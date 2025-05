¿Qué transmite Melody con su imagen personal? Hablamos con los expertos

Desde que a principios del mes de febrero se alzara con la victoria en el Benidorm Fest, Melody (34 años) no ha dejado de estar en el más absoluto foco. Su tercera posición por la cola en Eurovisión no ha quedado exenta de polémica. Tanto que la artista sevillana concedió este pasado lunes, 26 de mayo, una rueda de prensa junto a RTVE para explicar lo sucedido en relación a su participación en el certamen musical.

Ante la atenta mirada de numerosos periodistas y profesionales de la comunicación, Melodía Ruiz Gutiérrez -nombre real de Melody- habló alto y claro sobre los rumores que han rodeado en los últimos tiempos su candidatura. Demostró, una vez más, aplomo y fuerza a la hora de expresarse. Aunque no es lo único en lo que la de Dos Hermanas se apoya cada vez que tiene que dar paso a un discurso de este calibre.

Su presencia encima -y fuera- de los escenarios es algo que caracteriza a Melody. Es más, la diferencia de cualquier otro artista patrio. También es su imagen personal lo que hace que la cantante tenga su propio sello. Atuendos compuestos por ropa exuberante y, en buena parte de las ocasiones, voluminosas pelucas. ¿Qué quiere expresar la cantante a través de esto? EL ESPAÑOL responde a esta y otras cuestiones con expertos.

Melody, en la rueda de prensa de RTVE este pasado lunes, 26 de mayo. Gtres

Ana Martínez, education manager de Jean Louis David, señala que "el uso de peluca puede tener varios significados, evidentemente, culturales, sociales, significados personales, médicos". En el caso concreto de Melody, se le podría atribuir un significado de moda y estilo, tal y como apunta la experta en imagen desde el preciso momento en el que se pone en contacto con ella.

"Melody quiere innovar con su look, busca algo diferente. Si tienes que cambiar y no estropear el hecho de usar peluca es una forma de conseguir diferentes looks sin comprometer tu cabello a largo plazo", prosigue Martínez. Además, en esta línea, apostilla que la sevillana quiere verse ahora más rubia. "Su objetivo es empoderarse más con una melena XXL y evitar que su cabello se vuelva más sensible".

Sostiene Ana Martínez en la conversación con este periódico que Melody cuenta ya de por sí con un cabello agradecido, aunque busca ir un paso más. "Quiere mucho más volumen, un efecto tema del espectáculo y de tener un look de mujer mucho más empoderada. Si la peluca es buena y se utiliza de manera adecuada, no tiene por qué dañar el cabello", verbaliza la experta en imagen.

Melody, en su actuación en Eurovisión 2025. RTVE

En opinión personal de la manager, Melody busca lo diferente. "Ella ha querido resaltar siempre con el uso de peluca, con ese cabello largo, más rubio y con mucho volumen. Lo lleva demostrando desde Eurovisión".

EL ESPAÑOL ha querido conocer una segunda opinión y se ha puesto en contacto con otro profesional. Nohemí Bermúdez, experta en belleza y CEO de Mímate Cosmetics, se muestra clara con respecto a lo que transmite la cantante a través de su imagen personal.

"Melody ha logrado captar la atención y su última etapa en Eurovisión ha estado marcada por un uso distintivo de pelucas y maquillaje. Pero ya lo viene haciendo desde hace tiempo. A lo largo de su carrera, Melody ha utilizado pelucas para crear una imagen coherente y distintiva. Durante su paso por Eurovisión, optó por una peluca rubia larga, destacando por su volumen y brillo, lo que le permitió mantener una imagen constante y profesional en el escenario: una imagen muy de diva europea y contemporánea", confiesa la profesional en conversación con este portal.

Melody sobre el escenario de Eurovisión 2025. Sarah Louise Bennett/EBU

De la misma forma, es el maquillaje otro aspecto en el que Melody incide cada vez que tiene que acudir a un evento de renombre. "Lo ha sabido utilizar como elemento clave en su transformación. Por ejemplo, en el videoclip de Esa Diva y en su participación en Eurovisión, apuesta por un maquillaje dramático con tonos metálicos y contornos definidos, complementado con una peluca rubia de gran volumen. Este look refuerza su imagen de diva moderna y empoderada", comenta.

Melody es, en estos momentos, una artista "reconocida visualmente y confirma con ello que cuenta con una imagen coherente que refuerza su identidad como cantante y performer". "Estos elementos no solo complementan su estilo, sino que también sirven como herramientas para expresar su evolución y adaptabilidad en la industria musical", termina apuntando Nohemí Bermúdez a este portal.

Más allá de la polémica que ha rodeado su candidatura de Eurovisión, lo cierto es que Melody se encuentra atravesando un grato trance en lo personal. La artista sevillana, cabe recordar, mantiene una sólida historia de amor desde 2012 con Ignacio Batallán, un entrenador personal nacido en Argentina y afincado en Fuengirola (Málaga) desde hace años. Junto a él, experimentó hace un año la maternidad.

El 15 de febrero de 2024 la más bella de las noticias se convirtió en una realidad palpable. Melody dio a luz a su primer hijo, Cairo, a los 33 años. Un feliz momento que vivió de la mano de su pareja y en quien ahora encuentra su mayor refugio.