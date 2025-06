Mar Flores se sincera sobre su matrimonio con el padre de su hijo Carlo Costanzia: "No era el momento, ni la persona"

Mar Flores (55 años) no suele conceder entrevistas ni, mucho menos, abordar aspectos de su vida personal y familiar. No obstante, este pasado martes, 3 de junio, ha hecho una excepción. La ocasión bien lo merecía.

La socialité y empresaria se ha sincerado como nunca en el pódcast La casa de mi vecina, presentado por Nagore Robles (42). En el marco de una charla íntima entre buenas conocidas, la madre de Carlo Costanzia (32) reflexiona sobre amor, maternidad y acerca del precio de la fama.

Por un lado, Mar ha confesado el desgaste emocional que le ha provocado la exposición mediática y las difíciles decisiones personales y familiares que ha tenido que tomar para preservar su bienestar y el de su entorno: "Me retiré para no dañar mi alma y mi corazón".

Durante la conversación, ha recordado cómo fue su maternidad y su vida junto a dos de las parejas más importantes de su vida, Carlo Costanziadi Costigliole (63) y Javier Merino (68), con quienes estuvo casada. También ha rememorado cómo se sentía en los momentos difíciles y cómo recuerda ahora aquellas relaciones.

Entre otros muchos temas, Mar Flores ha rememorado cómo fue su primer matrimonio, el que mantuvo con Carlo Costanzia de Costigliole, padre de su primer hijo. La empresaria confiesa que, en aquel momento, sintió que había encontrado a la persona adecuada, aunque no fue su relación más duradera: el matrimonio apenas duró cuatro años.

"A veces encuentras la persona que empatiza contigo de manera brutal, que dices esta es la persona. Esto puede ser temporal, momentáneo o eterno", asegura. Sin embargo, ella tiene claro lo que fue el italiano para ella. "Entonces, yo encontré eso muy momentáneo. Dije: 'Esto es lo que estaba buscando'", expresaba.

No obstante, el tiempo le demostró que estaba equivocada. “Resulta que no era el momento, ni la persona, pero mi necesidad de confort, de apoyar la cabeza, de no tener que seguir demostrando, esto es lo que a mí me falló".

Nagore Robles y Mar Flores en Podimo. Podimo

"Necesitaba apoyarme tanto en alguien, había estado tanto tiempo sola, que me apoyé y no era la persona correcta, pero bueno es el padre de mi primer hijo y objetivo cumplido. Yo quería ser madre y lo fui, fui la persona más feliz del mundo en ese momento".

Estas palabras explican el nacimiento de su hijo Carlo (32), quien, más adelante, convertiría a Mar en abuela junto a Alejandra Rubio (25).

En los últimos tiempos, Mar Flores ha sido noticia por su relación -ahora familiar- con Terelu Campos (59), aunque ha preferido no entrar en detalles sobre esa polémica. Lo que sí deja ver es la emoción que le provoca hablar de la maternidad: le brillan los ojos y se muestra muy orgullosa del hijo que tiene.

En otro orden de cosas, Mar se encuentra en un momento vital pletórico, en el que sabe lo que quiere y lo que no. Se ha sentido especialmente cómoda durante esta charla con Nagore Robles, hasta el punto de bromear sobre su estado civil actual. "Cuando vas a un sitio sin pareja, una cena con matrimonios...", comienza diciendo. "Las mujeres me quieren matar", añade entre risas.

Mar lanza una reflexión en clave de humor sobre los prejuicios sociales: "¿En qué momento piensas que voy a mirar a tu marido? ¿Has visto a tu marido? No me interesa", dice en tono irónico y con una gran sonrisa. Y remata: "No vengo a cenar para ligar", zanjando así cualquier duda que alguien pudiera tener.