El 'exilio' de Carmen Martínez Bordiú en Portugal: de su mansión de 800 metros en Sintra a su círculo de amistades

Desde que nació y hasta bien entrados sus sesenta años, Carmen Martínez-Bordiú (74 años) ha sido una auténtica 'reina de corazones'. A lo largo de su vida ha protagonizado mil y una portadas por sus andanzas y romances con hombres tan conocidos como el aristócrata Alfonso de Borbón y Dampierre, el anticuario francés Jean-Marie Rossi o el exatleta José Campos (54), cuyos matrimonios y posteriores divorcios hicieron hecho correr ríos de tinta.

Sin embargo, los tiempos en los que fue uno de los personajes más habituales de la prensa rosa han pasado a la historia. La nieta del dictador Francisco Franco lleva años alejada del foco mediático. Hace tiempo que buscó refugio en Portugal.

'Exiliada' en Sintra, la socialité se ha dejado ver estos días en Madrid. Se trata de una de sus discretas visitas a la capital, adonde se traslada cada cierto tiempo para ver a su hijo, Luis Alfonso de Borbón (51), su nuera, Margarita Vargas (41) y sus nietos: Eugenia, Luis, Alfonso y Enrique.

Carmen Martínez Bordiú, en una visita a Madrid, en 2021. GTRES

También son frecuentes sus traslados a París, donde vive Cynthia Rossi (40). Casada desde 2015 con el urólogo Benjamin Rouget, con quien tiene dos hijos, la hija que tuvo con su segundo marido reside desde su nacimiento en la capital francesa.

Así, la vida actual de Carmen Martínez Bordiú transcurre a caballo entre la villa portuguesa situada a unos 29 kilómetros de Lisboa y las capitales de España y Francia.

Seis años en Portugal

Fue en agosto de 2019 cuando decidió mudarse al país vecino. La muerte de su madre, Carmen Franco y Polo, la llevó a necesitar un cambio radical de vida. Sin pensarlo dos veces hizo las maletas y buscó una casa en la que instalarse en tierras lusas.

Entonces tomó la decisión arropada por su pareja, Timothy McKeague. El coach australiano, 34 años más joven que ella, la acompañó en su nueva aventura. La historia de amor entre ellos se disolvió en 2023, pero la madrileña decidió permanecer en su mansión.

Carmen Martínez Bordiú y su expareja, Timothy McKeague, en la boda de Javier Ardid Martínez Bordiú y Fernanda Estévez Hinojosa en Oaxaca , México, en 2019. GTRES

Una casa, por cierto, que cuenta con todo lo necesario para sentirse en el paraíso. Su mansión, con vistas al mar, tiene unos 800 metros cuadrados construidos sobre dos hectáreas de terreno. U

Para hacerse una idea de lo enorme que es su propiedad frente a las costas del Atlántico, bien sirve este dato: solo la suite principal tiene 70 metros cuadrados.

Allí disfruta del silencio y de un anonimato que, después de décadas siendo protagonista absoluta de las cabeceras del corazón, le sabe a gloria.

Según detalló la agente inmobiliaria Odalys Hernández en el programa Lazos de sangre (RTVE), Martínez-Bordiú "compró la casa en el año 2018 y en aquel tiempo las casas costarían unos dos millones de euros".

Quiere hacer "vida normal"

Hace apenas unos meses, en una de sus escasas declaraciones a la prensa, pedía que respetaran esta nueva etapa. "Es lo único que pido, poder hacer una vida como una persona normal sin que me estéis dando la lata”, decía.

Cierto es que en los últimos años ha dado buenas pruebas de que está a años luz de la fama y la actualidad rosa. Porque siempre que aparece, o bien responde con un mutis o con la mayor brevedad posible.

La nieta de Francisco Franco, en un paseo a la orilla del mar. Getty Images

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en octubre de 2019, cuando Francisco Franco fue exhumado del Valle de los Caídos tras más de cuatro décadas enterrado allí. En dicho acto, que congregó a la saga de los Franco y los Martínez Bordiú, evitó encontrarse con micrófonos y cámaras. El silencio fue su única respuesta.

Aquel fue un día en el que las emociones estaban a flor de piel. Los restos mortales de su abuelo fueron trasladados en helicóptero al panteón familiar del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. Acompañada de sus seres queridos, se le vio seria. Compungida. Con una imagen muy distinta a la Carmen vivaracha y risueña del pasado.

Fiel a sus amigos

En esta nueva y 'blindada' etapa no le falta la compañía de su círculo íntimo. Entre las personas de su mayor confianza destacan Nuria González (53), Maribel Yébenes (76), y Cari Lapique (72), con las que mantiene una estrecha amistad.

También sigue siendo muy amiga de Luis Miguel Rodríguez, 'el Chatarrero' (68), así como de la abogada Teresa Bueyes (53) o la aristócrata Blanca Carrillo de Albornoz. No es frecuente verla acompañada de sus allegados, pero se cita con ellos off the record.

Tal y como adelanta ¡HOLA!, uno de sus grandes viajes más recientes ha sido por el continente asiático. También tiene planeado visitar próximamente El Rocío, Huelva, para participar en la tradicional romería. Puede que entonces haga una excepción y se deje inmortalizar por la prensa gráfica, como ha hecho tantas veces a lo largo de su dilatada trayectoria.