Aitana confiesa que veía porno desde pequeña: "Me creaba una imagen del sexo muy distinta, donde el tono suele ser agresivo"

Aitana Ocaña (25 años) suele ser muy discreta con su vida privada. Pero ahora, en plena promoción de su nuevo disco, Cuarto azul, y a punto de presentar sus shows más ambiciosos -en Madrid y Barcelona-, ha concedido una entrevista en la que se sincera como nunca, hablando de temas personales que hasta ahora eran desconocidos.

La cantante es la portada de la nueva edición de Vogue, donde ha hecho comentarios acerca del sexo que no han tardado en viralizarse. Estas confesiones han llegado al momento de hablar de sus relaciones de pareja.

"He estado con muy pocos chicos. También en la cama, en realidad. Siempre he tenido relaciones largas: una de cuatro años [con Miguel Bernardeau] y otra de dos [con Sebastián Yatra]. Luego, he pasado un año soltera… Y ahora estoy conociendo a alguien y estoy bien. Tranquila, feliz”, ha relatado Aitana sin mencionar directamente a Plex (23), con quien se le relaciona desde hace varios meses.

Aunque ha recuperado la ilusión, la que fuera concursante de Operación Triunfo asegura que también disfrutó mucho su año de soltería. En este punto, ha confesado: "De hecho, me gusta hablar de sexo como algo que no sea tabú. Me considero una persona muy sexual y muy sensual. Me gusta mucho disfrutar del sexo con alguien a quien quieres".

Aitana recuerda que siempre ha hablado de sexo en sus canciones, pero "desde el respeto". "Y también me gusta expresarme con los bailes", ha confesado. Cabe recordar que en 2023 recibió cientos de críticas por la coreografía de su canción miamor. Una propuesta que algunos tildaron como un mal ejemplo para sus fans más jóvenes.

"Para mí, era una cuestión de dar libertad artística a mi coreógrafo para crear en función de la canción que estaba escuchando. Si fuese algo superobsceno, pues a lo mejor no sería mi estilo. Pero me pareció precioso", ha comentado al respecto.

"Considero que es muy importante naturalizar la conversación y obtener una educación sexual a una edad temprana", dice Aitana desde su propia experiencia.

Aitana y Miguel Bernardeau en la 'premiere' de 'La última', en noviembre de 2022. Gtres

"Yo he consumido porno desde pequeña", confiesa la cantante. "Y claro, se me creaba una imagen de lo que era el sexo muy distinta a la que podías ver en una película, donde el tono no suele ser tan explícito y agresivo. Hay dinámicas dentro del porno que, además de ser muy violentas, están orientadas a satisfacer el placer masculino. Es muy peligroso ese mensaje", reflexiona.

Ahora, convertida en una mujer, Aitana agradece a su madre hablar del tema con naturalidad cuando todavía era una adolescente.

"Agradezco mucho que mi madre me hablara con naturalidad del tema cuando tenía 11 o 12 años. De hecho, lo hizo en presencia de mis amigas. Valoro mucho haber podido hablar con ella abiertamente".

Aitana pone un punto y aparte al tema con una última confesión: "Me hace tanta gracia el tabú que hay con el sexo, que muchas veces estoy en una comida con gente que apenas conozco y les digo: ‘A ver, posiciones favoritas’. Ellos se quedan como: '¿Perdón?’. Pero a mí me parece un tema muy divertido".

Y añade: "Que sí, para mí también es íntimo. No lo compartiría con cualquier persona. Porque es un intercambio de energías muy heavy. Tienes a alguien dentro de ti. Literalmente. Pero tiene que dejar de ser un asunto tan tabú, porque eso es lo que lo estigmatiza".

A lo largo de la charla, Aitana también pone el foco en su carrera, pero también en otros temas personales: la depresión -tema del que habló en su documental- y hasta la relación con sus padres.