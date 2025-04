De Terelu Campos y Fabiola Martínez a Rappel: así han vivido los famosos el masivo apagón energético

Este soleado lunes 28 de abril amanecía como un día cotidiano más en España. De esos corrientes que conforman la vida. Y así ha arrancado la jornada para todos los españoles, en una aparente normalidad, hasta que a las 12:30 horas la Península -y parte de Europa- se ha quedado a oscuras, se ha ido la luz.

Un masivo apagón energético ha sumado al país en un auténtico caos. La vida de todos se ha puesto patas arriba en cuestión de segundos. Han sido, en realidad, horas de incertidumbre, de no saber qué estaba pasando. La vida se ha parado para todos. Nadie podrá olvidar qué estaba haciendo este 28 de abril.

¿Qué hacían y dónde estaban los famosos al filo de este mediodía? EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con distintos rostros conocidos del panorama nacional para conocer cómo han vivido estas horas, angustiosas, que quedarán para siempre en su recuerdo.

1. Fabiola Martínez

Fabiola Martínez en una imagen de archivo.

A Fabiola Martínez (52 años) este apagón que ha quedado para la historia de España la ha pillado en Barcelona, por cuestiones laborales. La empresaria venezolana se encontraba a esa hora, a las 12:30 en que la luz se fue, terminando de grabar el pódcast Malas Madres, en el marco de la promoción de su libro, Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté. Así lo cuenta cuando EL ESPAÑOL la contacta.

"Yo estaba en Málaga con la promoción del libro. Justo acababa de terminar la grabación del pódcast Malas Madres cuando se apagó todo. Pensábamos que era algo de la zona hasta que fuimos conscientes de lo que estaba pasando. Pusimos la radio y nos quedamos en shock al saber que era en toda España, Portugal y Francia. Me he venido al hotel donde tienen generadores para conectarme al WIFI, para hablar con mis hijos y saber que están bien. Es lo único que me preocupaba en estos momentos".

2. Terelu Campos

Terelu Campos, en una imagen reciente.

La hija mayor de María Teresa Campos todavía se hallaba en una suerte de nube de felicidad tras el éxito de su función teatral en Valladolid -fue el pasado sábado cuando estrelló la obra Santa Lola-, cuando se quedó a oscuras. Estaba en su casa, junto a su hija, Alejandra Rubio (25), el novio de ésta, Carlo Costanzia (32), y su nieto, Carlo.

El destino ha querido que todo aconteciera con la familia, en parte, unida. Así lo relata a este medio: "Estoy en casa. Se han venido mi hija, Carlo y el bebé. La verdad es que me he asustado mucho cuando he sabido que era en toda España. Mi única preocupación era conseguir algo con pilas para calentar los biberones del bebé".

3. Nieves Herrero

La presentadora Nieves Herrero (68) asegura a EL ESPAÑOL que este apagón le ha cogido "saliendo hacia la radio. El atasco de la M40 me ha pillado. He tardado dos horas y cuarto en llegar. Ha sido muy angustioso. Finalmente hemos podido informar con detalle. La radio, cumpliendo su vocación de servicio público".

4. Rappel

El vidente Rappel.

El célebre vidente atiende a EL ESPAÑOL y confiesa que el apagón llegó cuando él "estaba trabajando en mi despacho. Seguimos sin luz".

5. Patricia Cerezo

La periodista Patricia Cerezo (53) envía a EL ESPAÑOL un audio de WhatsApp: "Un día de locos. Me coge trabajando. Hemos empezado el programa a las 10:30 horas, En boca de todos. Teníamos una escaleta con mil temas. Todo ha empezado con 'no va WhatsApp, no van las redes'. Nos hemos empezado a dar cuenta en directo, en el plató. Me he mensajeado con la gente a través de SMS, que eso sí funcionaba. También he tenido caos para recoger a mi hija, que salía de un examen. No había Metro, ni autobús, ni taxi".

6. Bárbara Rey

Bárbara Rey en una imagen de archivo.

La vedette envía un WhatsApp a EL ESPAÑOL: "Todo me ha pillado en casa, y todo relativamente normal. Sólo que como estaba tan aburrida me he puesto morada a comer todo lo que no debo".

7. Leticia Sabater

La cantante reflexiona lo que sigue: "Siempre había pensado cómo sería conducir sin semáforos, y hoy lo hemos comprobado. Un caos. Horroroso. Iba en un coche y de repente ha comenzado a haber atasco en la M30. Atasco de horas y horas. A mí me ha recordado a la pandemia. Vas viendo la desesperación de la gente. Estamos expuestos a factores que no tienen nada que ver contigo y tú no los puedes solucionar. Da mucho miedo. Normalmente, las ves en las películas y nunca crees que te va a pasar a ti. Desde hace cinco años para acá nos están pasando cosas increíbles, que nunca antes las habíamos vivido. Llegas a la conclusión de que hay que vivir a tope, porque estamos vendidos. No sabemos lo que nos puede pasar. Te das cuenta de que sin luz el mundo se paraliza".