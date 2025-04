Enrique Ponce y Ana Soria, ¿qué pasa con su boda? Un discreto movimiento y la verdad de la oposición de la madre de él

En mayo de 2024, una revista del corazón informó que el diestro Enrique Ponce (53 años) y la almeriense Ana Soria (26) iban a sellar sus vidas con una boda que estaba prevista para la primavera de 2025. Después de cinco intensos años de historia de amor, la dupla parecía que tenía claro que el siguiente paso era unir sus vidas legalmente.

Fue aquella información una auténtica bomba. Los protagonistas, indirectamente, la desmintieron. El entorno de ambos, en cambio, se mostró un tanto ambiguo. Tan pronto a EL ESPAÑOL se negaba en redondo todo casamiento -"no tengo ni idea", "primera noticia"-, como, más tarde, se deslizó que el 'sí, quiero' podría acontecer: "Sería lo lógico".

En medio de este cambiante escenario, el tiempo ha pasado. 2025 llegó y la primavera ya comenzó. ¿Qué pasa con la boda de Enrique y Ana? Este periódico ha tratado de dar respuesta. Al cierre de este artículo, lo único que es un hecho es que la dupla continúa, en términos legales, soltera.

Enrique Ponce y Ana Soria, en una fotografía de las redes sociales.

Eso sí, a este periódico se desliza, como dato revelador, que "ya han comenzado a moverse cosas" en lo que respecta a ese enlace. Todavía, eso sí, no se ha trasladado fecha oficial a los allegados. Tienen claro Ponce y Soria que habrá dos celebraciones, así lo cuenta un informante a este medio. La primera, en Almería, donde tendrá lugar la ceremonia.

Será este 'sí, quiero' íntimo y muy familiar. Después, el entonces matrimonio organizará otro gran festejo, éste a lo grande. Será en la finca La Cetrina, que es propiedad de él.

El torero sueña con culminar su romance con Ana Soria allí, en ese enclave tan importante para él, situado en Navas de San Juan, en Jaén. Ese segundo día, Enrique y Ana se reunirán con su gente y brindarán por el amor.

Enrique Ponce y Ana Soria, en una de sus últimas imágenes en público. Gtres

Precisamente, La Cetrina, una finca que hoy acoge todo tipo de celebraciones, amparó la celebración de la boda del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (69) y su esposa, Dolores Delgado (61). No es baladí este extremo, pues Baltasar y Dolores son íntimos amigos del padre de Ana Soria, Federico.

Entonces, dada la fortísima unión, Enrique abrió las puertas de su casa de Jaén a Garzón y a Delgado, y les brindó sus instalaciones. Un gesto con el exjuez que la pareja repetirá el día que una sus destinos para siempre a golpe de titulaciones matrimoniales. Según ha corroborado EL ESPAÑOL, Garzón tendrá un papel clave en el 'sí, quiero' de Ana Soria.

En concreto, si nada cambia, Baltasar será testigo de este enlace y, por supuesto, junto a su mujer, estará presente tanto en Almería como en La Cetrina: Baltasar y Dolores son familia para los Soria Moreno, y hoy también para Ponce.

En otro orden de cosas, el pasado mes de marzo, en el extinto Ni que fuéramos, un periodista taurino aseguró que la madre de Enrique Ponce se opone al enlace. El motivo no sería otro que las fuertes creencias religiosas de la que será suegra de Ana Soria. Conviene, en este punto, aclarar que la boda de Ana y Enrique será civil.

Entre otros motivos porque el torero no ha solicitado la nulidad eclesiástica de su boda con Paloma. Hay una fuente que insiste en que se deje claro que Ponce no ha mostrado interés alguno en esa nulidad. Tampoco Paloma Cuevas. No se ha dado ningún paso al frente -ni juntos ni por separado- para ser libres ante los ojos de Dios.

"No quiere que se case con Ana Soria porque le parece una falta de respeto hacia Paloma Cuevas. Considera que la boda por todo lo alto fue con Paloma y que no debería casarse más veces", apuntó este hombre en Ten.

Ana Soria junto a sus padres y su hermano, haciéndose un selfie en Nimes, durante la corrida de toros de Ponce. Europa Press

¿Qué hay de cierto en esto? Según cuentan a EL ESPAÑOL, nada. Enriqueta está encantada con que su hijo se case. Mejor: ella aprueba todo lo que a su hijo le haga feliz. A ella la cuestión civil no le supone ningún inconveniente y estará al lado de su hijo. Ella, el padre de Ponce, Emilio, y el hermano de Enrique lo apoyan sin fisuras.

De hecho, en octubre de 2024 este periódico se hizo eco de cómo es la relación de los padres de él con Ana Soria. La describen como "de gran cariño". Una relación familiar totalmente normal, cargada de afecto. Desde que la conocieron, "es como su hija, una niña encantadora".

No se esconde que al principio, cuando estalló todo en el pandémico 2020, fue una "sorpresa", pero hoy, lógicamente, los sentimientos son otros. Se explica que el vínculo es más estrecho y especial entre Ana y Enriqueta.

Las reuniones familiares, como en toda familia, se han producido. Cierto es que los progenitores de la feliz dupla no se reencuentran con la frecuencia que les gustaría a todos, habida cuenta de la distancia geográfica que existe entre sus lugares de residencia, Almería y Chiva.