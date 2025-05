Hablamos con Miguel Ángel Muñoz: "La muerte de mi 'Tata' la llevo con dificultad. El duelo no es fácil, pero hay que seguir"

Miguel Ángel Muñoz (41 años) tiene una mente inquieta que no para de crear y de pergeñar nuevos retos personales y profesionales. Como actor, poco más tiene que demostrar; ahí, su vasto currículum. Ha probado suerte como director con el documental que protagonizó con su querida abuela, la 'Tata', la cual perdió la vida a los 98 años, en julio de 2023.

Este fallecimiento, admite ahora Muñoz en conversación con EL ESPAÑOL, lo sobrelleva como puede. Hay días de todo en ese duelo tan difícil, pero Miguel Ángel es un hombre resiliente, que sabe que hay que seguir, y eso es lo que hace. Está volcado en su trabajo, que le roba la mayor parte de su tiempo. Hay proyectos que está deseando poder contar: lo hará en breve.

También busca en su día a día tiempo para el amor. Dice, discreto como es, que tiene el corazón "contento" y "lleno de alegría", pero aclara: "Si me preguntas si tengo novia, sabes que no te voy a contestar". Muñoz hace balance con este periódico, en uno de sus trances más serenos y exitosos, durante la celebración de la gala solidaria People in Red.

Miguel Ángel Muñoz, este pasado lunes, 11 de mayo, en la gala solidaria People in Red. Gtres

Un año más, apoyando esta gala solidaria...

He perdido la cuenta de los años que hace que vengo a esta gala. Otros años no he podido venir porque estaba trabajando. Siempre estoy muy al tanto por la amistad que tengo con Jan Andreu, uno de los patronos de la fundación. Siempre estamos al tanto de las cosas importantes del otro, y esto es importante para él.

¿Qué es lo que le motiva cada año a venir?

Es un éxito que lleve tantos años celebrándose. Se recauda mucho dinero para algo que es fundamental, adicionalmente, como te he dicho, tengo una relación muy cercana con el patrono principal.

¿En qué proyectos profesionales anda ahora mismo?

Pues ahora mismo estoy ya casi terminando la postproducción de la siguiente película, un documental que he dirigido. Después de 100 días con la Tata me he animado a realizar una película documental, de la cual no os puedo adelantar demasiado. En breve tendréis noticias. Hace dos años me puse a competir como piloto de carreras en circuitos de Fórmula 1 y pensé que si ocurría algo extraordinario fuera de la competición había algo que contar. Y ocurrió.

¿Se muestra más cómodo en la dirección ahora mismo?

No más cómodo, es una faceta que realmente llevé a cabo cuando fui director de 100 días con la Tata, pero estaba en mi mente desde hacía muchos años. Empecé a trabajar con 10 años y, de alguna manera, a lo largo de todos estos años de oficio siempre tenía ganas de ponerme detrás de la cámara. No sabía que sería algo tan especial como lo de la Tata.

Todo ha sido gracias a ella.

Sí, gracias a su generosidad y a lo importante que yo vi en nuestra relación para compartir con el mundo, pues tomé esa decisión de poder enseñarlo. De nuevo, lo que he dirigido ahora es algo muy personal, que tampoco estaba en mi cabeza y en mis planes.

¿Cómo se lleva la ausencia de alguien tan importante en su vida como la Tata?

Pues con mucha dificultad. Para cada uno, el duelo es diferente y para todos es complejo. No han pasado ni dos años y parece que fue ayer. Es muy complicado, pero hay que seguir adelante. A veces con una sonrisa; otras, con lágrimas. Pero cuando estoy en una alfombra roja trabajando, pues parece que se está bien. Al menos, eso es lo que intento transmitir.

Miguel Ángel Muñoz, en Vitoria en septiembre de 2024. Gtres

Cambiando de tercio, ¿como actor tiene algún proyecto entre manos ahora mismo?

Tengo pendiente de estreno la próxima película de Futbolísimos, que acabo de terminar de rodar hace unos cuantos meses. Y eso es lo próximo que tengo pendiente de compartir con vosotros.

Y como presentador, después de Pekín Express, ¿qué le gustaría presentar?

Que se animen a hacer la segunda temporada de Pekín Express. Ha sido un éxito rotundo. Nos llegaron hace poco las estadísticas de que fue el programa más visto de la televisión el año pasado. Para estar en una plataforma y ser un formato que se rescata después de tantos años, ha sido una alegría inmensa y yo me lo pasé muy bien.

¿Qué le queda por hacer a Miguel Ángel? ¿Cree que ya lo ha hecho todo?

No, qué va. Tengo mil cosas por hacer. Sobre todo, muchas de ellas por hacerlas mejor. Soy muy inquieto. De las cosas que más me gustan de la vida es aprender. Casi todos los años me pongo un reto nuevo. Este año termino otro que no os puedo contar, que lo veréis dentro de unos cuantos meses. La vida, para mí, está para eso: para exprimirla al máximo y probar cosas diferentes.

Le gusta salir de su zona de confort. ¿Se atrevería a presentar un reality?

Bueno, el reality dependería del formato. MasterChef es un talent show, no es un reality. A lo largo de los años me han ofrecido muchas cosas, y a veces he dicho que no. Pero desde hace unos años, me apetece tener otras experiencias. Ahora, decido los trabajos no en función de lo que vayan a pensar los demás, sino de lo que me apetece.

¿Escribiría un libro?

Lo tengo en mente desde hace tiempo. Me llevan tocando la puerta desde hace años, pero necesito el tiempo suficiente para ponerme con ello. Seguro que en algún momento lo haré.

¿El corazón contento?

El corazón contento y lleno de alegría. Si me preguntas si tengo novia, sabes que no te voy a contestar.