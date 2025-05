La significativa foto de Amaia Montero y Gonzalo Miró con dardo a Cayetana Guillén Cuervo: "Sin fallarme nunca"

El pasado 22 de abril, Cayetana Guillén Cuervo (55 años), confirmó que su amiga Amaia Montero (48) prepara su vuelta a La Oreja de Van Gogh. En el photocall de los Premios Talía, organizados por el Ayuntamiento de Madrid, la actriz respondió con total sinceridad a la prensa.

"Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie, le prometí, y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Me dijo 'por favor, por mi ahijado'. Ya sabéis que Amaia es la madrina de mi hijo, me dijo 'por favor, por Leo'. Y no se lo conté a nadie", expresó entonces Cayetana Guillén Cuervo tras la pregunta de una reportera. Un desafortunado comentario que enfadó a la cantante. A tal punto, que la presentadora se vio obligada a emitir un comunicado en sus redes como una suerte de perdón.

Ahora ha sido Gonzalo Miró (44), expareja y amigo de Amaia, quien ha dado más pistas sobre el regreso de la cantante a los escenarios. En un acto que tuvo lugar en Madrid el pasado lunes, 5 de mayo, confirmó que los fans de la artista la verán "más pronto que tarde". Ante esta confesión, sin embargo, la de Irún no se ha enfadado.

En la mañana de este pasado miércoles, 7 de mayo, Gonzalo Miró fue preguntado en Espejo Público qué pasaría si Amaia Montero tuviese la misma actitud con él que la que ha tenido con Cayetana Guillén Cuervo. Muy tranquilo, el colaborador confesó que eso no pasaría nunca porque son íntimos amigos y él no ha desvelado nada que no se sepa. En plató, además, matizó que es lógico que la vuelta de la cantante esté más cerca que hace unos meses porque es cuestión de tiempo.

Horas más tarde, Amaia Montero reaccionaba a estas declaraciones, confirmando el mensaje de Gonzalo Miró y enviando un dardo a Cayetana Guillén Cuervo, quien hasta hace unas semanas era su gran amiga. La artista, de hecho, es la madrina del hijo de la actriz. Cabe puntualizar que tras el desliz de la presentadora, la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh dejó de seguirla en redes sociales.

El mensaje que compartió Cayetana Guillén Cuervo tras el enfado de Amaia. Instagram

"Qué suerte, qué gran suerte tengo de tenerte como amigo. Siempre cuidándome, protegiéndome, sin fallarme nunca. Gracias. Te quiero", ha escrito a Amaia Montero en su perfil de Instagram. El texto hace referencia a Gonzalo Miró y, concretamente, describe una foto de ambos que ha rescatado del baúl de los recuerdos. En la instantánea se ve a la artista con una enorme sonrisa, en un barco y luciendo un bikini blanco, mientras el colaborador, dentro del mar, la observa con atención.

Las palabras de Amaia ya están dando de qué hablar, pues muchos lo consideran como un evidente dardo a Cayetana Guillén Cuervo. Sobre todo por el matiz de "sin fallarme nunca".

La publicación de Amaia Montero, de hecho, ya se llena de mensajes que advierten el 'zasca'. "Cayetana me parece una buena amiga también. Una metedura de pata no resta todo el cariño que tiene ni los momentos vividos", ha escrito una se de sus seguidoras. "Mis alumnos de tercero de la ESO lanzan menos pullitas inmaduras que tú", comenta, por ejemplo, otra usuaria.