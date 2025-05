La dura carta de Ana Obregón a su hijo en el quinto aniversario de su muerte: "El insoportable dolor de tu ausencia va a más"

Este martes, 13 de mayo, se cumplen cinco años desde que Ana Obregón (70 años) y Alessandro Lequio (64) perdieron a su hijo, Álex Lequio. Tras una dura batalla contra el cáncer, el empresario falleció a los 27 años.

Aunque ha pasado un lustro y la actriz ha recuperado la ilusión en su nieta, Ana Sandra, el dolor es irreparable y el recuerdo imborrable. Así lo comparte la bióloga en una desgarradora carta que ha publicado en su perfil de Instagram. Un post que ya estaba previsto, tal y como pudo saber EL ESPAÑOL.

"Mi amado hijo, hoy hace cinco años que me quedé abrazada a ti cuando Dios decidió que te fueras al cielo", comienza la actriz junto a un vídeo en el que ha recopilado algunas de las imágenes más memorables de Álex. "Hoy hace cinco años que mi corazón dejó de latir con el tuyo", confiesa.

"¿Sabes que el primer día de tu vida fue también el primero de la mía? ¿Y que el último día de tu vida fue, de algún modo, también el último de la mía?", continúa la bióloga.

Por más que pase el tiempo, no existe consuelo cuando se trata de la pérdida de un hijo. Así lo confirma Ana Obregón en su desgarradora carta: "Desde que duermes en el infinito, el dolor insoportable de tu ausencia cada día va a más".

Ana Obregón y Álex Lequio de pequeño en una imagen de sus redes. Instagram

La actriz también aprovecha estas líneas para poner el foco en los comentarios que ha recibido tras la llegada al mundo de Ana Sandra, quien nació por gestación subrogada: "No sufras cuando critican a tu mamá por haber cumplido tu último deseo de traer a tu hija al mundo. A mí no me duele, porque tú me enseñaste el coraje y la valentía con tu ejemplo en esa lucha cruel contra el maldito cáncer".

Y añade, respecto a los sueños que tenía su hijo y ella ha podido cumplir: "Ojalá sientas la paz de saber que tu hija tiene todo el amor que me hubiera gustado darte; de saber que tu fundación sigue financiando ensayos para la investigación del cáncer y aportando ese granito de arena para salvar vidas".

Casi al final de la carta, Obregón vuelve a poner el foco en Ana Sandra: "Tu hija, con su sonrisa, ternura y travesuras, es idéntica a ti y me ha devuelto, de alguna manera, la vida. Esta noche, como cada noche, nos fundiremos en un abrazo eterno cuando Anita y el mundo duerman". Para terminar, añade: "Siempre juntos, amor de mi vida. Tu mamá y tu hija Anita".

Ana Obregón también ha recordado a Álex Lequio a través de sus stories. Lo ha hecho con una imagen de una vela en la que recuerda que este martes, 13 de mayo, se cumplen cinco años de su partida. "Aless Forever", ha escrito la bióloga. Una frase que tanto ella como Alessandro Lequio han utilizado desde que falleció el joven empresario.

Según ha podido saber este periódico, en esta fecha tan significativa y dolorosa, Ana Obregón se quedará en su casa junto a la pequeña Ana Sandra.