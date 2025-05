Irene Villa acerca posturas con Nuria Fergó tras la muerte de su padre: el mensaje que le ha mandado junto a sus hijos

A corazón abierto, Irene Villa se sinceraba hace unos días en el programa Madres: desde el corazón, presentado por Cruz Sánchez de Lara, sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida, la pérdida de su bebé cuando estaba embarazada por cuarta vez en 2017.

Madre de tres hijos con Juan Pablo Lauro, la periodista ha echado la vista atrás para confesar que "no me mató una bomba -recordando el atentado de ETA que sufrió con 12 años- y casi me mata mi cuarto bebé". Se trataba de un embarazo ectópico que le provocó una hemorragia interna y una operación de urgencia que puso en peligro su vida y, aunque se recuperó, le pasó una factura que ahora rememora muy emocionada: "Esas cosas hay que masticarlas, hay que digerirlas y hay que ir al psicólogo. Y yo no fui a terapia ni nada" y, reconoce, influyó en su separación del piloto argentino un año después de su aborto.

Tras este impactante testimonio, Irene ha reaparecido en la cena solidaria que ha celebrado este miércoles, 7 de mayo, la asociación Up2Project en el Colegio de la Abogacía de Madrid junto a otros rostros conocidos como Fernando Romay, Miriam Díaz Aroca o Mónica Pont, y ha vuelto a hablar sobre este tema tan doloroso.

"La gente se sorprende de que haya llevado tan bien cosas que aparentemente son duras, y que sin embargo no llevar a término mi cuarto embarazo fuera algo tan tremendo. Pero es que es así. A veces no es lo que te pasa, sino cómo lo afrontas. Eso no me canso de decirlo. No es la circunstancia, no es la adversidad, sino tu energía para luchar para superar esa circunstancia y vencer esa adversidad" ha explicado, asegurando que cuando sufrió el atentado "era una niña que tenía toda la energía del mundo y el amor de España entera, y cuando me quedé embarazada, mi ilusión era la niña".

"No pudo ser y la verdad que fue un drama. Un drama que todavía está ahí. Porque digo, mi estrella fugaz. Hay que ponerle también nombre, hay que hacer un duelo. Yo creo que el duelo no lo hice en su momento. Y ahí estamos. Pero bueno, es algo que muchas mujeres y también los padres pueden identificar. Es una vida que se trunca sin haber casi empezado. Obviamente es doloroso" confiesa, reconociendo que a pesar de todo "la vida continúa y la vida es felicidad y te agarras a muchas cosas más".

Una de ellas, su matrimonio con David Serrato, con el que reconoce que cada vez lleva peor vivir separada parte de la semana: "Le echo de menos, pero claro, trabaja en Soria. Si no estaría ahora conmigo, claro. Se echa de menos. Pero también tiene su lado bueno, y es que lo coges con muchas más ganas. Que yo creo que eso es lo bueno y lo positivo. Echarse de menos y no de más. Muchas veces las parejas se rompen por eso, ¿no? Que es demasiado... Del 24 a 7 no funciona. No funciona casi ni con... Está aquí mi madre, casi ni con tu madre, ni con tus hijos".

Quien también está atravesando por un momento muy complicado es Nuria Fergó, actual pareja del exmarido de Irene, que el pasado 28 de marzo -aunque no lo hizo público hasta el 4 de abril- perdía a su padre a causa de un cáncer que le fue diagnosticado a principios de año.

Y aunque su distante relación ha estado en el punto de mira después de que la triunfita afirmase rotunda que no son amigas y que tampoco lo iban a ser, la coach y deportista paralímpica desvela que, en un mensaje conjunto con sus hijos, le dio el pésame tras el fallecimiento de su progenitor.

"Le mandamos un audio con mis hijos que, bueno pues imagínate, están viviendo un año de, bueno... Están acercándose a lo que es la pérdida que yo no lo supe hasta muy mayor. Y mis hijos tan pequeños han perdido hace poco también al padrino de uno. Perdieron a mi amiga Esther, que era su madrina. Y ahora al abuelo por parte de Nuria. Y la verdad que muy tristes, pero le dieron un mensaje que yo aluciné. Y Nuria alucinó", nos ha contado emocionada.

"Un mensaje de esperanza, de amor, de estar en un lugar mejor. Digo, mira, saben lo que es que al final la muerte es parte de la vida. Y yo creo que son niños bastante conscientes, que es lo que tanto luchamos por una sociedad cada vez más consciente. Pues ellos tan pequeñitos, que tienen ahora mismo 8, 10 y 12, lo son. Y me alegro que sepan que la muerte es parte de esto y que no es un tema tabú" ha reconocido, orgullosa de la madurez que han demostrado sus niños en este momento tan duro para Nuria.