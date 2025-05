Miguel Bosé escribe una carta a su padre en el aniversario de su muerte: "Tus nietos son muy buena gente. Uno se parece a ti"

Miguel Bosé (69 años) se caracteriza por mantener un gran hermetismo con lo que respecta a su faceta más íntima. Son escasas las ocasiones en las que el artista rompe esta barrera de la discreción, aunque él mismo se permite ciertas excepciones.

Este pasado jueves, 8 de mayo, se cumplieron 25 años de la muerte de su padre, Luis Miguel Dominguín. Con motivo de esta marcada efemérides, Miguel le dedicaba este viernes una emotiva publicación en Instagram. Unas palabras que venían acompañadas de una fotografía del diestro en blanco y negro.

"Querido padre, hace 25 años que recibí una llamada de teléfono anunciándome que te habías ido. Un jarro de agua fría. Un no creérmelo, algo que sigo sin hacer hasta el presente. Me pregunto dónde estás y si estarás mucho mejor que aquí", comienza relatando, emocionado, el intérprete de Amante Bandido.

Miguel Bosé se ha sincerado en la desgarradora carta que ha escrito a su padre en redes sociales. El artista, en esta línea, ha confesado a su progenitor la visión que tiene del mundo actual. "Esto no es ni la sombra de lo que era. Está en manos de mentirosos, traidores y corruptos, pero lo volveremos a recuperar, te lo prometo", prosigue Bosé en su post de Instagram.

Discreto como pocos en lo que concierne a la intimidad de sus hijos, el también vástago de Lucía Bosé se ha abierto en canal públicamente para hablar de ellos. "Tus nietos están enormes y sonmuy buena gente. Uno de ellos es clavado a ti. A veces, cuando se pone a disertar, le digo 'calla papá que ya sé que estás ahí dentro'. Él se ríe y quiere saber todo de ti". Unas enternecedoras palabras con las que únicamente hace referencia a sus dos hijos biológicos.

"El otro es idéntico a su abuela, la madre de tus hijos. Se ve que os pusisteis de acuerdo para no darme tregua. Tampoco paz. Algo por lo que en el fondo y a diario os estaré agradecido. Te echo de menos", prosigue relatando Bosé, sin dar declaración alguna de la otra mitad de los pequeños.

Cabe recordar que Miguel Bosé tuvo cuatro vástagos con Nacho Palau (53). Diego y Tadeo (13), hijos biológicos de Bosé, e Ivo y Telmo (13), hijos biológicos de Palau. Los cuatro nacieron por gestación subrogada en 2011, con una diferencia de ocho meses entre los primeros y los segundos.

Sin embargo, la Justicia acabó reconociendo a Bosé únicamente la paternidad de sus dos vástagos biológicos. Así lo recogió una sentencia del Tribunal Supremo en 2023. "Los menores carecen de lazos biológicos", se conoció. Desde entonces, la relación entre ambos ha sido tensa. De hecho, el que fuera concursante de Supervivientes 2022 llegó a demandar en julio de 2024 a Bosé alegando que éste no le dejaba ejercer como padre.

Nacho Palau y Miguel Bosé cuando eran pareja sentimental. Gtres

"El año pasado tenían que haber vuelto conmigo para pasar la mitad de las vacaciones en Chelva, pero Miguel no permitió que los hijos que viven con él vivieran conmigo. Mi familia se quedó sin verlos", relató el escultor. Y añadió: "Miguel me dijo que los niños iban a verse en Mallorca este año, porque la casa allí es maravillosa. Además, me confesó que el año pasado me relajé mucho".

Tal y como confirmó EL ESPAÑOL esta pasada Navidad, la situación sigue siendo muy tensa. Miguel, por su parte, prefiere mantenerse alejado de esta batalla y ha optado por centrarse en los preparativos de sus conciertos. "Bosé está inmerso en las actividades laborales que desea arrancar con el pie derecho el próximo año y lo legal lo deja en manos de su equipo. Ya está en otro mood", se relató a este periódico el pasado diciembre.