Hablamos con Alejandro Abad: "La visibilidad que ha tenido Melody costaría millones de euros en cualquier discográfica"

Melody (34 años) se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de este 2025. Y es que, si bien la de Dos Hermanas es conocida desde pequeña, lo cierto es que su participación en el certamen de Eurovisión ha hecho que su nombre traspase fronteras.

Además de haber obtenido un tercer puesto por la cola en el festival musical por antonomasia, la intérprete de Esa diva continúa dando que hablar con motivo de la cancelación de su agenda con RTVE tras Eurovisión. "Necesito estar con mi familia y coger fuerzas", confesó Melody tras reaparecer públicamente hace unos días en Sevilla.

Sea como fuere, Melodía Ruiz -nombre real de Melody- ha aprovechado la visibilidad y exposición de Eurovisión para expandir su música. De hecho, la cantante publicará su nuevo sencillo, El apagón, este próximo viernes, 23 de mayo. Un tema que verá la luz menos de una semana después de la final del festival. ¿Está siguiendo la polifacética artista una buena estrategia de marketing? EL ESPAÑOL contacta con Alejandro Abad (62), productor musical, para dar respuesta a este y otros interrogantes.

Melody en la PrePartyES. Gtres

"Melody no fue escogida en un festival democrático". Así de rotundo se muestra Alejandro Abad en el momento en el que descuelga el teléfono con motivo de la distendida charla que está a punto de mantener con este periódico. Para el productor, este hecho supuso el inicio del fin en la carrera eurovisiva de la artista. "Cuando las cosas empiezan así, sin estrategia, todo va a ir mal".

Sostiene el compositor que la propuesta enviada por parte de España -Esa diva- no fue acertada. "Lo bonito que tenemos en España es la cultura, la belleza, el amor que entregamos, el sol, pero el público europeo no lo comprende. Al equipo de Melody esto le da igual, ya que solo quieren hacer negocio a corto plazo".

¿Cree que la imagen de Melody ha tenido un reposicionamiento desde que participó en el Benidorm Fest?

Por supuesto que ha ganado visibilidad. Pero esa visibilidad es suerte y la suerte es muy vulnerable. De momento se han alineado los planetas y yo le deseo que se le alineen por el resto de su vida. Cuidado porque se han mezclado con otros asuntos y se está haciendo querer ver o justificar de otra forma lo que ha pasado. No estamos ahondando en lo artístico, que es lo único importante.

¿Le ha beneficiado a Melody formar parte de un certamen como Eurovisión?

Esto depende de la forma en la que se mire. Durante este proceso de promoción ella ha jugado todos los frentes, incluso se ha codeado con temas políticos.

Alejandro Abad, en una fotografía de archivo. Gtres

¿Se ha hecho una buena estrategia de gestión?

El viernes saca su primer single tras Eurovisión que se llama El apagón, pero debería preparar otro que se llame El encendido. Supongo que todo lo que está haciendo su equipo sigue la misma estrategia. Todos ellos tenían claro que Europa no iba a entender la propuesta y han querido preparar un tema musical rápido para sacarlo inmediatamente y correr una cortina de humo.

¿Considera que le auguran éxitos profesionales a Melody con Esa diva y sus próximos proyectos?

A partir de ahora es todo marketing. Incluso el hecho de que se haya desligado de RTVE lo es. Hay un sector de fanáticos de Eurovisión que son realistas y sensatos, mientras que otros parecen una secta abducida de Melody. Es más, a mí me han llegado a amenazar por no opinar a favor de ella.

Sus redes sociales son la prueba de su impacto. Ha aumentado más de 300.000 sus seguidores de Instagram en estos meses.

Todo lo que rodea a Melody vale muchos millones de euros. Ya no hablo de lo que lo que le cuesta a Televisión Española, sino de lo que le costaría a cualquier compañía discográfica dar esa visibilidad a un artista. Entonces, esa campaña que tiene hay que aprovecharla de alguna forma. El resultado no va ligado a la campaña tan masiva que ha tenido.

¿Piensa que aún queda rato de Esa diva?

Para mí no es una canción fácil de retener. Nos la han puesto 550 veces y me cuesta aún recordar la letra. No es un tema sencillo. Entonces, eso también nos juega en contra. Pero Melody tiene fans, se puede refugiar en todos ellos.

Mi consejo sería no hacer demasiado teatro porque se le puede ver el plumero. Entonces espero que sea lo más natural posible y que acepte las cosas según vienen.