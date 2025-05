Rocío, hermana de Vicky Martín Berrocal: "Viví tres años con los guardeseses de la finca. Sentí que mi madre me abandonó"

Tras meses de espera, finalmente este martes, 20 de mayo, ha visto la luz Las Berrocal, el documental de Vicky Martín Berrocal (52 años) y su familia en Movistar Plus+ en el que se abren en canal y comparten con los espectadores algunas de sus vivencias más íntimas.

Un total de cuatro capítulos de 50 minutos de duración aproximadamente componen la docuserie de una de las familias más mediáticas de nuestro país. Vicky, de la mano de su madre, Victoria Martín Serrano (78), su hermana, Rocío, (43)y su hija, Alba Díaz (25). Sin embargo, cierto es que -con el permiso del resto- la matriarca de la familia se lleva todas y cada una de las miradas.

Desgarradora y peculiar son dos calificativos que podrían definir a la perfección la historia de amor entre Victoria Martín Serrano y José Luis Martín Berrocal, el padre de Vicky y Rocío. Una relación tormentosa, marcada por las idas y venidas del patriarca, quien mantenía una vida paralela con otra mujer. Así lo recordaron meses atrás Vicky y Victoria en A solas con..., el pódcast de la diseñadora, cuya escena reaparece en el documental.

"Yo estaba enamoradísima. Loca de amor hice el amor en el coche. Él siempre se quitaba y ese día no se quitó porque no le dio la gana. Le digo: 'Lo que has hecho está mal y te juro que Dios es muy justo y no me voy a quedar embarazada. Y me contestó: 'Dios es muy justo y te vas a quedar embarazada'". Unas palabras vertidas por Victoria Martín Serrano en una distendida charla con su hija mayor y que ahora ha sido recordada en el documental.

Qué duda cabe que una situación de este calibre supone un punto de inflexión importante en la vida de cualquiera. Así le ocurrió precisamente a Rocío, la hija pequeña de Vicky Martín Berrocal. "Yo creo que los problemas de mi madre me han condicionado a la hora de relacionarme con los hombres", sostiene en conversación con su nutricionista en el gimnasio, en quien ha encontrado un total sostén.

No es este el único momento en el que Rocío Martín Berrocal se convierte en protagonista del documental con motivo de la historia de amor de sus padres. "Hay veces que se abren heridas viejas", comienza, de hecho, el inicio del tercer capítulo del documental. Un episodio en el que las hermanas Martín Berrocal se abren en canal sobre una su infancia.

Emocionante es cuánto menos el momento en el que Rocío acude a la casa en la que se crió. Y es que por mucho que se corra el pasado siempre persigue a una persona. "Voy a volver a ver a las personas que me cuidaron durante tres años y medio", relata, emocionada, la hermana de la diseñadora. "Yo tenía 16 años cuando me fui de Vilches. Mi padre viajaba mucho y mi madre lo acompañaba, entonces yo me quedé a vivir con los guardeses la finca y sus cuatro hijos".

Ya en el interior de la vivienda, la familia se funde en un tierno y conmovedor abrazo con Rocío Martín Berrocal. Entre fotografías y miradas cómplices, todos ellos recuerdan algunas de las vivencias sucedidas en cuatro paredes que vieron crecer a la tía de Alba Díaz.

Rocío vivió durante tres años y medio con los guardeses de la finca por los constantes viajes de sus progenitores. Una etapa de la que ha hecho partícipes a todos los espectadores de Las Berrocal. No obstante, no fue aquello tan dulce como parece. "Yo me quedaba en su casa porque en la mía estaba sola y tenía miedo. Me afectó como un abandono, yo me sentí abadonada por mi madre en cierta manera. Mi hermana estaba en Suiza y yo aquí", sostiene, emocionada. "Sé que no lo hizo a malas", finaliza.

A diferencia de su hermana mayor, Rocío siempre se ha caracterizado por mantener un discreto segundo plano en lo que respecta a la crónica social. Ahora, el documental de Movistar Plus+ ha permitido conocer más a fondo a la andaluza, quien cuenta ya con más de 80.000 seguidores en Instagram y se ha convertido en una de las sorpresas del reality de la plataforma de streaming.

Fue este pasado lunes, 19 de mayo, cuando Las Berrocal al completo se dieron cita en el Espacio Telefónica de Madrid con motivo del estreno de su docuserie. Allí, acudieron decenas de rostros conocidos, que no quisieron perder la oportunidad de acompañar a la familia en un día tan importante. Entre ellos se encontraban Carla Pereyra (37), Dulceida (35), Anna Padilla (28) o Carmen Lomana (76).