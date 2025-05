Victoria Martín, entre lágrimas, a su hija Vicky: "Me quedé embarazada porque tu padre me engañó. Ese día no se quitó"

Este martes, 20 de mayo, se ha estrenado en Movistar Plus+ el docureality Las Berrocal donde Vicky Martín Berrocal (52 años), su hermana Rocío (43), su madre, Victoria Martín Serrano (78), y su hija, Alba Díaz Martín (25), se abren como nunca antes lo han hecho.

Tan solo viendo los primeros minutos del primer episodio, el espectador puede intuir que hay una protagonista clara: la matriarca de la familia. La que fuera Miss Huelva desvela todo tipo de detalles de cómo fue la relación con el padre de sus hijas, José Luis Martín Berrocal, el cual mantenía una doble vida.

Una historia de amor que mantiene enganchado al público al televisor por la singularidad de su relación. Y es que cuando Victoria, después de meses de relación, se entera de que el ganadero tenía otra familia en Madrid ya era demasiado tarde. "Yo me enamoré perdidamente de él. No sé cómo pueden ocurrir esas cosas", asegura la madre de Vicky.

Fue, sin duda, el hombre más importante de su vida. Fue el único. Y durante los cuatro capítulos del docureality va desgranando, poco a poco, su vida junto a él. Desde cómo le conoció, cómo quedó embarazada hasta la aceptación de su engaño. "Yo me mentalicé y me dije 'en este carro vamos dos familias', la que quiera que se baje".

Sin embargo, uno de los momentos más sorprendentes es el relato de su embarazo. Victoria Martín Serrano recuerda cómo se quedó embarazada de su primer hija, Vicky. En realidad ya lo hizo durante la charla que madre e hija mantuvieron en el podcast A solas con..., y que ahora se recoge en este nuevo proyecto audiovisual.

"La charla más difícil fue con mi madre porque es con quien más a solas he estado en mi vida. Preguntarle a una madre por temas que son dolorosos para ella...", asegura Vicky Martín Berrocal.

"Mi vida es de rosas y espinas", comienza diciendo a su hija Victoria. "Yo estaba enamoradisíma. Loca de amor hice el amor en el coche. Él siempre se quitaba y ese día no se quitó porque no le dio la gana. Le digo: 'Lo que has hecho está mal y te juro que Dios es muy justo y no me voy a quedar embarazada. Y me contestó: 'Dios es muy justo y te vas a quedar embarazada'".

"Yo no tenía pensamiento de quedarme embarazada. Vino porque tu padre me engañó. Me quedé embarazada y no se lo había dicho a mis padres. En aquel tiempo era diferente. Y yo me levantaba todos los días y decía: ahora se lo voy a decir, pero no podía", asegura Victoria entre lágrimas.

José Luis Martín Berrocal junto a Victoria en SIMOF 2007. Gtres

Victoria Martín Serrano relata que tuvo que dar a luz completamente sola: "Viendo que me quedaba una semana para dar a luz, voy a mi jefe y le digo que necesito 15 días de vacaciones, que estaba embarazada... Le digo a mi madre que me voy con una prima a Sevilla y me voy a una pensión", continúa.

"De madrugada me pidió un taxi el del hostal y me fui al Hospital Virgen del Rocío a dar luz. Y te tengo a ti (le dice a Vicky Martín Berrocal): una bendición de Dios. Vuelvo al hostal sola. Tu padre no aparece hasta los siete días".

"Te entiendo a ti y entiendo a mi padre. Os teníais que encontrar porque los dos sois de otro planeta", sentencia Vicky Martín Berrocal.