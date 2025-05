Rosanna Zanetti desvela que vivió un secuestro en Venezuela y cuenta cómo ocurrió: "Me amenazaron con pistolas"

Rosanna Zanetti (36 años) se ha sincerado sobre uno de los episodios más duros que vivió en su Venezuela natal, que hizo que ella y su familia emigraran. La modelo ha relatado lo ocurrido en Universo Calleja, que llegó a su fin este pasado miércoles, 30 de abril, con una ruta hacia el monte Sinaí. La venezolana ha sido una de las invitadas del formato junto a su marido, David Bisbal (45).

"Yo imaginé toda mi vida en Venezuela. Mi familia es de inmigrantes por ambos lados, italiana por parte de mi padre y chilena por la de mi madre. Que Venezuela vuelva a repetir la misma historia y que se tenga que volver a empezar de cero es duro ”, ha contado Rosanna Zanetti a Jesús Calleja (60)

En este punto, el presentador le ha preguntado si los problemas de Venezuela la obligaron a ella y a su familia a emigrar. "En cierta parte sí, porque como yo trabajaba en tele, las leyes estaban complicadas, sufrí un secuestro exprés..." Este último relato ha impactado a Calleja y, a continuación, Rosanna Zanetti ha rememorado cómo fue aquella aterradora vivencia.

"A veces te secuestran al azar, según el coche en el que vayas... según qué coche tienes es un estatus", ha recordado. A las preguntas de Jesús Calleja, interesado por el relato de este episodio, la mujer de David Bisbal ha explicado: "Buscando a mi prima en su casa, abajo, me amenazaron con pistolas y me metieron en el asiento de atrás del coche..."

Santiago Segura (59), otro de los invitados del programa, le ha preguntado si temió por su vida. Ella, sincera, ha respondido de manera afirmativa. "Empiezan a registrar el coche, a preguntarte si tiene registro satelital, a preguntarte a qué te dedicas, a qué se dedica tu familia para ver cuánto pueden pedir por ti. En Venezuela no es legal pagar rescates, pero lo tuvieron que hacer". Este duro episodio fue uno de los motivos por los que Rosanna Zanetti abandonó su país.

David Bisbal y Rosanna Zanetti el pasado 22 de abril en la presentación del documental de Carlos Alcaraz. Gtres

A día de hoy, la modelo vive en España junto a su marido, David Bisbal, y sus dos hijos en común, Matteo (6) y Bianca (4). El cantante, cabe recordar, tiene una hija mayor, Ella (15), fruto de su anterior relación con Elena Tablada (44). La adolescente y Rosanna Zanetti, tal y como descubren las redes sociales, también han forjado un estrecho vínculo.

Respecto a la situación que se vive en Venezuela también se ha pronunciado David Bisbal. El almeriense ha reconocido que ya no es el país que era. "Hace más de 8 años que no voy a Venezuela y sinceramente, hasta que no haya un cambio de verdad no siento que vaya a volver", ha confesado.

En el último episodio de Universo Calleja, que ha tenido lugar en Egipto, David Bisbal también ha hablado de la difícil situación que vive su padre, quien padece alzheimer. El cantante ha reconocido que ha sufrido etapas muy dolorosas desde que comenzó el deterioro. "Solamente conoce a mi madre, es durillo. Cuando abrazo a mi madre, se enfada conmigo. Ya me he acostumbrado, llevamos 15 años en progresión. Las primeras veces que no conoce a tu hija, a ti, que se enfrenta contigo, es difícil", se ha sincerado el almeriense.