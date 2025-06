Desvelamos el viaje de Enrique Ponce a Mallorca sin Ana Soria: acto benéfico y el cómplice y divertido baile de Liz Emiliano

Poquísimas, muy puntuales y espaciadas, son las informaciones que se conocen de la pareja formada por Enrique Ponce (53 años) y su razón de amor, Ana Soria (26). Ambos, afincados -oficialmente- en Almería, aparecen de cuando en cuando en el papel couché.

No se sienten cómodos en la primera línea mediática, extremo que confirma el entorno de ambos cada vez que se le contacta. La última vez que se supo del diestro de Chiva fue hace unos días, cuando acudió, en solitario, a la clínica Ruber Internacional de Madrid.

No lo acompañó su pareja, Ana, como tampoco ha viajado la almeriense, en los últimos días, a un evento solidario en Mallorca, donde ha hecho acto de presencia el valenciano. Según la información que maneja EL ESPAÑOL, fue la semana pasada cuando Ponce llegó a la isla.

El diestro de Chiva Enrique Ponce en un evento público en Madrid, el pasado mes de mayo. Gtres

El diestro no dudó en viajar hasta Mallorca para asistir por primera vez a The Battle of Stars, un torneo de golf benéfico que se ha celebrado en el hotel Pula Golf Resort, y que ha servido para recaudar fondos en favor de la lucha contra la ELA y la esclerosis múltiple.

El exmatido de Paloma Cuevas (52) participó, según atestiguan las fotografías facilitadas por la agencia Gtres, en el torneo el jueves día 12. No obstante, la noche de antes hubo una cena a la que también asistió. Así lo ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Se trató de una distendida velada entre amigos. Cuenta quien fue testigo y lo sabe que Enrique se mostró "encantador con todo el mundo", muy "simpático" y sin apearse de la sonrisa. A nadie le sorprendió que Ponce asistiera solo, sin su amor, Ana Soria.

"Hace tiempo que él acude solo a sus cosas", desliza la persona con quien se contacta. "Lo raro es que todos los asistentes iban con sus parejas menos él", se agrega. Se informa, además, que días antes, en otro torneo en Salamanca, "Enrique fue con una de sus hijas".

Enrique Ponce, posando junto a Liz Emiliano, la semana pasada.

Huelga decir que estas ausencias de Soria bien podrían deberse a cuestiones académicas, pues está cursando un máster que, si bien es a distancia, entendible es que le robe tiempo. En esa línea, se apostilla: "Hace bastante que no se les ve -juntos- y ella ya terminó los exámenes".

"Últimamente, él pasa más tiempo en Madrid que en Almería", concluye el informante. En paralelo a esta información, a este diario se desmiente toda posible crisis: "De verdad, ¿todas las parejas del mundo tienen que ir de la mano y sin despegarse a todos los sitios? Absurdo".

Una versión frente a la otra. Volviendo al evento benéfico de marras, se destaca que Enrique conoció a la influencer y concursante de realities Liz Emiliano. "Se cayeron muy bien", apuntan.

De hecho, en un momento dado de la mencionada cena del pasado miércoles, en lo que se entiende como la sobremesa, Emiliano no duda en deleitar a los presentes con un espontáneo y divertido baile, que el de Chiva encaja entre risas.

En otro orden de cosas, han sido unos días muy especiales para Liz Emiliano, pues la joven emprendedora y modelo se ha convertido en la primera mujer en ganar The Battle of Stars.

En la tercera edición del certamen, Liz completó, con 216 puntos, la mejor actuación combinada del torneo y toma el relevo del gestor deportivo Mateu Alemany, ganador el año pasado, y del cantante David Otero (45), vencedor de la primera edición.

La dominicana ha sido la mejor entre un elenco de grandes nombres del mundo del deporte, la música o el toreo como Rafa Nadal (39), Bernd Schuster (65), Verónica Mengod (58), Alain Boghossian (54), Pepe Reina (42) o el propio Ponce.

Enrique Ponce y Ana Soria, en una imagen de archivo. Gtres

En lo tocante al diestro de Chiva, los últimos días también se ha conocido que ha recibido una gran alegría: se le ha concedido un reconocimiento en la segunda edición de los Premios Taurinos de la Provincia de Jaén.

Explica LOOK que durante esta gala, Enrique ha compartido un momento distendido con diferentes y laureadas figuras del mundo del toro, así como ha recogido el trofeo a la Trayectoria Profesional en el Ámbito Taurino de la Provincia de Jaén.