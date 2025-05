La significativa aparición pública de Ignacio Barquero, el 'yerno' de la baronesa Thyssen, en un día muy especial para ella

Tita Cervera (82 años) ha reaparecido en Barcelona con motivo de una cita muy especial. La baronesa Thyssen ha recibido un reconocimiento emotivísimo para ella. Un acto en el que ha estado arropada por su hija Carmen Thyssen (18), a la que considera su "digna sucesora". Al acto ha asistido también, Ignacio Barquero de Llauder, el novio de la joven.

La aristócrata ha sido galardonada con el premio GAC 2024 convocado por Galerías de Arte de Cataluña y Art Barcelona por su aportación a las artes visuales, "poniendo en valor la creación del futuro museo Carmen Thyssen de la ciudad condal".

Un museo, por cierto, que gestionará su hija. Desde que ella y su melliza, Sabina, cumplieran la mayoría de edad, en julio del pasado año, la coleccionista de arte considera que está preparada para tomar las riendas de la pinacoteca. "Es una digna sucesora", ha explicado.

La baronesa Thyssen ha recibido un reconocimiento en Barcelona. Europa Press.

La baronesa, muy elegante con un traje blanco y top lencero a juego, se ha deshecho en elogios hacia su hija Carmen. "Desde pequeñita procuré que se interesara por el mundo que a mí me apasiona y a ella también le está apasionando", ha deslizado.

Y no oculta lo orgullosa que se siente al ver lo bien que sigue sus pasos: "Está aprendiendo, está viendo... estoy muy feliz, que me siga...". Tita Cervera valora de manera especial que la joven "se está preparando muchísimo, hasta la universidad se está preparando. Es duro, pero está muy bien".

"Mi hijo Borja me ha seguido"

También ha halagado a su hijo mayor, Borja Thyssen (45), cuya figura considera clave a la hora de perpetuar su legado. "También Borja. Mi hijo también me ha seguido bastante. Ahora también es coleccionista", ha destacado.

"He procurado desde pequeñitos que el arte estuviese en sus vidas, porque el arte engrandece los espacios, el mundo es pequeño", ha añadido.

Carmen Thyssen, una de las mellizas de la baronesa Thyssen, en un acto en Barcelona en diciembre de 2024. GTRES

En dicho evento, celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, también han sido premiadas otras personalidades como Eugenia Balcells (82), Lluís Coromina (70), Miquel Alzueta (68) o Montse Frisach (60).

Entre los asistentes al acto, en un discreto segundo plano, se ha encontrado su yerno, Ignacio Barquero. El joven arquitecto, de 27 años, es hijo de José Daniel Barquero (58), actual consejero delegado del Grupo Thyssen Collection, hombre de confianza de la baronesa en el manejo de sus finanzas.

Se ha tratado, sin duda, de una significativa aparición pública del joven y que demuestra lo integrado que está en la familia. Y aunque los lazos entre ellos son estrechos, el novio de Carmen se mantuvo en todo momento alejado de la que fuera mujer del barón Thyssen.

Durante la entrega de premios, el joven ha procurado mantener las distancias tanto con su novia como con la que en un futuro podría convertirse oficialmente en su suegra.

Ignacio Barquero de Llauder se graduó en Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) en el año 2023. Tres años antes, y hasta 2021, realizó un máster de experto en negocio, gestión y administración de empresas en ThePower.

Su primer trabajo conocido fue en Bergnes de las Casas, un estudio de arquitectura en el que estuvo seis meses. Después se incorporaría a Barquero Studio. Actualmente desarrolla su actividad profesional en Talent Point HR, donde entró en septiembre de 2024.

Ignacio Barquero Llauder, yerno de Carmen Cervera, es el hijo del hombre de confianza de la baronesa. Europa Press

Pero esta no es la única actividad profesional del discreto Ignacio Barquero. Ha hecho sus pinitos como emprendedor. Y desde hace cuatro años es cofundador de Gaddex, una empresa que organiza eventos para empresas.

También es el fundador de Oktopus, una firma ubicada en Madrid que, a través de la tecnología, se dedica a la protección del arte, el ámbito en el que mejor se desenvuelven su novia y su suegra. Este negocio, que creó hace poco más de un año, se dedica a la mejora de la administración y gestión de las colecciones.

Ausencias

En la gala no estuvieron los otros dos hijos de Tita Cervera: ni Sabina ni Borja Thyssen, su hijo mayor... Tampoco ha asistido Blanca Cuesta (51), con quien desde hace años existen rumores sobre una relación tensa.

La Baronesa se ha mostrado, pese a todo, feliz. "Estoy agradecida de que se me reconozca", ha narrado emocionada. "No es fácil, es muy bonita, muy interesante, pero cuando lleva cantidad de sacrificios y de saber que tienes que hacer las cosas bien hechas, no es fácil".

"No es fácil tener el ojo para coleccionar. Y luego grandes pintores que no te los traes del cielo", añadía. "Porque... siglo XIX español y XXI no, pero el XIX y XX ha sido muy olvidado y gracias a Dios siempre he pensado en ellos, son grandes, grandes maestros".

"He nacido en Barcelona, es mi ciudad y he vivido aquí hasta que me casé con Lex Barker, que vivimos también en la Costa Brava, pero vivimos en el extranjero y también Heinrich, bueno, ha estado viviendo muchos años en la Costa Brava. He procurado nunca perder mis raíces, ellos han venido de mis raíces, que les ha gustado muchísimo, que somos una tierra preciosa", ha revelado.

De este modo ha dejado claro qué la ha llevado a poner en marcha un nuevo museo con su nombre en la ciudad condal, cuya inauguración ha confesado que le encantaría que fuese en 2027, "un número mágico" para ella.