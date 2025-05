Nuria Roca se sincera como nunca: de la menopausia que ha cambiado su cuerpo al cáncer que padeció su hermana Ruth

La presentadora de televisión Nuria Roca (53 años) ha sido la última invitada al pódcast de Vicky Martín Berrocal (52), A solas con... Generosa y espontánea como es, la mujer del escritor Juan del Val (54) no ha esquivado ningún tema que se le ha interpelado.

En primer lugar, uno de los aspectos más difíciles a tratar ha sido el cáncer al que se enfrentó su hermana menor, Ruth, en 2016. Ruth Roca es la hermana pequeña de la presentadora de La Roca, y aquel aciago trance, en forma de diagnóstico de cáncer de mama, fue un mazazo para toda la familia.

En el caso de Nuria, la enfermedad de su segunda mitad supuso un claro punto de inflexión. Nada volvió a ser igual para ella. La enfermedad las unió especialmente. Cada 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, Nuria recuerda ese momento y pone en valor la entereza de Ruth, que superó la enfermedad tras meses de terapia.

"Cuando te enfrentas a algo así, todo lo demás deja de ser urgente", ha confesado Roca, subrayando la importancia de estar presente y disfrutar cada momento. En su conversación con Vicky Martín Berrocal, la presentadora ha destacado, además, que este difícil episodio le enseñó a valorar lo verdaderamente importante.

Esto es, sin género de duda, la familia y el tiempo compartido con los seres queridos. El cáncer de Ruth, afortunadamente, quedó atrás y la hermana de Nuria, incluso, pudo cumplir su sueño de ser madre.

En otro orden de cosas, y en un plano más positivo, Nuria también ha abordado la cuestión amorosa de su matrimonio, que tanto dio que hablar tiempo atrás: la presunta relación abierta que ambos, Nuria y Juan, protagonizan.

Sostiene Roca que después de 27 años junto a su marido, la atracción y el amor perduran: "Yo lo considero uno de los hombres más atractivos que hay en este país y me lo paso muy bien con él. (...) Para mí, los pilares fundamentales de cualquier relación tienen que ver con la admiración y con gustarse".

Nuria Roca y Vicky Martín Berrocal en una fotografía reciente, durante la grabación del pódcast.

Sobre aquella comentadísima relación abierta, Vicky pregunta: "¿Qué hay de verdad en eso?". "Creo en las relaciones abiertas. Las entiendo porque ninguna relación está cerrada. Las relaciones se rompen, pero la mía no, fíjate tú", aclara y reincide Nuria.

En esa línea, ahonda: "Tú tienes el compromiso que quieres adquirir con tu pareja. Lo escribí en uno de mis libros. No nos enamoremos más o menos, nos enamoramos antes o después, dependiendo de quién se cruza en tu camino. Si estás satisfecho en una relación, no quieres otra, pero nunca sabes qué pasará".

Nuria habla que una ruptura con Juan del Val podría acontecer en el horizonte, y la afrontaría con entereza: "Una ruptura no es un fracaso, es una etapa". "El día que a mí se me cruce alguien, o a Juan se le cruce alguien, o simplemente no quiera estar conmigo, diré qué suerte he tenido de poder estar todo este tiempo. Ya está, pero las relaciones se acaban".

Otro de los aspectos que ha tratado Nuria, con absoluta sinceridad, es la menopausia: ella ya se encuentra en esa travesía. "Yo entré en los 50 muy contenta y ahora no lo estoy tanto". "Este verano tuve de repente muchos calores y estoy batallando contra ella", ha agregado la valenciana.

Ella no ha sido ninguna excepción, y su cuerpo ha experimentado cambios en esta nueva etapa: "He tenido que comprar una talla más de sujetadores porque tengo los pechos como cuando estaba embarazada. El cuerpo cambia (...) Debería de tener una rutina de entrenamiento, pero soy un desastre".