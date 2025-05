Teresa Rabal, tras conocer que su casa está abandonada: "Yo la vendí en perfecto estado, la destrozaron unos okupas"

El que fuera hogar de Teresa Rabal (72 años) durante 40 años está a la venta. Según ha publicado en exclusiva EL ESPAÑOL, la casa en la que vivió la artista desde los años 70 hasta 2019, -fecha en la que se deshizo de ella-, se anuncia en Idealista a un precio de 570.000 euros.

Lo que llama la atención de la vivienda es su estado actual. Visiblemente deteriorada, con importantes destrozos en el tejado y las paredes por culpa de las humedades, 'Villa Renata' está prácticamente en ruinas.

La noticia no ha dejado indiferente a la hija de Paco Rabal y Asunción Balaguer. Este medio se ha puesto en contacto con la artista y su respuesta es tajante: "Estoy alucinando", admite. "No es plato de buen gusto ver que tu antigua casa está en estado de abandono".

Imagen del interior de la vivienda que perteneció a Teresa Rabal durante 40 años. Idealista

La cantante y actriz vendió esta casa "hace seis años". Con esta operación cerraba una etapa muy complicada de su vida. Un periodo marcado por no pocas adversidades: un cáncer, la muerte de su marido, Eduardo Rodrigo (falleció en 2017) y un periodo de deudas que, afortunadamente, pudo saldar "por completo" y empezar de nuevo.

"Cuando me han llamado para decirme que la casa vende y que está tan mal me he quedado en shock. Enseguida me he planteado: ¿pero de qué estamos hablando? ¡Si yo la vendí en perfectas condiciones!", desliza a EL ESPAÑOL.

"Me quité de encima la casa"

"Todo parece súper dramático, pero no es así para nada. Yo cerré la venta sin ningún tipo de problema. Tuve mucha suerte y la vendí bien. Por suerte me la quité de encima. Era una casa muy grande, demasiado para mí. Ahora trabajo la mitad que antes", insiste.

"Sé lo que ha pasado con esa casa. Se metieron unos okupas. Y hasta que los han sacado", explica.

Y prosigue: "Han hecho lo que les ha dado la gana durante cinco años. Yo no he vuelto a pasar por allí, pero tengo amigas que viven en la urbanización. Y esto es un pueblo pequeño. Todo se sabe".

El que fue hogar de Teresa Rabal tiene una parcela de casi 2.000 metros cuadrados. Idealista

"Las casas son piedras. Los recuerdos se van contigo. Eso es lo hermoso. Mis recuerdos no están en ese chalet, están conmigo", insiste. "Por eso, aunque lamento verla en esas condiciones no me afecta. Me da pena, pero no voy a sufrir".

"Ahora vivo cerca de mi hijo"

Teresa Rabal asegura que no echa de menos la vivienda. En 2019 dejó su casa para irse a vivir con su madre, quien perdería la vida en noviembre de ese año. Fue entonces cuando puso a la venta la propiedad.

"A día de hoy hago examen de conciencia y pienso que lo que dejé atrás hace seis años fue solo una casa", sostiene. "Una casa en la que fui muy feliz con Eduardo. Pero esa época está cerrada".

"Ahora vivo divinamente en un chalet en la Sierra precioso, cerca de mi hijo y de mis nietos. Estoy feliz. No tengo ya nada que ver con esa casa", añade Rabal.

El inmueble en el que vivió Teresa Rabal fue construido a finales de los 60. Lleva dos meses a la venta. Idealista

El chalet que perteneció a Teresa Rabal fue construido en 1965. Está ubicado en la localidad madrileña de Alpedrete, en el corazón de la sierra de Madrid. Se encuentra en una urbanización privada con zonas comunes y jardines llamada Valdencina, a la entrada del municipio.

Cuenta con una parcela de 2.072 metros cuadrados. Y tiene una superficie total de 593 metros cuadrados construidos y 389 útiles, distribuidos en tres plantas. Consta de 7 habitaciones, 4 baños, varios porches y terrazas, plaza de garaje y piscina.

Un fondo de inversión vende el chalet

También dispone de edificaciones anexas, como una zona insonorizada especialmente creada para Luis Rodrigo, hijo de la artista, quien se dedica de manera profesional a la música.

Teresa Rabal, en el Gijón, en una imagen de archivo. Javier Carbajal.

En la actualidad, la entidad propietaria del inmueble es Aurora Asset I S.L. Un fondo de inversión que se hizo con 'Villa Renata' "tras una adjudicación judicial", tal y como ha podido conocer este medio. Así consta en la nota simple, con inscripción 18ª, de fecha 15 de diciembre de 2022, al folio 93 del Tomo 3770, Libro 351 del término municipal de Alpedrete.

Lleva dos meses disponible en el mercado inmobiliario y en la actualidad se encuentra en evidente estado de abandono.

Atrás han quedado los años más duros de su trayectoria, en los que las dolorosas pérdidas de su madre y de su marido, acontecidas en poco más de dos años, dieron paso a la tristeza.

Ahora se siente con energías renovadas: "Estoy en paz, llevo una vida súper tranquila. Estoy en uno de los momentos más dulces de mi vida. Estoy mejor, más calmada, con más compañía. No tengo problemas".

"No debo dinero"

Por último, Rabal hace una aclaración: "Por favor, que quede claro que no debo dinero. Que parece que llevo años teniendo deudas. Las tuve en su momento y las saldé. Hace poco bromeaba con mi hijo y le decía: 'Con esto de la casa va a parecer que me he arruinado otra vez". Pues no. Yo ya no tengo nada que ver con eso".