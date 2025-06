Eugenia Osborne descarta ser madre de nuevo: "Si mi pareja quiere ser padre y tiene una amiga, que lo sea. Yo lo apoyaría"

Llega el buen tiempo y las terrazas de Madrid se llenan de celebrities que reciben las altas temperaturas con ganas de disfrutar del exterior. Eso mismo le ha sucedido a Eugenia Osborne (38 años), que se ha dejado ver esta semana en uno de los lugares más exclusivos de la capital: el Club Financiero Génova.

La empresaria acudió el pasado miércoles, 4 de junio, a la planta 14 del emblemático edificio situado en la Plaza de Colón, donde deslumbró con un vestido lencero de color verde con el que acaparó todas las miradas.

EL ESPAÑOL mantuvo una charla con la hija de Bertín Osborne (70) bajo el atardecer madrileño, en la que ha hablado abiertamente sobre sus planes de verano, la relación con su padre y su particular visión sobre la vida familiar.

Eugenia Osborne en el evento de Ploom España en Madrid. SpainMedia

Unas declaraciones sinceras, honestas y sorprendentes con las que da comienzo una nueva etapa. Ploom España ha dado la bienvenida al verano con una gran fiesta en la capital, donde no solo ha presentado sus nuevos productos, sino también un innovador formato de evento que trasladará la experiencia Ploom a las playas de Ibiza.

Eugenia Osborne confirmó a este medio que entre sus planes de verano figura una visita a Ibiza, además de otros destinos como Jerez o Galicia.

¿Tiene destino pensado para viajar este verano?

¡Ay, sí! Mira, Ibiza es uno, es un plan seguro. Al sur también, a Jerez, para pasar unos días con la familia. También pasar unos días en Galicia. En julio iré unos días a Sevilla, al campo, para pasarlo con mi padre. Es duro por el calor, pero con una piscinita se lleva bien.

¿Y se va con su familia a Sevilla?

Sí. Intento coincidir con mis hermanas para que estén todos los primos juntos y para que esté mi padre con todos sus nietos. Es complicado coincidir, pero si de una semana coincidimos dos días, se intenta. Normalmente, mis hermanas y yo nos juntamos durante el año en Madrid, pero con mi padre, en Navidad nos reunimos, y durante el año sí que intentamos hacer por vernos.

Bertín Osborne y su hija Eugenia. Instagram

Su padre está en Tu cara me suena, ¿qué le está pareciendo su programa y la relación con sus compañeros?



Me encanta, se lo está pasando como un enano. Creo que hay algunos que imita mejor que otros, pero yo creo que lo está haciendo súper bien. Ahora me gustaría verlo de Freddy Mercury. Eso sí, lo mejor es cómo se lleva con sus compañeros. Los ha invitado a todos al campo, mi padre se lleva bien con todo el mundo y la verdad es que es muy disfrutón, y si la gente es educada y divertida, él se lo pasa muy bien.

En alguna ocasión ha dicho que no quería volver a ser madre, ¿se siente mal por la otra persona o cómo lo siente?

A ver, es una responsabilidad, pero yo puedo tomar la decisión por mí. Yo creo que cualquier persona que se encuentre en una situación parecida a la mía, el consejo que le daría es que hay que decir las cosas de frente y dejarlas muy claras, para que la otra persona, teniendo delante lo que tiene, tome la decisión que sea. Y sea él el que tome una decisión bajo su responsabilidad.

¿Me siento mal? Bueno, si la otra persona quiere tener hijos... Lo primero es ser honestos. Yo no puedo. No me arrepiento de la decisión. Pero, igualmente, yo no le he dicho que él no pueda tenerlos.

¿A qué se refiere con esto?

Bueno, a lo mejor tiene una amiga... El coparenting está muy de moda ahora, no sé. Si de verdad quiere ser padre y quiere seguir conmigo, pues hay otras opciones. De verdad, lo veo muy buena idea, en serio, me parece una idea fantástica. Yo no le voy a prohibir algo si de verdad quiere. No me parece justo por mi parte.

Eugenia Osborne y su novio en una imagen de redes sociales. Instagram

¿Aun así continuaría con su pareja tras la toma de esta decisión?

Sí, claro. Yo continúo con la persona, incluso le ayudo a cuidarle, le doy consejos, todo. Haría de madrastra en este caso.

Entonces, en este caso, ¿se considera una persona celosa?

No, para nada. Eso es un símbolo de inseguridad, y es que yo no tengo ningún tipo de inseguridad en ese sentido. Tengo suerte de no tener celos. Nunca he sufrido de eso, y menos mal, porque debe ser durísimo para la persona que lo sufre.

Con el tema de la exposición mediática desde que es pequeña, ¿cómo lleva el tema de la salud mental?

Pues mira, hay veces que uno se derriba, es inevitable, hay que poner buena cara siempre. Hay veces que voy a un evento con una sonrisa y, quizás, por dentro, estoy derribándome y rompiéndome. Pero, últimamente, estoy bien. A todo el mundo le pasa. Creo que la salud mental es algo que está descuidado hoy día y que hay que prestar mucha atención, sobre todo en adolescentes, porque las redes son muy duras.