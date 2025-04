Hablamos con Máximo Huerta en su gran etapa vital y laboral: "En el amor me gustaría tener 32 años y la vida por delante"

Sólo hace falta ver a Máximo Huerta (54 años) en su puesto de trabajo en televisión, en El programa de AR, en Telecinco, para darse cuenta de que el literato atraviesa un buen trance personal. Fue el pasado mes de febrero cuando el autor de obras como Una tienda en París o No me dejes dijo sí, aceptó el reto que la vida le tenía marcado: regresar a la tele.

Él, que estaba -y está- feliz con su plácida vida en Buñol, al cuidado de su madre, Clara Hernández, y supervisando el negocio de su vida, La librería de Doña Leo, sopesó la oferta. Puso, en balanza, pros y contras. Meditó y se dejó aconsejar. Accedió Máximo y comenzó una vida a caballo entre Madrid y Buñol. AVE o coche, para arriba y para abajo.

Su colaboración con Ana Rosa Quintana (69) comenzó siendo sólo una vez a la semana, pero eso cambió y las intervenciones de Máximo aumentaron. El escritor, eso sí, dejó claro desde el minuto uno que seguiría viviendo en Buñol, a la vera de su progenitora. "Yo no puedo dejar de cuidar a mi madre", aseveró a EL ESPAÑOL.

El escritor Máximo Huerta, el pasado día 23 de abril, en Barcelona, celebrando San Jordi. Gtres

Hoy, tres meses después de aquel fichaje, Huerta no puede estar mejor. Fue un acierto decir sí. Madrid siempre le sentó bien a Máximo y, por más bien que se esté en casa, cambiar de aires favorece. Este periódico contacta con Máximo y éste sostiene, ilusionado como el primer día que se puso ante la cámara, que vive un período bonito.

"Ha sido un bonito reencuentro con Ana y con el equipo", sostiene Máximo. A veces, la vida trae sorpresas e impensables coincidencias. Es lo que le ha ocurrido a él este 2025. Gracias a su trabajo en Mediaset España está informando de un hecho histórico: el fallecimiento del Papa Francisco.

Así lo traslada en su charla con EL ESPAÑOL: "Estoy preparando documentación para el funeral del Papa. Quién me iba a decir que volvería a retransmitir un evento así. Disfruté mucho del Cónclave de Francisco en 2013 y cierro ese ciclo".

Este sábado, 26 de abril, Huerta tiene una función muy especial en Telecinco, pues retransmitirá el funeral del Papa en directo, mientras Ana Rosa conecta desde Roma. "El equipo está lleno de gente nueva que no conozco, gente joven, con ganas. El equipo que dejé hace diez años era otro. Ahora regreso con otra edad", reflexiona el comunicador.

Máximo Huerta, en una fotografía durante su visita a 'El Hormiguero'. Gtres

Y agrega: "Y esta calma que da el tiempo y la distancia me permite disfrutar de otra manera de la tele y ser más consciente de lo que digo o hago". Volver a colocarse bajo el loco frenesí que se vive en la capital de España ha ayudado al ánimo de Máximo: "Ir a la tele, sonreír, comer con amigos, pasear por Madrid, me llena de energía. Ha sido un acierto volver".

"Por supuesto, volver a estar con amigos es algo que hace la vida más fácil. Hay que hacerse la vida fácil", abunda. Esa última frase -"Hazte la vida fácil"- se la dijo su madre hace mucho tiempo, así lo plasma él en su obra Adiós, pequeño. Y él trata de llevarla a la práctica. Explica a EL ESPAÑOL que no significa "eludir conflictos, es evitarlos".

Y el amor pasional y de pareja, ¿en qué punto está para Máximo? Oficialmente, está soltero. "De amor... ¿qué te puedo decir? Que me gustaría tener 32 años y toda la vida por delante. A los 54, ya quiero que el amor sea como en las novelas".

¿Cómo define Máximo Huerta ese sentimiento, el amor, tan poderoso? "El amor es un accidente, una sorpresa, pero sigue adelante o no por otros ingredientes. ¡Espero encontrarlo!", lanza su deseo. Se le cumplirá seguro.

¿Cómo está Clara, su madre?

Máximo Huerta y su madre en una imagen compartida en Instagram. Gtres

Máximo es, ante todo, hijo, y así lo demostró cuando no dudó en trasladarse a vivir a Buñol, Valencia, para estar cerca de su madre, Clara, aquejada ella de una delicada salud de un tiempo a esta parte. "Yo no puedo dejar de cuidar a mi madre", manifestó a este medio el pasado febrero.

Añadió: "He cogido este programa porque me parece interesante, me parece maravilloso volver a estar con compañeros con los que disfruté mucho". Clave, determinante en su decisión, fue la mejoría en la salud de Clara: "Ahora mi madre está mejor y por eso puedo irme a Madrid".

Cabe recordar que desde 2020 la madre del periodista, Clara Hernández, ha padecido varios contratiempos de salud, tras ser diagnosticada de un tumor y, posteriormente, sufrir una dura caída por las escaleras que se complicó con el tiempo.

Desde que Máximo se trasladó a vivir a Valencia -dejando tras de sí Madrid-, su ocupación y preocupación ha girado en torno a su progenitora. "Lo urgente es lo importante", ha manifestado el autor de Una tienda en París cuando Clara ha tenido que ingresar en el hospital y Huerta se ha visto obligado a cancelar compromisos profesionales.