Tania Llasera desvela que sufrió dos abortos: "Perder un bebé por dentro y sonreír por fuera. Me pasó trabajando en televisión"

Tania Llasera (45 años) ha hecho una de las confesiones más duras y personales de su vida. A través de su perfil de Instagram, la presentadora ha compartido un vídeo en el que revela una etapa profundamente dolorosa que vivió en silencio mientras era juzgada públicamente por su físico.

“He subido un reel muy personal sobre algo muy duro que pasó hace años, pero que no pude comentar en el momento porque era un luto compartido y mi pareja no quería que hablara de aquello”, ha confesado Llasera en su publicación.

Con la voz entrecortada, la presentadora ha revelado que sufrió la pérdida de dos bebés, una experiencia devastadora que, además, coincidió en ambas ocasiones con compromisos laborales. Uno de sus abortos, según ha desvelado, se produjo durante la grabación del programa Pasapalabra. Un doble peso emocional que tuvo que sobrellevar mientras las críticas sobre su cuerpo llenaban titulares y redes sociales.

Ahora, ha decidido dar el paso de compartir su historia para poner en contexto el dolor que vivía mientras era objeto de juicios superficiales. Con este testimonio, Tania Llasera no sólo da a conocer su difícil experiencia. También pretende ofrecer apoyo a quienes han vivido situaciones similares.

"Perder un bebé por dentro y sonreír por fuera. Me pasó dos veces, y las dos trabajando públicamente en la televisión", ha relatado en su reel. "Además de tener a toda la prensa española con mi antes y después, mi cambio físico y la gente llamándome foca o gorda, o ambas", ha añadido la actriz.

Para Tania Llasera el año 2014 fue especialmente convulso. "2014 no fue un buen año para mí. Me tatúo, literalmente a sangre, que no se debe comentar el físico ajeno. Una cruzada que siempre defenderé activamente", ha relatado.

Tania Llasera

Además, ha hecho una reflexión sobre todo lo que ha aprendido en este tiempo: "Un sí a la regla de los tres segundos (no comentar algo a menos que se pueda cambiar en menos de tres segundos). O preguntar por embarazos y barriguitas, que es un no rotundo y punto, por favor", ha escrito la presentadora, intentando hacer reflexionar a quienes están al otro lado de su perfil de Instagram, recordando que puede tratarse de un tema especialmente sensible cuando se desconoce lo que la otra persona está viviendo.

Para concluir este post, que ha acompañado con un emotivo vídeo en el que desvela que perdió a su primer bebé en el plató de Pasapalabra, ha enviado un mensaje a sus seguidores y a quienes podrían poner en entredicho su apariencia física. "Por amor de Dios, dejemos que nuestro cuerpo sea nuestro y solo nuestro. No hagamos a las demás lo que no querríamos para nosotras. Nadie sabe lo que, de puertas para dentro, estamos viviendo", ha concluido.