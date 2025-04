Leire Martínez sale en defensa de Cayetana Guillén Cuervo tras el enfado de Amaia Montero con ella: "Menudo marrón"

Cayetana Guillén Cuervo (55 años) confirmaba -por supuesto error- este pasado lunes, 21 de abril, la vuelta de Amaia Montero (48) a La Oreja de Van Gogh después de meses de rumores.

"Yo lo sé desde hace mucho, me pidió que no dijera nada. Está muy ilusionada y con mucha cautela, y yo creo que lo van a petar", confesaba con naturalidad, dando por hecho que su íntima amiga y el grupo ya se habían pronunciado sobre su regreso. Unas declaraciones que causaban un gran revuelo.

La hija de Gemma Cuervo (90), incluso, se ha visto obligada a emitir un comunicado disculpándose por su presunto lapsus. Apuntando que sus palabras se han sacado de contexto, la directora de la Academia de las Artes Escénicas de nuestro país ha asegurado que a lo que ella se refería no era a la vuelta de 'la reina del pop' con LODVG, sino a la música en general después de años alejada de los escenarios.

"Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón", expresaba.

Un 'error' que no ha sentado nada bien a Amaia, que amiga de Cayetana desde hace más de 20 años y madrina de su único hijo, Leo, ha dejado de seguir en redes sociales a la intérprete, dejando en el aire si ha roto su amistad a causa de su inoportuno despiste sobre su vuelta a 'La Oreja'.

Y mientras la donostiarra guarda silencio sobre este asunto -por lo menos públicamente- la exvocalista del grupo hasta hace 6 meses, Leire Martínez, ha reaccionado al desliz de Guillén Cuervo. "Todo se acabaría antes si se hablara claro del tema. Si tiene que ser, que sea, y si no, no. No pasa nada" ha apuntado tajante en declaraciones en 'Sevilla Tevé', asegurando que aunque no es a ella a quien le "corresponde" opinar sobre el regreso de Amaia a la banda, "el hecho de que las cosas se dilaten tanto en el tiempo no ayuda a nada".

"Entiendo que tampoco es una decisión sencilla y que si no hablan de ella es porque no es el momento", ha reconocido, saliendo en defensa de Cayetana por su desliz garrafal: "Pobrecita. Menudo marrón. Lo hizo con toda su buena intención... Hay una gran labor periodística a la hora de entrevistarla. Los periodistas han sabido hacerlo muy bien. Mi sensación es que, como la periodista da por sentada la noticia, ella dice: 'Pues ya se sabe'".

"Me extrañaría mucho porque tienen una buena relación, son amiguísimas, que hubiera ninguna intención de hacer daño. Me da pena porque lo estará pasando mal" ha explicado, convencida de que la actriz creía que el regreso de Amaia a la banda era oficial y por eso habló del tema con normalidad.