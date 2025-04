De Alejandro Sanz a Alaska: los famosos que arroparon a Belén Domínguez, la joven sevillana fallecida a causa del cáncer

La joven sevillana Belén Domínguez, que padecía un tumor intramedular de grado cuatro, ha fallecido este pasado sábado, 26 de abril, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, a los 31 años. Desde el primer día que se le diagnosticó la enfermedad, Belén tuvo claro que iba a mostrar su día a día; que miraría de frente al cáncer, con valentía y entereza.

A través de sus redes, donde atesoraba casi 200.000 seguidores, la joven narraba cada peripecia o contratiempo en ese lacerante proceso al que se enfrentó, siempre con una sonrisa. Hoy, su fallecimiento ha cogido por sorpresa a propios y extraños. Todos lloran esta pérdida tan temprana. Belén fue un ejemplo, pero no solamente para su familia y allegados.

También para muchas personalidades a las que su testimonio llegó y atrapó sus corazones. Domínguez publicó, en octubre de 2024, un libro, titulado La vida es bonita incluso ahora: Una historia real de superación y lucha, y esta obra sensibilizó a varios famosos, como Alejandro Sanz (56), Alaska (61), Mario Vaquerizo (50) o la influencer Lucía Pombo (35).

Alaska visitando a Belén Domínguez en el hospital.

En lo que respecta a la voz de Fangoria, Olvido visitó a Belén Domínguez por última vez, según rezan las redes de la influencer, el 26 de febrero. Ese día, Alaska no dudó en desplazarse hasta el citado hospital y compartir risas, confidencias y fuerzas con Belén. "Las chunguitas para todos ustedes", posteó, con gran sentido del humor, Domínguez.

Se estaba refiriendo Domínguez a que la mujer de Mario Vaquerizo se tapaba, en la fotografía, su ojo izquierdo a causa del trombo que sufrió. Así era Belén: una joven que le sacaba el lado bueno y alegre a todo. También Vaquerizo visitó a Belén.

En octubre de 2024, la sevillana decía lo que sigue del cantante de las Nancy Rubias: "Vaya dos nos hemos ido a juntar, Mario. Compartimos Champú, alegría, actitud y muchas ganas de ponernos bien. Tenemos mucha fe en nuestras Virgencitas. Tenerte de vecino es de lo mejorcito que me ha pasado. Gracias por ser así".

Por otro lado, una de las últimas personas -en el plano mediático- que estuvo a la vera de Belén fue la también influencer Lucía Pombo.

En concreto, fue el 9 de abril cuando la hermana de María Pombo (30) acudió a los pies de la cama de su amiga, un día más, como tantos. Ese día, Belén le dedicó unas bellísimas palabras a Lucía: "Cada vez que viene Lucía Pombo a verme, me consuela, me hace reír y me hace sentir como en casa."

Y añadió: "Gracias, amiga, por llamar a mi puerta inesperadamente cada vez que quieres vernos y por estar siempre ahí para mí, para nosotros. Siempre tengo un hombro sobre que el que apoyarme, para llorar desconsoladamente o reírme una barbaridad. Y qué decir de nuestra familia favorita. Ya sois parte de nuestro equipo".

Tras esto, Domínguez se dirigió a su comunidad de seguidores, ésa que la sostuvo hasta el final: "Mi gente, os quiero mucho y voy poquito a poco cada día". En otro orden de cosas, no sólo famosos o influencers conocieron de cerca la realidad de Belén: el mismísimo Papa Francisco, hoy fallecido, le hizo llegar a Belén una carta, el pasado mes de enero.

Belén recordó el momento hace unos días, justo cuando se conoció el deceso del Pontífice: "Tuve el gran privilegio de recibir en enero de 2025 una carta del Papa Francisco, que me acompaña día y noche en el cabecero de mi cama. Descansa en paz". En la misiva, el Sumo Pontífice le mandaba fuerza y ánimo, le decía a Belén que es un ejemplo de entereza.

Sin duda, unas palabras de aliento para la sevillana. Volviendo a los vips, en octubre de 2024 Belén tuvo una visita en el hospital especialísima, de ésas que no se olvidan fácilmente. Tocó a su puerta Alejandro Sanz.

"Hay un universo hecho de pequeñas cosas, que vuelan sobre tu cabeza si las soplas. Gracias, Alejandro Sanz", escribió ella junto a una fotografía que hablaba por sí sola. Hoy, todos estos famosos, sin duda, lloran la muerte de Belén Domínguez, pero, al mismo tiempo, sabrán ver el ejemplo de fortaleza y de resiliencia que la joven tuvo hasta el final.