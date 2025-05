La carta de Emilio, el novio de Belén Domínguez, tras morir de cáncer: "Nos consuela imaginarte libre de sufrimiento"

La muerte de la joven sevillana Belén Domínguez, a causa de un tumor intramedular de grado cuatro, ha conmovido a propios y extraños. Falleció a los 31 años en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, donde llevaba dos años ingresada.

Su historia se conoció públicamente a través de las redes sociales, donde decidió mostrar su día a día, con valentía y entereza. Murió el pasado sábado, 26 de abril, y desde entonces, Instagram se ha llenado de un sinfín de emotivos mensajes de despedida. El último, y más esperado, el de su novio, Emilio Gomariz, con quien tenía planes de matrimonio.

Este jueves, 1 de mayo, pasadas las 13:30 horas, ha compartido un comovedor texto firmado por él, pero también por los padres de Belén, Charo y Paco. "Con el corazón roto, pero lleno de gratitud, escribimos estas palabras. Agradecemos profundamente cada mensaje, cada palabra, cada abrazo y cada muestra de cariño que hemos recibido en estos días tan difíciles. Nos han sostenido y nos han hecho sentir acompañados", comienzan.

"Belén fue luz, ternura, alegría… un regalo inmenso que Dios puso en nuestras vidas. Hoy, aunque nos duela, confiamos en que él la ha recibido en sus brazos, con el mismo amor con el que ella nos abrazaba a nosotros", continúan Emilio, Charo y Paco.

El último adiós a Belén Domínguez tuvo lugar en Sevilla, el pasado lunes, 28 de abril. Su despedida se producía al mismo tiempo en que España entera se quedaba sin luz a causa de un apagón eléctrico. Sobre ello, y como si se tratara de una coincidencia, también se han pronunciado el novio y los padres de la joven.

"Sabemos que ahora tenemos un ángel en el cielo, que desde arriba nos cuida, nos guía y nos envuelve con su amor. Te llevaste toda la luz de España y nos hiciste dejar a un lado la tecnología para centrarnos en lo verdaderamente importante como tú hacías y querías que hiciésemos. Vivirá para siempre en nuestros corazones, en nuestras memorias y en cada gesto de amor que demos", han expresado, emocionados.

Aunque el dolor de la pérdida es inevitable, resignados, han confesado: "Nos ayuda la esperanza firme de que ya estás en la casa del Padre, envuelta en la paz y el amor eterno de Dios. Nos consuela imaginarte libre de todo sufrimiento, con el corazón lleno de alegría, rodeada de luz. Saber que estás en los brazos de Dios, donde ya no existe el tiempo ni el dolor, nos da fuerza y tranquilidad. Allí donde estás, tu alma descansa y brilla, y desde ese lugar sagrado, nos seguirás acompañando con tu ternura infinita".

La carta termina con un mensaje de agradecimiento: "Gracias por tanto, Belén. Que Dios te tenga cerquita y nos dé fuerza para seguir caminando con tu luz en el alma". Junto al texto, Emilio ha compartido un carrusel de significativas imágenes de su novia. La más simbólica, la última del álbum.

"Os dejamos en la última foto un dibujo que hizo Belén con seis añitos. Seguimos en contacto", finaliza el texto.

La imagen en cuestión muestra un folio en blanco, que data del verano de 1999, en el que Belén Domínguez, junto a un corazón, plasmó las siguientes palabras: "Yo, Belén, recibo mensajes de Dios. Un día recibí uno que no entendí. Lo recibí en el corazón y me dolió. No pude hacer otra cosa más que llorar". Debajo de estas palabras, al lado del dibujo de una cruz, añadía: "No entendí por qué lloraba".