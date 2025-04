Lucía Pombo acude al último adiós de Belén Domínguez, la joven fallecida de cáncer: "Me has regalado un día especial"

El pasado sábado, 26 de abril, perdió la vida la sevillana Belén Domínguez, a causa de un tumor intramedular de grado cuatro. Falleció a los 31 años en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, donde llevaba dos años ingresada. Su historia era conocida por propios y extraños. Desde que le diagnosticaron la enfermedad, decidió mostrar en redes su día a día. Lo hizo con valentía y entereza pese a su complicada situación.

Su testimonio llegó a muchas personalidades del panorama nacional. Con varias de ellas, incluso, Belén forjó una relación de amistad. Es el caso de Lucía Pombo (35 años), la hermana mayor de María Pombo (30). La piloto solía compartir en su cuenta de Instagram sus encuentros en el hospital, que generalmente se producían cada vez que acompañaba a su madre a ciertas revisiones médicas por la esclerosis múltiple que padece. En ocasiones, la también influencer fue la portavoz de la joven sevillana, publicando para sus seguidores la última actualidad de Domínguez.

Ahora, Lucía Pombo se convierte en un apoyo para los familiares y amigos de Belén. Este pasado lunes, 28 de abril, mientras España afrontaba un apagón eléctrico masivo, ella acudía al último adiós de su amiga, tal y como ha revelado en sus stories de Instagram.

Los mensajes que han compartido Lucía Pombo y Marta Barroso en redes sociales. Instagram

Al final de la noche de este lunes, la influencer ha compartido un conmovedor mensaje que ha desvelado cómo ha sido el último adiós de Domínguez. Sobre un fondo negro, Lucía Pombo ha escrito: "Querida Belén, hoy me has regalado un día muy especial. Agridulce, como ha dicho el sacerdote. Hoy te hemos despedido y a la vez me has regalado el calor de todas tus amigas y familia de Sevilla. Gracias".

Casi al mismo tiempo se ha pronunciado en redes la periodista Marta Barroso. La comunicadora es otra de las conocidas personalidades que forjó una relación de amistad con la sevillana. "Sólo tú te podrías llevar toda la luz", ha comenzado su texto, haciendo referencia al apagón eléctrico que sufrió España.

Marta Barroso ha escrito el mensaje sobre una imagen de una iglesia con el cielo azul de fondo. "Nos estarás viendo desde las alturas y disfrutando con este popurrí de amigos que tanto te queremos. Todos brindamos por ti", ha añadido la periodista con tres corazones en color verde.

Al margen de estos dos mensajes, es poco lo que ha trascendido sobre el funeral de Belén Domínguez. Eso sí, cabe puntualizar que en los últimos días, desde que se conoció la noticia de su muerte, han sido muchos los famosos que se han despedido de ella a través de las redes sociales. Entre ellos, Mario Vaquerizo (50), a quien conoció cuando el presentador estuvo ingresado en la misma planta del Hospital Ramón y Cajal tras sufrir una aparatosa caída. Alejandro Sanz (56), Roberto Leal (45), Tomás Páramo (29) o María Pombo son otros de los rostros conocidos que se han sumado a la ola de mensajes.

Último encuentro con Lucía

El pasado 9 de abril, Belén Domínguez publicó un emotivo post en sus redes, donde agradecía públicamente a Lucía Pombo por su amistad. Una suerte de carta que confirmaba la estrecha relación que matenían.

"Cada vez que Lucía Pombo viene a verme, me consuela, me hace reír y me hace sentir como en casa...", escribió entonces Belén Domínguez. Fue una de las últimas fotos que publicó en su perfil de Instagram.

"Gracias, amiga, por llamar a mi puerta inesperadamente cada vez que quieres vernos y por estar siempre ahí para mí, para nosotros. Siempre tengo un hombro sobre el que apoyarme, para llorar desconsoladamente o reírme una barbaridad. Y qué decir de nuestra familia favorita, ya sois parte de nuestro equipo. Y nosotros del vuestro, para siempre", añadió Belén Domínguez.

Aquella publicación también incluía una imagen con su novio, Emilio, y los padres de la influencer. "Mi gente, os quiero mucho y voy poquito a poco cada día", terminó la sevillana, quien perdió la vida el pasado sábado, 26 de abril.