Descubrimos a Pablo, el primogénito de Martina Klein que guarda un enorme parecido con su madre: su historia

"Tenemos muchos hijos, pero hemos creado una estructura familiar sólida". Así respondían Martina Klein (48 años) y Álex Corretja (51) a EL ESPAÑOL el pasado lunes, 12 de mayo, en la gala solidaria People in Red, en Barcelona. La dupla, que comenzó su historia de amor en 2010, ha formado desde entonces una familia numerosa, aunque siempre ha demostrado querer mantener a sus vástagos en la más estricta intimidad.

Fue en 2017 cuando la pareja dio la bienvenida a Érika, su primera hija en común. No obstante, ambos sabían ya lo que era la paternidad. Álex había estado casado con Marta Cors, madre de sus hijas Aroa y Carla. Martina, por su parte, mantuvo una larga relación con el músico Álex de la Nuez, con quien tuvo a su hijo mayor, Pablo. El primogénito de la modelo nació el 27 de enero de 2005 en la clínica Teknon de Barcelona, por lo que alcanzó la mayoría de edad hace ya más de dos años.

De hecho, con motivo de esta marcada efemérides, Klein le dedicó un emotivo post en Instagram. "Mi precioso Pablo, no te voy a pegar un rollazo dándote lecciones de vida, porque no tengo ni idea y estoy tan asustada como tú. Te amo a partir del momento en que te supe ¡Feliz cumpleaños, mi chiquitín!", escribió la modelo, acompañando las tiernas palabras de un par de instantáneas en las que se mostraba a Pablo y el enorme parecido que guarda con su madre.

Un simple vistazo al perfil de Instagram de Martina Klein basta para comprobar que la también empresaria ha querido preservar en la más absoluta intimidad a sus hijos. Si bien son varias las fotografías de su feed en las que se muestra junto a su actual pareja, Álex Corretja, lo cierto es que apenas hay rastro de sus vástagos.

Son escasas las ocasiones en las que Klein rompe la barrera de la protección para con sus hijos. No obstante, el pasado mes de enero, con motivo del 20 cumpleaños de su primogénito escribió un dulce texto en redes. "De tu nueva versión, que no es más que la versión de antes, pero mejorada, no sé si me chifla más ver lo que aprendo de ti, o la cantidad de cosas que tenemos en común". Bienvenida sea esta nueva etapa que empieza por 2 y que seguro que te depara los momentos más importantes de tu vida". Junto a estas palabras, Martina postéo un par de fotografías en las que se mostraba junto a Pablo.

Álex Corretja y Pablo de la Nuez, en agosto de 2021 en Ibiza. Gtres

Al igual que sucedió dos años atrás, cuando su rostro ya no tuvo que verse pixelado en la prensa por su mayoría de edad, varios fueron los comentarios que aseveraban el enorme e innegable parecido físico entre madre e hijo. Eugenia Silva (49), Elia Galera (52), Judit Mascó (55), Blanca Romero (49) o Jady Michel (51) fueron algunas de las celebridades que no dudaron en dejar un sutil mensaje en el post de Martina felicitando a Pablo de la Nuez Klein.

Pablo, por su parte, también tiene su propio perfil de Instagram. Sin embargo, el joven tiene su cuenta cerrada a día de hoy. Únicamente se puede vislumbrar su fotografía de perfil, en la que se muestra ataviado con una camisa de manga corta y unas gafas de sol. Tiene poco más de 1.500 seguidores, entre los que se encuentran rostros reconocidos como Loles León (74) y Verónica Blume (47).

Ser hijo de una exitosa modelo como ha sido Martina Klein trae consigo la atención de los paparazzi. A pesar de que la empresaria siempre ha querido salvaguardar la intimidad de sus vástagos, varias son las ocasiones en las que los reporteros gráficos han captado a Klein junto a su primogénito.

En verano de 2021, Pablo de la Nuez Klein disfrutó de unos días de desconexión en Ibiza junto a su madre y parte de la familia. Entre estos, cabe puntualizar, se encontraba también Álex Corretja, quien mantiene una estupenda relación con el primogénito de su pareja. La dupla protagonizó tiernas escenas en la playa con motivo de un divertido plan deportivo.

Martina Klein y Álex Corretja. GTRES Gtres

A pesar de que no es el padre biológico de Pablo, el extenista profesional ha fortalecido su vínculo con el primogénito de Martina Klein con el paso de los años. Así lo confesaba la dupla unos días atrás en conversaciones con EL ESPAÑOL. "Tenemos la suerte de formar un buen equipo entre los dos. Poder cubrirnos cuando uno está fuera. Además, los mayores ya son mayores y, más o menos, la estructura se irá sosteniendo. Y la suerte de que pasamos mucho tiempo juntos y que podemos estar cómo queremos y dónde queremos".