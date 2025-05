José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo disfrutan de la hípica, a punto de convertirse en padres por primera vez

Este domingo, 18 de mayo, José Luis Martínez-Almeida (50 años) y Teresa Urquijo (28) se han dejado ver en la hípica. Concretamente, en el último día de la Longines Global Champions Tour, que ha tenido lugar en el Club de Campo Villa de Madrid. Hasta allí también se han desplazado conocidas figuras patrias, como Cayetano Martínez de Irujo (62) y su prometida, Bárbara Mirjan (29), o el torero Enrique Ponce (53).

Con esta cita, el matrimonio ha puesto el broche final a una intensa semana de compromisos sociales. El pasado jueves, 15 de mayo, la analista de inversiones acompañó a su marido a la entrega de Medallas de San Isidro. Un día más tarde, junto a los padres de ella, acudieron a Las Ventas. Este domingo, en cambio, han elegido la hípica.

Una serie de actos que se producen en la recta final del embarazo de Teresa Urquijo. Según lo previsto, será el próximo junio cuando la joven dará a luz a su primer hijo junto al alcalde de Madrid.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en el palco de Longines. Gtres

La pareja, que celebró su primer aniversario como marido y mujer el pasado 6 de abril, se ha mostrado exultante de felicidad. Durante la hípica, ambos han presumido de sonrisa. Así, han demostrado una vez más que viven una ilusionante etapa.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se convertirán en padres por primera vez el próximo junio. Se trata de un niño, cuyo nombre no ha trascendido. Eso sí, es un hecho que el bebé no se llamará como el político. "A Teresa no le gusta nada. Lo va a elegir ella, no me queda duda", aseguró en un acto público después de revelar que espera su primer vástago.

Teresa Urquijo, este domingo, 18 de mayo, en la hípica. Gtres

El político del Partido Popular y su mujer, así como destacadas figuras de la crónica social, han estado en el palco. No obstante, también se les ha visto recorrer el Club de Campo Villa de Madrid y detenerse en una suerte de mercadillo, en el que podrían haber adquirido alguna pieza. Y es que las imágenes captadas por los reporteros gráficos muestran a la analista de inversiones con una bolsa en la mano. El edil de la capital, por su parte, ha llevado una bolsa de chuches.

Para la ocasión, Teresa Urquijo ha elegido un look sencillo que sigue su habitual línea estilística. Ha optado por un vaquero blanco y una camisa beige que, si bien era de corte oversize, no ha disimulado su embarazo. A diferencia de ocasiones anteriores, en las que apostaba por atuendos similares, ha sido imposible ocultar su figura premamá. La analista de inversiones ya está en la cuenta atrás para dar a luz a su primer hijo. En cuanto al calzado, ha elegido unos mocasines cómodos y en color marrón, a tono con el resto de complementos.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida, cómplices y felices en la hípica. Gtres

La postura que ha mantenido Teresa también advierte que comienza a sentir las molestias propias del fin del embarazo. Mientras recorría el mercadillo, la joven se llevaba las manos a su espalda. Eso sí, en todo momento ha presumido de sonrisa.

Igual de contento ha estado José Luis Martínez-Almeida, ataviado con un estilismo clásico, de pantalones azules, camisa, blazer y zapatos de cordones. Durante su recorrido por el Club de Campo Villa de Madrid se han mostrado cómplices e intercambiando conversación. En un determinado momento se han encontrado con una niña a quien ha saludo el alcalde.