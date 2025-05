Amelia Bono zanja la polémica tras el escándalo por su última fotografía: "Es cierto que parece lo que se está diciendo"

Hace exactamente seis días, Amelia Bono (43 años) publicaba en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías de su último gran viaje. La hija de José Bono (74)se encontraba en Isla Mauricio y mostraba a todos sus seguidores cómo eran estas idílicas vacaciones.

Sin embargo en una de esas imágenes un objeto alertó a su comunidad de fans revolucionando, como hacía mucho, las redes sociales. Y es que en una de esas instantáneas aparecía por detrás lo que muchos consideraron un preservativo tirado en el suelo.

Ahora Amelia Bono ha querido zanjar la polémica aclarando lo ocurrido y ha explicado ante las cámaras de Europa Press que a ese viaje solo había ido con su hermana y con nadie más. "Es cierto que parece lo que se está diciendo, pero de verdad que no".

La imagen de Amelia Bono que ha revolucionado las redes sociales. GTRES

Ella está "muy tranquila y muy en paz" a pesar de todo lo que se está diciendo y ha dejado claro que "no tengo que dar ninguna explicación". Un viaje en el que "he disfrutado de mí misma, de mi hermana y he descansado, he recargado pilas, así que todo fenomenal".

Pero... ¿entonces qué es lo que aparece tirado en el suelo? La influencer ha afirmado que "podría haber sido" un preservativo, pero no, aunque no sabe muy bien qué era: "Pues un kleenex o incluso un calcetín, que venía de hacer deporte, justo ese día me estaba cambiando... Es que no lo sé (...) te voy a decir una cosa, si lo fuera, pues no sé, tampoco pasa nada, pero no".

Separada de Manuel Martos desde hace ya un año, la influencer ha comentado que "no estoy rehaciendo mi vida, pero estoy muy bien como estoy" y que "algún día, por supuesto, la reharé... tengo 43 años, pero es que no, es que me fui con mi hermana".

Hotel de lujo

La hija del expresidente de Castilla-La Mancha se hospedó junto a una de sus hermanas en el lujoso hotel de cinco estrellas Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa, al noroeste de la isla.

Este alojamiento cuenta con siete piscinas al aire libre, pistas de tenis y un baño turco. Su precio por noche puede superar los 1.200 euros por noche si se escoge una de sus maravillosas villas; si se opta por una suite, su precio es de 400 euros la noche.

El resort cuenta con 27 villas privadas, suites con piscina y vistas al mar, seis restaurantes de cocina internacional, un completo spa, clubes para niños y adolescentes, y una gran variedad de deportes terrestres y acuáticos gratuitos.