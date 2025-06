Pepe Navarro, sobre Alejandro Reyes: "Los hechos científicos demuestran que no es hijo mío. Soy víctima de la sentencia"

Este pasado lunes, 2 de junio, la ciudad de Madrid fue testigo de un evento de renombre. El exfutbolista del F.C. Barcelona Sergi Barjuan (53 años) inauguró un restaurante gallego en la capital, Casa Lampazas. Hasta la concurrida calle de Núñez de Balboa se trasladaron numerosos rostros reconocidos para apoyar al deportista en este nuevo proyecto.

Vicente del Bosque (74), Loles León (74), Fernando Tejero (60), Nuria Roca (53) o Juan del Val (54) fueron algunos de los famosos que no quisieron pasar por alto la oportunidad de arropar a Barjuan. También así Pepe Navarro (73), quien ha vuelto a ser protagonista en los últimos tiempos a causa de la paternidad de Alejandro (25), el hijo que tiene con Ivonne Reyes (57 años). Una situación que recuerda a la que vive ahora Bertín Osborne (70) y sobre la que el presentador se sinceraba ante los medios allí presentes.

"Bertín es un tipo muy responsable, y cuando toma una decisión, lo hace de forma sopesada. Y seguro que lo que ha decidido es porque está muy pensado, muy sopesado, y por tanto es la decisión que él quería", apuntó Navarro a los reporteros gráficos de Europa Press, precediendo así una serie de declaraciones en las que afirmaba "no tener nada que ver" con el vástago de Ivonne.

Pepe Navarro en Madrid este pasado lunes 2 de junio. Gtres

"La ciencia ha dicho que no es mi hijo. Y a mí me hace gracia que los periodistas nunca mencionen que hay unas pruebas que ha hecho ella en las que se demuestra que no es mi hijo. Y las ha hecho ella. Y nadie lo publica. Que lo diga una sentencia está bien, pero otra cosa es la realidad", sentenció Pepe Navarro en conversaciones con la prensa.

El que fuera presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi indagó en la sentencia que demuestra que Alejandro Reyes también es hijo suyo. "Yo admito que soy el padre judicial, pero otra cosa son los hechos científicos que demuestran que no es hijo mío. Los hechos son los hechos. Y yo soy víctima de esa sentencia", aseguró Navarro con firmeza ante los reporteros de Europa Press.

Pepe sostiene a día de hoy que son Andrea y Marlo, fruto de su relación con la modelo Eva Záldivar (55), sus únicos hijos. "Ellos ahora pasan de todo y se ríen, pero cuando eran pequeños lo pasaron muy mal", apostilló el comunicador este pasado lunes, 2 de junio.

Alejandro e Ivonne Reyes, en una imagen de archivo. Gtres

"(Ivonne) se ha pegado 15 años insultando y descalificando. Y claro, un niño de 10 años llega a casa, a clase, y los hijos, los amigos le dicen oye, 'es que tu padre es mala persona'. Es difícil de entender. Es que, 'porque lo dice esta señora, porque decía eso'. Muy grave. Lo de esta señora es muy grave. Muy grave", reconoció Pepe Navarro haciendo referencia a la infancia de Andrea y Marlo.

"Siendo un niño es difícil de entender, pero cuando ellos tienen uso de razón, ya lo entienden perfectamente. Y sobre todo porque creen en su padre. Es el apoyo de ellos que es lo importante. Ellos no tienen ninguna duda de quiénes son y quiénes somos. Y quién es nuestra familia. Ninguna duda", reveló Pepe Navarro en conversaciones con los reporteros de Europa Press.

Cabe puntualizar que, por sentencia firme desde el año 2012, Pepe Navarro es el padre biológico de Álex Reyes. No obstante, el presentador siempre ha mantenido su versión de los hechos. Aunque este pasado mes de marzo el caso dio un giro de 180 grados cuando una mujer reconoció públicamente conocer al padre biológico del joven. Según relató el periodista Jesús Manuel Ruiz, "una señora conoce al padre biológico del hijo de Pepe Navarro".

Álex Reyes en una fotografía tomada durante un reciente acto público. Gtres

"Ivonne Reyes conoce a la perfección quién es el padre biológico de su hijo. Y lo mantiene en silencio aunque otros muchos somos sabedores de por dónde deambulan los tiros de aquellas noches de hace veinticinco años. Esto no contradice que el padre legal del hijo de Ivonne Reyes sea Pepe Navarro. Fue adjudicada la paternidad por negación a hacerse la prueba de ADN. Su soberbia de aquellos días le impidió someterse a la justicia", apostilló tres meses atrás Jesús Manuel.

Ivonne, por su parte, siempre ha defendido que Pepe es el padre biológico de Álex. Tal y como pudo confirmar EL ESPAÑOL, la venezolana se niega a hablar sobre esta cuestión. No quiere decir nada y prefiere tomarse con sentido del humor toda esta situación.