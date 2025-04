Alejandra Rubio ataca como nunca a su primo, José María Almoguera: "Yo no hablo mal de mi madre en exclusivas"

Alejandra Rubio (25 años) ha reaparecido en Vamos a ver después del estallido que tuvo hace unos días cuando una de sus compañeras de plató comentó que el más simpático de la familia Campos era José María Almoguera. Indignada, la hija de Terelu Campos (59) afirmaba que a ella la prensa le acosa y dejaba entrever que su primo habría negociado por detrás con revistas y reporteros de calle, cuando ella, sin embargo, siempre había ido de frente.

Unas declaraciones a las que el hijo de Carmen Borrego (58) respondía rotundo, dejando claro que nunca ha vendido nada por detrás y que tiene el mismo derecho que Alejandra a trabajar en televisión porque llevan el mismo apellido, sentenciando que dedicándose a lo que se dedica -lo mismo que él- el acoso no existe porque ambos saben a lo que se exponen.

"Este último año ha sido una bomba para mí. No ha sido fácil y hay veces que no sé gestionar las cosas. Digo las cosas más bruscas, pero prefiero una persona como yo que dice las cosas como son", ha comenzado Rubio su intervención, aclarando que "he hablado con mi primo en privado, le expliqué cada una de mis palabras y por qué las decía y no tengo ningún problema con él".

Alejandra Rubio en una imagen captada por Europa Press.

Sin embargo, sí ha querido marcar las diferencias que existen entre ambos: "Jose ha dicho que él y yo hacemos lo mismo, y para mí no porque yo no he vendido exclusivas hablando de mi familia, no he vendido exclusivas hablando mal de mi madre, no he entrado en ningún reality de televisión... Simplemente hago aquí mi trabajo, comento de mi familia exactamente igual que de los demás temas", ha afirmado implacable.

"El otro día me encendí porque estoy cansada de que se me compare. Que ahora Jose sea happy flower me alegro por él, pero dentro de cinco días lo va a dejar de ser porque este mundo es muy difícil y no es para todo el mundo", ha sentenciado, insinuando que no ve preparado a su primo para soportar la presión mediática.

Además, Alejandra revelaba que aunque en un principio afirmó que no podría asistir al estreno de la obra de teatro de su madre en Valladolid, finalmente ha podido organizarse y este sábado estará con Carlo arropando a Terelu en su debut como actriz sobre las tablas.

Mucho más simpática y sonriente a su llegada a casa, la hija de Terelu ha pedido que "no malinterpretemos" sus declaraciones sobre que a su primo le va a durar "cinco días lo de estar happy flower" ante las cámaras. "Le he dicho que este mundo es muy complicado y que al final eso te toca al carácter" ha aclarado, asegurando que "se verá con el tiempo" si Almoguera es capaz de aguantar la presión.

Carlo y Alejandra, a las puertas del hospital, tras la llegada de su hijo en común. Gtres

Respecto al estreno de su madre este sábado, Alejandra -que se está formando como actriz- ha revelado que el consejo que le ha dado es "que esté tranquila, que lo va a hacer fenomenal, y que si se equivoca, que se ría, que son tonterías".

Y, aunque ha reconocido que su sueño sería ganarse la vida como actriz y es consciente de que trabajar en televisión como colaboradora le puede cerrar puertas, la nuera de Mar Flores (55) asegura que "ahora no es el momento" de plantearse cambiar el mundo de la prensa rosa por el de la interpretación.

Por último, en su programa Alejandra ha adelantado que cuando se case con Carlo venderá la exclusiva de su boda. "Luego no me reprochéis cosas, ¿vale? Lo aviso", ha explicado, dejando en el aire si le gustaría darse el 'sí quiero' y asumiendo que, en el caso de hacerlo, la prensa estará a las puertas de su casa: "Me parece fenomenal, gracias. Adiós".