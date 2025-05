Victoria Martín Serrano recuerda, entre lágrimas, la muerte del padre de sus hijas: "Donamos todo, hasta su piel"

Uno de los momentos más dolorosos y emotivos del docureality Las Berrocal se vive en la cuarta entrega. Y es que es en este capítulo donde Victoria Martín Serrano (78 años) y sus hijas, Vicky (52) y Rocío (53), recuerdan la muerte de José Luis Martín Berrocal.

El ganadero perdía la vida el 29 de diciembre 2008 a los 76 años como consecuencia de un derrame. Una pérdida, que casi 20 años después, sigue doliendo casi como el primer día.

"Cuando el padre se murió donamos todo, incluida la piel. Y le llegó una carta a mi hija de Córdoba diciendo que era una piel maravillosa. Fue para personas quemadas", empieza contando la matriarca de la familia.

Rocío, Victoria, Vicky y Alba Díaz. GTRES

"Mi padre casi muere en mis brazos. Lo recuerdo perfectamente. Entre en la habitación donde dormía preguntando qué pasaba y mi padre no podía hablar. Se tumbó aquí", explica Rocío, la hija pequeña, señalando uno de sus brazos. "No podía hablar porque le estaba dando un derrame y no podían hacer nada por él porque se tomaba una pastilla para que la sangre estuviera más líquida".

Vicky recuerda que su padre, al que adoraba, "llevaba tiempo escuchándole decir que se quería ir que ya no quería estar aquí". hasta que se fue. "No se ha ido, pero se fue.. así", dice con los ojos llenos de tristeza.

Si para sus hijas fue doloroso, más aún para Victoria, su mujer. José Luis fue el único hombre para ella, a pesar de que para él no fuera su única mujer. "Fue muy triste porque no me lo esperaba. Estábamos en la cama y noto en la espalda que me araña... me doy la vuelta y le pregunto que si le pasaba algo y me dijo que no. Me doy la vuelta y lo vuelve a hacer", narra Victoria.

José Luis Martín Berrocal junto a Victoria en SIMOF 2007. GTRES

"Me fui corriendo a buscar las gafas y el pijama y cuando vuelvo me dice la chica: 'Señora me ha dicho que le diga que la quiere, que la quiere mucho'. Y es lo único ya.... Se murió", explica la que fuera su mujer sin poder contener las lágrimas.

"Pedí a los médicos si podían hacer algo. ¿Lo dejarán con vida?, les dije; y me dijeron: pero señora cómo nos puede pedir eso si es horroroso mantener a una persona sin vida en una cama".

Finalmente, el ganadero taurino falleció en el Hospital Virgen del Rocío, donde había ingresado "en situación crítica y en coma irreversible". La causa de la muerte fue una hemorragia cerebral. Sus restos mortales descansan desde entonces en el cementerio de Sevilla.