cerca de donde está él es mi forma de mantenerlo cerca, de sentir que me acompaña en cada paso”, ha confesado en una entrevista con la revista ¡HOLA! semanas antes del enlace. En la localidad gaditana reposan las cenizas de su padre, Miguel Ángel Jiménez, fallecido en 2020 tras una operación de corazón.

Además, este lugar tan significativo fue también el elegido por su pareja para pedirle matrimonio, sabiendo que tiene un valor emocional incalculable para Claudia y su familia.

La pareja lleva más de un año preparando la que será la boda de sus sueños. Claudia, que ha confesado en muchas ocasiones que está muy nerviosa por este día.

Son muchas las publicaciones que ha compartido en sus redes sociales dando detalles sobre los avances de su enlace y sobre la importancia de la presencia de la wedding. "Yo no quería al principio, pero estaba equivocada. No solo es necesaria para ese día, sino para todo el proceso. Ha sido fundamental tenerla. Me supone una tranquilidad y una paz mental, que es muy importante para mí", ha explicado en sus redes.

La pareja sellará su romance en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Zahara de los Atunes y la celebración en el Trafalgar Polo Club, un lugar que se convertirá en el enclave perfecto para contraer matrimonio, después de conocerse desde que son pequeños.

La celebración

La boda contará con 340 invitados y tendrá dos testigos de excepción: las abuelas de los novios. La celebración se desarrollará en un entorno único, un lugar idílico junto al mar, a casi 40 minutos del lugar donde Claudia y Vicente se darán el ‘sí, quiero’.

Ubicado en pleno corazón de El Palmar, a tan solo 12 minutos a pie de la playa, el Trafalgar Polo Club ha sido el enclave elegido para la celebración. Un espacio rodeado de jardines cuidados, con terraza y vistas privilegiadas al mar, que se presenta como el escenario perfecto para vivir un día inolvidable, donde se combinarán naturaleza, elegancia y un ambiente íntimo.

Este exclusivo alojamiento ha sido reservado para los invitados, aunque, si no han elegido ya su habitación, no queda disponibilidad para esa fecha. Las estancias cuentan con aire acondicionado, baño privado con ducha, secador de pelo y productos de cortesía, así como cocina completamente equipada con zona de comedor, lavavajillas, microondas, cafetera y hervidor de agua.

El entorno natural que rodea al establecimiento invita a disfrutar de actividades al aire libre como el senderismo o el ciclismo, y se encuentra cerca de campos de golf como el Club de Golf Campano. Además, su proximidad al aeropuerto de Jerez facilita el acceso para los invitados que lleguen desde fuera de la provincia.

El look de los novios

La novia ha soñado con este momento durante toda su vida y, para esta ocasión tan especial, vestirá de Victorio & Lucchino. Ha elegido un diseño que se transformará en otro más cómodo y sencillo para la celebración posterior. En los pies, ha confiado en la firma Jimmy Choo, que la acompañará en el día más importante de su vida mientras camina hacia el altar del brazo de sus hermanos, Miguel Ángel y Nicolás.

En cuanto al novio, lucirá un clásico chaqué durante la ceremonia religiosa, que dará paso a un atuendo mucho más informal en tonos tierra para la celebración. Ambos han apostado por un dress code relajado y acorde con el entorno natural de Zahara de los Atunes. "21 de junio, la playa, amigos... olvídate de la corbata y los tacones asesinos. Queremos que estés cómodo, fresco y con estilazo", han sugerido en las invitaciones, según han comentado durante los preparativos.