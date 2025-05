Primeras imágenes de Melody llegando a España tras su batacazo en Eurovisión: la euforia de la cantante

Melody (34 años) ya está en España tras su batacazo en el Festival de Eurovisión, celebrado este pasado sábado, 17 de mayo, en Basilea. A pesar de haber quedado en un decepcionante puesto 24 del certamen de música europeo, la artista de Esa diva ha aterrizado en la ciudad de Málaga este lunes, día 19, con una gran sonrisa y de aparente buen humor.

Se diría, incluso, que la intérprete ha retornado eufórica a su país. En las últimas horas se ha asegurado que estaba "enfadada" con su resultado en Eurovisión, e incluso ha declinado regresar a España con la delegación española y ha puesto rumbo a su ciudad natal para estar arropada por su familia.

La cantante ha pisado suelo español acompañada por su pareja sentimental, Ignacio Batallán, y su inseparable hermano, Eleazar. En las últimas horas, el representante de la malagueña, Ferrán Poca, ha atendido a los medios y ha explicado cómo se encuentra Melody. Desmiente de pleno que esté enfadada, como se ha asegurado.

Melody, feliz a su llegada a Málaga, este lunes, día 19. Gtres

"Melody se encuentra cansada. Ha ido a descansar con su familia. Se ha ido con su hijo, que llevaba muchas semanas sin verlo. Estaba muchas semanas ya trabajando y creo que es merecidísimo", ha explicado Ferrán Poca respecto a su 'espantá' de la prensa. Reconoce que Melody sí está "decepcionada con el resultado, pero esto es también comprensible".

"Ella ahora está viajando a Andalucía, a su casa, y ya veréis que en unos días lo explica ella, que creo que va a tener mucho más arte. Además, ella lo va a explicar estupendamente cómo se ha sentido y cómo lo ha vivido. En unos días vuelve a la carga, porque además es que es una campeona trabajando", ha asegurado Poca.

Melody, en el aeropuerto de Málaga, este lunes, junto a su pareja, Ignacio. Gtres

En esa línea, Melody ha pedido "descansar, que creo que es objetivamente necesario", en palabras de su mánager. Éste considera que es Melody la que tiene que hablar sobre su paso por Eurovisión, y salir al paso de las informaciones que han surgido sobre su 'cabreo' por su penúltimo puesto.

Ferrán sí ha dejado claro que "no ha hecho nada de todo lo que se está diciendo". "Nada que ver. Ayer, cuando llegó al camerino hasta nos hizo un poco de ánimo. Ella es una campeona y lo va a hacer muy bien como siempre ha hecho y como ha demostrado, que creo que todo este cariño y todo esto que ha conseguido no es porque no haga las cosas bien, es porque trabaja muchísimo", ha puesto Poca en valor.

"Haré una rueda de prensa"

En el aeropuerto de Málaga, la cantante ha hablado con los medios de comunicación. "No os preocupéis porque yo ya haré una rueda de prensa. (...) Me he venido para aquí porque hace mucho tiempo que estoy sin mi niño, unas dos semanas, y me toca", ha asegurado, para añadir: "Lo primero para mí era estar con mi hijo".

"Quiero ver a mi padre y a mi madre, que no han podido acompañarme en el festival. No so preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos y me preguntaréis, ya sabéis que os trato gloria bendita", ha concluido.

Tras certificarse su fracaso en Eurovisión, Melody ya rompió su silencio en el hotel donde se hospedaba, a través de un vídeo que colgó en sus redes. "En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado mucho, a toda España", comenzó explicando.

"Se han volcado conmigo al 100%. Me han mandado no sé cuántos vídeos de estadios en diferentes partes de España que estaban llenos para ver la actuación. También por toda Latinoamérica. Ha sido un show total que creo que esto no se olvidará jamás", proseguía la protagonista de Esa diva.

Melody declaraba sentirse "profundamente satisfecha" con la actuación que realizó. "Me parece que hemos hecho un gran trabajo", afirmaba. "Vocalmente, estoy muy feliz. Los bailarines son unos máquinas. Estoy muy contenta", señalaba para después reconocer que sentía "un poquito cansada" tras el festival.

"Quiero dejar claro una cosa. Esto es algo más y yo con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que me han dado todos los países detrás de cámaras. Tanto a nosotros como a nuestro trabajo. Todo el mundo estaba con la boca abierta. Me quedo también, por supuesto, con que este verano nos vamos a ver. Tenemos una gira de conciertos brutal", expresaba.

"Pero, aun así, creo que vosotros también os merecéis una explicación, una conversación. Por supuesto, la vamos a tener. Como sabéis, soy muy natural y muy clara y vamos a hablar con transparencia de lo que yo he visto y lo que opináis tanto vosotros como yo. Pero, señores, que estoy muy feliz y muy satisfecha", continuó.

"Nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. ¡Que viva el arte y la música! Aunque, a veces, prevalezcan otras. ¡Pero que viva el arte!”, concluyó con su vídeo.