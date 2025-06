Ana Obregón, sobre la denuncia de Paloma Lago: "La creo. Todas las mujeres hemos pasado por situaciones incómodas"

La denuncia de Paloma Lago (58 años) a Alfonso Villares por un presunto delito de agresión sexual, ha provocado un auténtico tsunami de titulares.

Tras salir a la luz la noticia, el que fuera conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia presentó su dimisión, defendiendo en todo momento su inocencia. Hasta el momento, sobre este delicado asunto ha hablado el sobrino de la exmodelo, quien asegura haber sido testigo "circunstancial" de los hechos.

Ahora le ha tocado el turno a la actriz Ana García Obregón (70), quien mantiene una excelente relación con su excuñada (estuvo casada con Javier García-Obregón de 1990 a 2000). "Lo está pasando muy mal", ha reconocido. Todo esto ha resultado inesperado para sus seres queridos: "Nos ha sorprendido a todos".

Ana Obregón, en un evento organizado por Casa Mo en Madrid, el pasado 5 de junio. GTRES

Ana Obregón se ha pronunciado sobre los acontecimientos en la vida de Paloma Lago en un evento organizado por la firma de gafas Casa Mó en Madrid. Un acto organizado por Susana Uribarri.

"Con quien haya hablado o haya dejado hablar, no lo voy a decir", ha comenzado manifestando la también bióloga. "Lo que sí es verdad es que ella está tranquila, con la seguridad de que ha hecho lo que toda mujer debe hacer".

La madrileña está convencida de que Paloma Lago ha actuado correctamente. Acudir a la justicia era lo mejor que podía hacer: "Toda mujer en esta vida, cuando sufre una presunta agresión sexual no tiene que tener miedo y tiene que denunciarlo".

"Yo la creo"

Asimismo, ha recordado que la gallega aún se encuentra inmersa en el dolor tras la muerte de su padre, el pasado mes de enero. "Si ella lo ha denunciado en un momento en el que está de duelo, porque su padre, Federico, que era maravilloso, nos dejó", ha proseguido la actriz.

Ana Obregón no ha querido revelar demasiados datos sobre cómo está viviendo su excuñada el revuelo mediático tras su decisión. Pero ha resultado inevitable que admitiera, finalmente, que está viviendo horas convulsas: "Ella lo está pasando muy mal... Si ella tiene las fuerzas para seguir adelante con una denuncia que ya interpuso en enero... Yo la creo firmemente".

Paloma Lago, en una fotografía de diciembre de 2023. Gtres

"Si he hablado o no he hablado con ella no lo voy a decir. Tiene todo mi apoyo, ella lo sabe. Sobre todo mi sobrino y ahijado, Javi", sentenciaba. "Son momentos muy delicados, muy difíciles".

Además del revuelo que ha provocado la denuncia, Lago tiene por delante una dolorosa situación familiar: "Su madre no lo está pasando bien, ha enviudado hace poco. Era un matrimonio de toda la vida. Y bueno, no voy a decir nada, de verdad, por respeto a todo... Ella quiere tranquilidad".

"Son casos difíciles de probar"

Ana Obregón considera que, una vez presentada la denuncia, hay que dejar que la justicia siga su curso: "Ella confía en sus abogados. Este tema tienen que llevarlo los abogados. No quiere especulaciones. Ha pedido tranquilidad. Y eso es lo que hay que hacer".

"Ahora, que los jueces sean los que decidan, la policía que investigue. Son casos difíciles de probar, es muy complicado todo", continúa. "Pero cuando una mujer sufre una presunta agresión sexual, tiene que denunciarlo... Sin miedo, ese es mi mensaje y un apoyo absoluto a todas las pobres mujeres (que han pasado por algo similar)".

Las experiencias "incómodas" de Ana

Por último, Ana ha dejado caer que, en algún momento de su dilatada carrera profesional, ella también ha vivido experiencias parecidas.

"Yo creo que todas las mujeres hemos pasado situaciones incómodas. Lo que pasa es que había momentos en que te tenías que callar por miedo, porque no había el movimiento Me Too y todo eso", sentenciaba.

Y concluye: "Ahora no es momento de sacar que a mí me pasó esto o me pasó lo otro. Han pasado situaciones de las que no voy a hablar nunca. Aquí lo importante es el apoyo a cualquier mujer que haya sufrido una agresión sexual y sobre todo deciros que yo la creo firmemente".

Paloma Lago cree haber sido víctima de una supuesta agresión mediante sumisión química. Los hechos habrían sucedido el 27 de diciembre de 2024, cuando se despertó en su casa de Cobas, en Ferrol, "desnuda y desorientada", tal y como han adelantado en El programa de Ana Rosa.