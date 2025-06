Raphael regresa a los escenarios tras ser diagnosticado de un linfoma cerebral: su 'gran noche', arropado por su familia

Raphael (82 años) ha regresado a los escenarios tras seis meses alejado del foco mediático por problemas de salud. Tal y como estaba previsto, este domingo, 15 de junio, se ha presentado en el Teatro Romano de Mérida, arropado por sus seguidores y por su familia.

Los fans le esperaban desde la puerta del hotel en el que se ha hospedado, deseándole suerte en una noche tan especial y esperada para él. "Todas", contestaba el artista ante los micrófonos de Europa Press cuando le recordaban que esta iba a ser su 'gran noche'.

Lejos de cancelar sus compromisos profesionales tras ser diagnosticado de un linfoma cerebral el pasado diciembre, el artista se ha centrado en su recuperación para regresar al trabajo con un concierto único en el marco del Stone & Music Festival. Ha sido el primero de la gira que inicia a sus 82 años con el título de Raphaelísimo.

Raphael, en el teatro romano de Mérida. Gtres

Con una puesta de escena intachable y un repertorio de 30 canciones, Raphael ha vuelto a conquistar a un público completamente entregado, entre el que se encontraban algunos rostros conocidos. Entre ellos, la presentadora Paula Vázquez (50) y Carmen Borrego (58) junto a su marido, José Carlos Bernal.

"A disfrutar de la reaparición de Raphael en el Teatro Romano que me parece lo más bonito que se puede ver. Un momentazo", expresaba Carmen Borrego ante los medios previo al concierto. "No le he visto, de momento. Creo que a los artistas como estos hay que dejarlos tranquilos, aunque me encantaría saludarlo porque sabéis que Raphael ha estado siempre en nuestra familia y nosotros en la suya", confesaba la televisiva.

"Creo que su vida es un escenario, y después de este bache que ha tenido, lo va a dar todo esta noche", aseguraba Carmen Borrego.

Así ha sido. Raphael ha recibido una impresionante ovación durante cinco minutos antes de empezar a cantar. Ha sido el propio artista quien ha dado orden de iniciar el concierto. La noche, una canción que tiene 58 años, le ha servido de apertura. Si no estuvieras tú, Amo y Volveré a nacer se han sumado al repertorio. Sobre el escenario le han acompañado 10 músicos.

Raphael, en el primer concierto de su nueva gira, 'Raphaelísimo'. Gtres

Yo sigo siendo aquel, Cierro mis ojos, Mi gran noche, A veces llegan cartas y Hablemos del amor han sido otros de los clásicos que ha interpretado el artista en su gran noche. Raphael, además, ha rendido homenaje a otros grandes cantantes, dando voz alguno de sus temas más conocidos. Así, ha recordado a Edith Piaf, a los argentinos Ángel Cabral y Enrique Diezo o a la chilena Violeta Parra.

En carne viva, Qué sabe nadie, Yo soy aquel, Escándalo y Como yo te amo le han servido de colofón. Tras ello, una nueva ovación. Esta vez de unos 10 minutos, que el artista no ha podido detener.

Alejandra y sus hijos, así como Manuel Martos, han arropado a su padre. Gtres

Un esperado de regreso en el que Raphael ha estado acompañado por su familia. Le han arropado dos de sus hijos, Manuel (46) y Alejandra (50), quien a su vez ha acudido al teatro romano con sus hijos, Manuela y Carlos.

"Muy emocionante. Él es feliz haciendo esto en el escenario y mira, ya por fin la vuelta y a retomar que es lo que a él le gusta y todos muy contentos. Muchas gracias", ha expresado Manuel Martos, confesando que lejos de encontrarse cansado, Raphael está "fantástico, como un toro, maravilloso". "Lo he vivido con mucha emoción, muchas gracias" ha añadido su hermana Alejandra antes de reencontrarse con su padre tras el concierto.

Ha sido una noche diferente, un día especial. Ya lo sabían el artista y su público. Raphael ha vuelto a los escenarios 180 días después de haber sufrido un problema de salud, finalmente diagnosticado como un linfoma cerebral. Nada ha impedido su regreso. En los últimos meses el artista se ha centrado en su recuperación y podido presentarse ante su público.