Antonio Tejado reaparece en la confirmación de su hijo: el enfado de Rosario Mohedano y el mensaje clave de Rosa Benito

Antonio Tejado (37 años) ha reaparecido tras ser procesado como presunto autor intelectual del robo en casa de su tía, María del Monte (63). La razón por la que se ha dejado ver es que tenía un importante compromiso familiar.

El hijo en común que tiene con Rosario Mohedano (46) ha recibido este sábado, 24 de mayo, su confirmación y no ha querido faltar a la cita. El reencuentro ha tenido lugar en Brunete, Madrid, adonde se han trasladado las cámaras de televisión. Este hecho ha provocado el enfado de la cantante.

Indignada, la sobrina de Rocío Jurado ha mostrado su frustración ante la presencia de los medios. Horas después, Rosa Benito (69) ha compartido un mensaje de apoyo incondicional a su hija. Un apoyo que no parece haberle dado su padre, Amador Mohedano (71), el gran ausente de la ceremonia.

Al final, los planes de Mohedano de disfrutar de un día tranquilo y sin sobresaltos se han visto truncados. La confirmación se ha convertido en 'el rosario de la aurora' en las redes sociales. La artista no ha quedado satisfecha con la 'incómoda' repercusión mediática.

No cabe duda de que la confirmación del hijo que tienen en común Rosario Mohedano y Antonio Tejado se ha visto de algún modo empañada por la fatal noticia que afecta al sevillano.

Antonio Tejado, procesado

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha dictado el pasado jueves, 22 de mayo, un auto en el que procesa al sobrino de y a otros 10 investigados de la banda que asaltó la vivienda de María del Monte en agosto de 2023.

A todos ellos se les atribuye hasta cuatro delitos graves, con penas que podrían superar los cinco años de prisión.

A pesar del proceso judicial en el que está inmerso, Antonio Tejado no ha querido faltar a una fecha tan señalada para su hijo, que ya tiene 17 años. Una ceremonia religiosa a la que han asistido numerosos miembros de su familia: su madre, María José Vargas; su hermano Chema, e incluso su novia, Samara Terrón.

Por parte de la familia de Rosario Mohedano sí hubo un gran ausente: Amador Mohedano. El exmarido de Rosa Benito no ha hecho acto de presencia. y es que desde que ambos tomaron caminos diferentes en su vida, pocas son las veces en las que les hemos visto coincidir de nuevo.

Lo que más ha molestado a la cantante ha sido la asistencia de la prensa gráfica. Algo que la ha hecho enfadar de manera considerable. Quería llevar en la más estricta intimidad la confirmación, pero no lo ha conseguido. Así, ha dado buena fe de su irritación en sus redes sociales.

Rosario Mohedano, indignada

"Hemos hecho, en todo momento, todo lo posible por el bien, la estabilidad y la tranquilidad de nuestros hijos y de nada vale", compartía a través de un storie y una publicación en su perfil de Instagram.

Además, escribía también un texto en el que aseguraba que ella no tuvo nada que ver con la presencia de las cámaras no fue su culpa: "Son menores. Es un día especial, no se lo he dicho a nadie, no he invitado a nadie relevante, no hay exclusiva por medio ni nada que se le parezca, no trabajo en televisión".

"Lo hemos llevado en secreto para que nuestros hijos celebren sus sacramentos con normalidad... pues de nada ha servido", añadía.

Del mismo modo que su hija ha prodigado su contrariedad en las redes, su madre también se ha manifestado. Y, por las mismas vías, ha lanzado un mensaje de apoyo a su hija. Dadas las circunstancias, este resulta de lo más significativo.

“Todo gran logro es la suma de innumerables esfuerzos, aparentemente pequeños", empieza diciendo. "Por lo tanto, enfocarnos en lo que debemos hacer en cada momento y dar lo mejor de nosotros para llevarlo a cabo son la clave para alcanzar grandes resultados y disfrutar de una contundente victoria".

Rosa Benito: "Hay que avanzar"

Y añade: "En la vida hay que avanzar. Y tú lo has hecho tan fácil siempre, Rosario. Tengo que darte las gracias porque he aprendido mucho de ti. Gracias gracias gracias".

Por último, destaca el afecto que siente por ella: "Te quiere tu madre, que se entere el mundo, por si hay alguna duda".

Igual que en sus últimas apariciones, Antonio no hizo declaraciones ante la prensa y su semblante era serio ante las preguntas sobre su situación anímica en este complicado momento. Su madre sí que afirmó haber vivido un día "muy bonito, maravilloso".