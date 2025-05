Cayetano Rivera rompe su relación con Maria Cerqueira tras dos años juntos

Cayetano Rivera (48 años) y la presentadora portuguesa Maria Cerqueira (41) ya no son pareja. Tras dos años de historia de amor, el diestro y la comunicadora han roto su relación. ¿El motivo? Mantener un romance a distancia.

Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado al respecto. La noticia ha sido adelantada por la revista ¡HOLA! en su edición de este miércoles, 7 de mayo. Cayetano Rivera y Maria Cerqueira siempre mantuvieron su historia de amor en la más estricta intimidad y es la línea que, presumiblemente, seguirán en lo que a su ruptura se refiere.

De acuerdo con la cabecera rosa, no hay terceras personas. Ha sido una separación de mutuo acuerdo debido a la distancia geográfica. Cayetano Rivera vive en Sevilla, mientras que Maria Cerqueira se mueve entre Oporto y Lisboa. Aunque en un primer momento esto no parecía ser un impedimento, pues cada vez que podían se encontraban en España, en Portugal o en otros destinos, finalmente no ha podido ser.

Cayetano Rivera y Maria Cerqueira con sus hijas en Lisboa. Gtres

Sus últimas imágenes juntos datan del pasado enero, cuando el torero celebró su 48 cumpleaños en Sevilla. La periodista viajó hasta la capital hispalense para estar a su lado en un momento tan especial. Entonces se mostraron visiblemente románticos. Nada hacía presagiar que cuatro meses después trascendería su ruptura.

Cayetano Rivera, por su parte, reapareció públicamente el pasado fin de semana, acompañado por su hija, Lucía (26), en el Mutua Madrid Open.

El torero y la periodista se conocieron en 2019, cuando ella le entrevistó por su presentación en la plaza de toros Campo Pequeno, de Lisboa. En aquel momento, Cayetano estaba casado con Eva González (44) y Maria mantenía una relación con el empresario Miguel Cardoso. No fue hasta 2023, tras la ruptura del diestro y la presentadora de La Voz, cuando comenzaron un affaire que se fue consolidando con el tiempo.

Su relación salió a la luz en marzo de 2023. No obstante, su primera aparición pública tuvo lugar un año y medio después, el pasado septiembre, en la presentación del documental de la comunicadora, en colaboración con Prime Video, que tuvo lugar en Lisboa. Hasta allí también se desplazó Lucía Rivera, quien mantenía una relación cercana con María Cerqueira y con su hija, Kika.

Cayetano Rivera y Maria Cerqueira, en la presentación del documental de ella. Gtres

En dicho proyecto, de hecho, Maria hablaba de su relación con Cayetano. Aunque ambos fueron discretos respecto a su vida sentimental, en su documental, la periodista lusa se pronunciaba sin tapujos de su amor con el torero. Él, incluso, tuvo una breve participación.

Cerqueira desvelaba cómo empezó su historia de amor con Cayetano Rivera, qué era lo que más le gustaba del torero y hasta si le hubiese gustado repetir experiencia en la maternidad. En determinado punto del documental, mientras se sucedían algunas imágenes del comienzo de su relación, la presentadora confesó que en un primer momento el diestro no era un hombre que le inspirara algo bueno. El tiempo, sin embargo, la llevó a pensar lo contrario. Su idilio, no obstante, no ha sido para siempre.