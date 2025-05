Jesús, marido de Olvido Hormigos, ingresado en el hospital: el emotivo mensaje que le envía su hija pequeña

A Olvido Hormigos (54 años) le ha tocado vivir momentos delicados. Su marido, Jesús Atahonero Rico, se encuentra ingresado en un centro hospitalario.

Ha sido ella misma la que ha compartido la noticia a través de las redes sociales. La que fuera concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Los Yébenes, en Toledo, ha anunciado el paso de su pareja por el centro sanitario en su perfil de Instagram.

La expolítica ha compartido varias imágenes en las que se pueden leer las cartas que ha escrito su hija Valeria a su progenitor. "Todo va a estar bien, no te preocupes", le dice. "Con todo cariño, de Valeria a 'Mi Papá".

Olvido Hormigos ha compartido en sus redes sociales las cartas que ha escrito su hija Valeria a su marido durante su ingreso hospitalario. Instagram

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Olvido Hormigos y esta ha agradecido las muestras de preocupación, pero ha declinado responder sobre las causas que han motivado el ingreso de su compañero sentimental.

Lo cierto es que Hormigos lleva mucho tiempo alejada de los medios y de toda notoriedad pública. En la actualidad lleva una vida tranquila, centrada en su familia.

Su polémico vídeo íntimo

"Ayudo a mis hijos en un local de comida. Me siento muy orgullosa con todo ahora mismo", confesó en una de sus últimas entrevistas en televisión, en Sábado Deluxe.

Fue en el verano de 2012 cuando se difundió a través de internet un vídeo íntimo que cambió su vida para siempre. La entonces concejal envió material de contenido erótico a un hombre que no era su marido. El material corrió como la pólvora en las redes. Y la convirtió de la noche a la mañana en un fenómeno viral.

El escándalo la sacó del anonimato y dio paso a una etapa intensa y convulsa en la que fue protagonista de numerosos programas de televisión y revistas del corazón. Tal llegó a ser su popularidad que Mediaset le echó el guante e hizo de ella un rostro conocido de sus reality shows.

Así, participó en espacios de la cadena como Gran Hermano VIP,Campamento de Verano o Mujeres y hombres y viceversa. Sus constantes apariciones en la pequeña pantalla hicieron que se transformase no solo en una famosa más del papel couché: también se la consideró una especie de ídolo sexual.

Alejada de la vida pública

Durante varios años logró sumar suculentos ingresos gracias a sus trabajos en la televisión. Pero lo cierto es que nunca llegó a estar del todo satisfecha con la manera en la que fue considerada por la opinión pública.

Desencantada de su faceta como personaje público, regresó a su vida de antes. Y dio carpetazo total a su turbulento pasado. Uno en el que se le llegaron a atribuir romances con caras bien conocidas, como Alessandro Lequio (64), Alessandro Livi (43), Hugo Castejón (46), Guti (48) o el ciclista Óscar Pereiro (47).

Contra todo pronóstico, tras su periodo mediático retomó su idilio con su marido, con el que tiene una relación de lo más particular. "Seguimos juntos, queriéndonos y tenemos una familia bonita. Me ha perdonado. Jesús es el amor de mi vida, es todo", explicó ante las cámaras.

“Mi refugio es mi familia porque al final es lo que tenemos. Mi familia me ha apoyado siempre, y aunque un poquito tarde, lo he valorado", reveló en Europa Press a finales de 2021.

"Pasé una etapa en la que lo pasé muy mal con lo de aquel vídeo, de hecho hay gente que parece que no lo puede superar. Nosotros no somos una familia moderna, nosotros nos queremos y es amor de verdad”, aseguraba.

Ha retomado su vida

A día de hoy, en sus redes sociales destaca qué es lo más importante ahora para ella: su familia. "Tengo lo mejor del mundo. Happy", señala en la información de su cuenta de Instagram.

Olvido Hormigos es madre de tres hijos: Mario, nacido en 2000, Javier, que llegó al mundo en 2022, y Valeria, quien tenía apenas dos años cuando se produjo su sonada polémica. La pequeña es ahora uno de los motores de su vida, tan sosegada como siempre soñó.

"Yo estoy tranquila porque he retomado mi vida de siempre. Esto de las cámaras me resulta extraño y parece que no he estado nunca en este mundo de la televisión", confesó hace cuatro años. "No lo echo de menos, y fui yo la que decidió alejarme por completo”.