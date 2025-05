Radiografía del impacto de 'Las Berrocal' en sus próximos proyectos: "Sus comentarios no les benefician a nivel de imagen"

Nadie puede poner en duda que Las Berrocal, la docuserie de Vicky Martín Berrocal (52 años) con su familia en Movistar Plus+ está dando -y mucho- que hablar. El simple hecho de que todos los rostros conocidos que han acudido esta semana a un evento hayan sido preguntados por el reality es una señal del total y absoluto impacto que ha tenido.

Las vivencias más íntimas de la familia se ven reflejadas en el documental de la plataforma de streaming, que sacó a la luz su primer capítulo para todo el público el pasado martes, 20 de mayo. Una peculiar historia -la de la saga Berrocal- que promete no dejar indiferente a todo aquel que la visualice. Y es que, si bien es Vicky el centro de la historia, lo cierto es que el filme permite conocer a fondo al entorno de la diseñadora, desde su madre y su hermana, Victoria (78) y Rocío (53), hasta su hija, Alba Díaz (25).

Tal ha sido el boom de Las Berrocal que EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Arantxa Pérez, directora de la agencia Influgency, para conocer de primera mano cómo puede influir el impacto del filme en las redes sociales y futuros proyectos profesionales de la mediática familia

Rocío Martín Berrocal, Victoria Martín Serrano y Vicky Martín Berrocal.

La experta en imagen y redes sociales tiene claro que dos miembros de la familia parten con ventaja. "Vicky y su hija, Alba, cuentan con un gran número de seguidores en redes sociales. En el caso de la diseñadora, además, tiene su propio pódcast, y es obvio que su docureality les va a beneficiar mucho tanto en audiencia como a nivel de repercusión en Instagram".

Sostiene Arantxa Pérez que una de las que va a experimentar un cambio mayor en menor tiempo es la benjamina, Alba Díaz Martín. "Ella ya lleva tiempo intentando introducirse en el círculo selecto de las influencers con una categoría un poco seria. Nada de teletiendas ya, solamente eventos selectos y exclusivos", comienza diciendo la experta a este medio. En esta línea, considera que el documental aportará "mucha visibilidad" a la también hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' (56).

Una de las muletillas que más ha resonado desde que saliera a la luz Las Berrocal ha sido compararlas con Las Kardashians. Algo que Arantxa Pérez respalda en la conversación con EL ESPAÑOL: "vienen a ser la historia televisiva de la copia y pega americana. Son un poco más serias y, por lo menos, no tienen peleas o discusiones fuera de lugar. En este sentido, destaca que son "más comedidas".

Las protagonistas de 'Las Berrocal'. Movistar Plus+

Todo aquel que visualice el documental puede confirmar que el filme da titular tras titular. Sin embargo, la experta en redes considera que Las Berrocal deberían haber premiado la clase y seriedad en el reality de Movistar Plus+. "Hay ciertos comentarios que se salen de lo normal, por ejemplo, cuando Vicky habla de su exmarido y dice que no era feliz". No obstante, apunta Arantxa que son precisamente este tipo de declaraciones lo que genera engagement y visibilidad para la propia docuserie.

"Ellas tienen claro que quieren hacer show de todo esto. Uno de los comentarios que más me ha llamado la atención es el momento en el que Victoria reconoce que tuvo a su hija Vicky porque su marido no se quitó de encima. El comentario me parece bastante despectivo. No son Las Kardashians, pero tampoco se alejan tanto", prosigue Arantxa Pérez en la distendida conversación con este diario.

¿Qué reputación deja entonces a Las Berrocal la publicación de su documental? La experta en redes avanza a EL ESPAÑOL el impacto de todas ellas en sus redes sociales y futuro proyectos profesionales. "Tienen mucha fuerza como personajes y bastante categoría como personajes. La familia cuenta con la característica clase andaluza como para poder hacer una docuserie más centrada en su día a día y sus trabajos como influencers y lifestyle".

Vicky Martín Berrocal en el docurreality de 'Las Berrocal'. Movistar Plus+

A pesar de que Pérez apostilla que son estos polémicos y sonados comentarios los que hacen de Las Berrocal una docuserie diferente, lo cierto es que considera nada acertada esta decisión de cara a sus futuros proyectos profesionales. "Espero que no sigan por ahí porque no les beneficia a nivel de imagen". Pero, tratándose de un reality, el marketing que están haciendo es positivo porque están consiguiendo que se hable, que es lo que les aporta visibilidad".