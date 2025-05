Amelia Bono emite un comunicado tras el escándalo por su última fotografía: "La 'broma' ha hecho mucho daño"

Amelia Bono (43 años) no puede más. La hija del que fuera presidente de Castilla-La Mancha, José Bono (74), ha explotado en sus redes sociales tras su polémica fotografía en Isla Mauricio, donde muchos de sus seguidores comentaban que se veía un preservativo en el suelo. Un supuesto descuido del que justamente este jueves, 8 de mayo, hablaba la influencer: "Es cierto que parece lo que se está diciendo, pero de verdad que no".

Sin embargo ahora, harta de especulaciones, Amelia ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Instagram para que se pare de hablar del tema. Y es que, según explica, la 'broma' está haciendo daño a su familia y especialmente a sus hijos.

Amelia tiene cuatro hijos, Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime, fruto de su matrimonio con Manuel Martos (46), quien por cierto, ha apoyado públicamente a la madre de sus hijos compartiendo las palabras de la influencer también en su perfil.

A continuación, el comunicado íntegro:

"Siento mucha impotencia y una rabia tremenda. No puedo entender cómo se puede hablar tan a la ligera y decir cualquier cosa sin conocimiento de causa. Y, sobre todo, sin tener en cuenta la repercusión y cómo puede afectar a 4 niños. Esto, sin duda, es lo más importante y lo más grave. Me parece lamentable.

¿De verdad pensáis que voy a postear o dejar en mi cuenta una foto si eso fuera lo que muchos pensáis? Ya está bien. No tengo que justificar nada, pero por favor. Lo que para muchos puede ser divertido, para una familia puede ser algo que hace mucho daño. Y de hecho, ya lo habéis conseguido.

Medios de comunicación (deberíais reflexionar sobre vuestra profesionalidad) y personas también con sus comentarios. Ojalá sintáis mucha vergüenza. Es lo que os merecéis.

Por favor, pido que acabéis con esto. La 'broma' ha llegado muy lejos. Y ha hecho mucho daño. Sentiros orgullosos.

Gracias también por los mensajes de cariño y de apoyo, que son muchos.

Tomaré medidas legales si hace falta"

La imagen de Amelia Bono que ha revolucionado las redes sociales. Redes sociales

Polémica

Todo comenzó hace justo una semana cuando Amelia y su hermana Sofía viajaron a Isla Mauricio para disfrutar unos días de relax junto al mar. La primogénita dejaba constancia de su paradisiaco destino en un carrusell de imágenes en su cuenta de Instagram donde se la podía ver tomando el sol en la playa, meditando en la terraza de su habitación o degustando los manjares más exquisitos.

Pues bien, en una de esas fotografías, concretamente en una en la que sale frente al espejo, sus seguidores se percataban de un objeto extraño en el suelo. Algo en lo que muchos vieron un preservativo abierto y tirado.

Al principio Amelia no le dio ninguna importancia e incluso declaró estar "muy tranquila y en paz" respecto a lo que se estaba diciendo. "Podría ser un kleenex o incluso un calcetín, que venía de hacer deporte, justo ese día me estaba cambiando... Es que no lo sé (...) te voy a decir una cosa, si lo fuera, pues no sé, tampoco pasa nada, pero no".