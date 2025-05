'El Cerro Negro', la finca donde vive Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis y que es un "santuario" para su hija Alba

Desde hace unos días, la saga Martín Berrocal está instalada en la primera línea mediática a raíz del estreno del docureality Las Berrocal, emitido en Movistar Plus+.

En el espacio, Vicky Martín Berrocal (52 años), su madre, Victoria Martín Serrano (78), su hermana, Rocío, (43) y su hija, Alba Díaz (25), muestran, al natural, cómo es su día a día.

En este proyecto, en el que las cuatro mujeres Berrocal abordan, con absoluta espontaneidad, las parcelas más íntimas -y controvertidas- de su vida, el espectador viaja en el tiempo por los rincones más especiales para la familia.

Alba Díaz, en la finca Cerro Negro, donde vive su padre, Manuel Díaz 'El Cordobés'. Instagram

Uno de esos enclaves que han marcado el destino de las Berrocal es la finca sevillana El Cerro Negro. Se trata de la joya de la corona del patrimonio del diestro Manuel Díaz 'El Cordobés' (56), y donde en la actualidad reside este con su familia; su mujer, Virginia Troconis (45), y sus hijos menores, Triana y Manuel.

La casa fue propiedad del abuelo de Alba

En ese vasto terreno de 150 hectáreas también creció Alba Díaz, durante el feliz matrimonio del torero con su exmujer. Este compró la casa en 1993.

Curiosamente, su anterior propietario fue José Luis Martín Berrocal, padre de Vicky Martín Berrocal y su exsuegro. Se enamoró del inmueble en los inicios de su idilio con la diseñadora.

"En la finca El Cerro Negro vivía antes mi madre con mi padre... y luego era de mi abuelo de madre, de José Luis", recuerda Alba Díaz en el segundo capítulo del documental.

En él aparece junto a su padre en la residencia que este adquirió de quien fue su suegro, cumpliendo así su sueño de tener su propia finca ganadera.

Ubicada en el término municipal de Guillena, a apenas media hora de Sevilla capital, en esta finca se cuajó el romance entre Manuel Díaz y Vicky Martín Berrocal.

Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis, en su finca de Sevilla, situada en el término municipal de Guillena. Instagram

El diestro ha contado en infinidad de ocasiones cómo acudía al cortijo para encontrarse con ella en sus años de noviazgo.

"Es mi sitio", confiesa Alba

"Para mí es como si fuera un santuario, tiene la energía de mi abuelo, la de mi padre y la de mi madre en los momentos más felices", explica la influencer. Risueña, no oculta lo complacida que se siente al grabar parte del programa en esta propiedad.

En este lugar, el diestro ha formado un hogar en el que lleva instalado más de dos décadas. "Es tu sitio preferido. Es clave, ¿a que sí?", pregunta el matador de toros a su hija.

En efecto, para Alba es el sitio donde atesora recuerdos felices de su infancia. En él creció cuando sus padres estaban casados. "Este es mi sitio, tengo pocos sitios así como claves", asegura.

Una finca de estilo tradicional

Aquí ha pasado también buenos momentos con su progenitor y su actual esposa, la venezolana Virginia Troconis (45), y con sus hermanos Manu (21) y Triana (18).

No le faltan motivos para sentirse a gusto. Y es que la casa, de aire campestre, está exquisitamente decorada y tiene un ambiente hogareño y elegante a la vez.

La arquitectura de la finca El Cerro Negro se corresponde con el diseño tradicional de los cortijos andaluces: fachadas de blanco calado, cubierta de tejas, ventanas de madera, suelos de barro cocido, techos con enormes vigas de madera, por solo citar algunos de sus atractivos.

También cuenta con una preciosa cocina de obra con isla central y estilo rústico o frondosos jardines con piscina. Todo ello con impresionantes vistas a la Sierra sevillana. De su interior destacan los muebles de estilo clásico, los tejidos en tonos neutros y cálidos.

Las plantas son también protagonistas de este espectacular cortijo, en el que no faltan especies autóctonas en el exterior y macetas con especies de interior.

Alba Díaz posa en bañador en la finca de su padre en sus redes sociales. Instagram

En un momento de la conversación entre padre e hija, Alba bromea con el periodo en que se 'fugó' brevemente de la casa de su progenitora tras una riña y se instaló en la finca: "¿Te acuerdas cuando me enfadé con mi madre y me vine aquí a vivir dos semanas?".

Manuel, entre risas, la ayuda a hacer memoria: "No, te veniste dos días, ¡qué dos semanas! No aguantaste tanto".

"He tenido mi caparazón, me lo estoy quitando ahora. Nos has querido proteger y has querido que tengamos esa normalidad de vida, pero al final tú eres hija de tus padres", sostiene Alba en la emisión del capítulo. Una afirmación a la que su padre añade un matiz: "No le eches cuentas a esas tonterías de caparazones. Eso no. Tú te has criado muy feliz".

Alba Díaz, con Manuel Díaz 'El Cordobés' en la casa del diestro. GTRES

"Nos has criado muy normales... pero al final eres hija de tus padres", añade Alba. Instantes después, su padre le entrega un colgante. "¿Te creías que lo había perdido?", le dice.

La instagrammer explica que compró el colgante durante un viaje: "Resulta que me voy al Norte y hay una señora que me dice 'mira, tengo esto, por si os lo queréis llevar de recuerdo. Me dijo que era para protegerme de los males de ojo. Ella decidió dárselo a su padre para atraer la buena fortuna. "Me ha protegido tela", asegura el torero.

Una residencia con valor familiar

Tras fundirse en un abrazo, la joven lanza: "Se te han puesto llorositos los ojos. Con eso me vale". Como colofón a su encuentro en la finca familiar recorren juntos la zona donde se encuentra el ganado. "Vamos a dar de comer a las vacas", insiste Manuel Díaz.

La hija de Vicky Martín Berrocal, en la casa donde creció y pasó su infancia. Instagram

Alba no oculta que lo suyo no son los animales. Al ver a una res se trepa en un muro: ¿Si una vaca se viene hacia ti, qué haces?". Lo cierto es que Alba está muy familiarizada con cada rincón de esta finca, que ofrece espectaculares vistas de la sierra sevillana y cuyo interior está decorado con elementos contemporáneos y un sinfín de recuerdos taurinos.

A día de hoy, sigue siendo uno de sus refugios preferidos, donde desconecta cada vez que va y en el que retoma, siempre que puede, el contacto con sus orígenes.