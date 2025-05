Laura Escanes habla como nunca de su nueva pareja, Joan Verdú: "Nos sumamos el uno al otro. Hacemos un buen equipo"

Cuando uno coincide con Laura Escanes (29 años) en un acto público se da perfecta cuenta de que la influencer está atravesando un dulcísimo momento. Desprende un aura de serenidad y felicidad; sus ojos brillan con especialmente intensidad cuando se le interpela por el amor. Escanes está feliz, enamorada, y no lo oculta.

El hombre que le ha devuelto la ilusión se llama Joan Verdú, y es campeón del mundo de esquí. Sostiene la catalana que sí, que está atravesando una etapa bonita y que está disfrutando del camino, dure o no dure. Ella mejor que nadie sabe que a veces el amor, por más intenso que sea, termina acabándose.

Pero eso si ha de llegar, que llegue: ahora está en un trance bello. Dice Laura que hacen "un buen equipo", y agradece a la prensa cuando ésta opina que forman un tándem perfecto. EL ESPAÑOL ha podido charlar con Escanes este pasado lunes, 12 de mayo, durante la celebración de la gala solidaria People in Red, celebrada en Barcelona. Más sincera que nunca, Laura habla de todo.

Laura Escanes, en el photocall de la gala solidaria. Gtres

Noche importante, ¿es su primera vez en la gala?

No es mi primera vez. Estuve en 2018 y 2019. Creo que es muy importante dar este mensaje a las personas que nos siguen. Tenemos que unirnos todos. Hoy no sé cuántas personas estarán hablando de este tema: me parece importantísimo estar aquí y compartirlo.

¿Qué otras causas sociales le preocupan a usted?

Uf, muchas cosas. Por ejemplo, la vivienda es un tema que preocupa a mucha gente. Tenemos que ser conscientes, yo lo soy, de que algunas personas tenemos privilegios que no todo el mundo tiene. Pero no por eso no tienes que pensar en los problemas que tiene la gente. Siempre que podemos aportar algo, ayudar, visibilizar... es algo que se debe hacer.

Siguiendo en la línea del privilegio del que habla, conviene decir que se lo ha ganado usted con su trabajo. ¿Le molesta que haya personas que sigan denostando la profesión de influencer?

Yo lo puedo entender. Es un trabajo que desde fuera, y viviéndolo incluso, es muy agradecido. Y es muy vistoso. Y tienes muchos lujos, eventos y fiestas. Es lo que parece. Yo lo puedo llegar a entender. Hay mucho trabajo detrás, eso sí. Tengo un equipo muy grande detrás. Sin ellos, no podría hacer las cosas que estoy haciendo.

¿A cuántas personas tiene contratadas y empleadas?

En mi equipo del día a día, tengo a tres chicas que se ocupan de la gestión comercial, con las marcas, negociaciones... Luego, hay extras, como fotógrafos, creación de contenido, gestores... Al final, hay toda una infraestructura detrás que es importante para tú estar tranquila y confiar en el equipo que tienes. No sabes de todo, y hay que confiar en las personas que saben más que tú en según qué sector. Cuando compartes camino, sumas.

La influencer posando para los objetivos de los paparazzi. Gtres

¿Cuál es la parte menos agradable de su trabajo?

La menos agradable yo creo que es la pérdida del anonimato y de la intimidad. Que, de repente, todo el mundo pueda opinar de tu vida y de cosas que no has contado, ni has publicado.

A usted se le ha dado caña...

Al menos, te acostumbras. Es raro acostumbrarse a algo así, pero ocurre. Si te dedicas a esto, es algo con lo que tienes que vivir. No puedes ocultarlo.

Usted no se calla públicamente. Cuando se dice algo injusto o falso, sale y lo defiende.

Porque soy una persona que si se lo guarda dentro, al final acaba explotando y es peor. Como soy muy de decir las cosas tal cual las siento... En todo soy así. En todo, ¿eh? Con amigas y con la familia actúo así. Sobre todo, para marcar mis límites y decir dónde están las cosas que me hacen daño o a quién quiero proteger. Cuando quiero proteger a mi familia, es importante marcar un límite.

Usted, en la actualidad, está viviendo un momento espléndido. Tanto a nivel profesional y personal.

La verdad es que todo está muy bien. Yo siempre que me dicen eso digo 'toco madera para que dure mucho tiempo'. Estoy muy, muy contenta. La verdad es que todos los proyectos profesionales que hemos estado trabajando estos años están yendo súper bien. Y a nivel personal también disfrutando.

Hacen una pareja muy bonita...

¡Muchas gracias! Yo creo que todo va alineado. Cuando están bien, se nota. Todo se retroalimenta.

De sus relaciones anteriores habrá extraído conclusiones. ¿Qué errores no quiere repetir en esta relación?

Yo creo que cada uno se lo guarda un poco para su interior. Creo que al final todos somos un cúmulo de las cosas buenas y malas que nos han ido pasando. Todos aprendemos. Si no pasaran cosas malas, no aprenderíamos. Al final, hay que vivir cosas malas para disfrutar de las buenas.

Hace unos días, se sinceró en el programa de Jesús Calleja. Se sinceró como nunca y habló de su aborto, de una etapa difícil de su vida. ¿Se arrepiente?

¿De haberlo contado? No, para nada. Estaba un poco asustada porque al final sé que es un momento de mucha visibilidad. De repente, muchos titulares, muchas opiniones. Pero es lo que creo, es mi vivencia. Y no me puedo arrepentir de algo que yo siento y he vivido. Es un espacio muy seguro, el programa, y Jesús me trató muy bien. Lo hizo con mucho cariño.

En nada cumple 30 años, ¿le da miedo la crisis de los 30?

Huy, no, la verdad es que no. Estoy en un momento muy, muy bueno. Y yo creo que esto va a durar bastante más. Y si no, es parte del proceso de la vida y del crecer.

En su relación, ¿quién sigue el ritmo a quién?

Nos sumamos los dos. Yo le sumo en unas cosas, él me suma otras. Hacemos un buen equipo.