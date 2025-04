La impresionante villa que alquila Paz Padilla por más de 1.000 euros dos noches: todo un éxito ante el próximo verano

Paz Padilla en Can Miquelet, en un montaje de EL ESPAÑOL.

No es ningún secreto que son muchos los rostros reconocidos de la televisión que compaginan su faceta en la pequeña pantalla con otro tipo de proyectos profesionales. Mientras que algunos han dado paso a la creación de distintos tipos de negocios, otros se han hecho con más de una propiedad que ponen a disposición del gran público en épocas estivales. Precisamente este último es el caso de Paz Padilla (55 años).

Aunque conocida mayoritariamente por su papel en formatos como Got Talent y el extinto Sálvame, Padilla cuenta con un negocio del que lleva sacando rédito desde hace un tiempo. Paz, así, es propietaria desde hace años de Can Miquelet, una casa rural ubicada a las afueras de Vilamarí, en la comarca del Pla de l'Estany, en Gerona. Se trata de una masía que data del año 1700 y que ha sido reformada para ofrecer todo tipo de comodidades a aquellos que deseen hospedarse allí.

La villa rural que posee Paz Padilla en la provincia de Gerona cuenta con siete habitaciones dobles, cinco baños, cocina y zonas de descanso. Can Miquelet, cabe mencionar, se encuentra rodeada por cinco hectáreas de terreno verde y arbolado. Un lugar que, tal y como se asegura desde la web, incita a la tranquilidad y desconexión total. También se ofrece a los huéspedes barbacoa y Can Guardiola, donde se encuentran algunos animales domésticos.

El reciente fin de la Semana Santa trae consigo la cuenta atrás para el inicio del verano. Desde la web de Can Miquelet, de hecho, se informa que habrá que desembolsar la cantidad mínima de 1.200 euros por dos noches para poder alojarse en la villa rural que posee Paz Padilla. Todo aquel que deseé ampliar su permanencia en la vivienda podrá hacerlo pagando 600 euros por noche, siendo así 3.600 euros la semana completa.

Si bien es cierto que el precio a pagar por alojarse en Can Miquelet puede escaparse de los bolsillos de buena parte de la sociedad, la villa rural de Paz Padilla se presenta, un año más, como un éxito total de cara a la temporada alta de vacaciones en este próximo verano.

Según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, la vivienda ubicada en la provincia de Gerona no cuenta con disponibilidad en buena parte de la época estival. En el mes de junio tan solo es posible alojarse una semana seguida en Can Miquelet entre el 11 y 18 de junio. El mes de julio, por otro lado, únicamente tiene libre entre los días 7 al 16, mientras que es a partir del 18 de agosto cuando se podrá volver a hospedar en la villa rural de Paz Padilla.

Estas tarifas no incluyen la tasa turística. Su importe es de un euro por persona y noche para mayores de 16 años. Además, en el momento de la reserva se efectuará un depósito equivalente al 30% del total. Can Miquelet, cabe mencionar, tiene marcado el horario de entrada a partir de las 17:00 horas y el de salida desde las 12:00 horas del día siguiente. De no cumplir con estos horarios, se cobrarán unos suplementos de 100 y 200 euros respectivamente.

La página web de Can Miquelet ofrece, además, varios apartados en los que recoge algunas de las actividades que puede disfrutar todo aquel que se hospede en sus instalaciones. Entre ellas, destacan los mercados semanales y de anticuario o la feria del coleccionismo. Además, se encuentra incluida una especie de guía que muestra los lugares más cercanos a visitar, como el pueblo de Castellfollit de La Roca o el Museo Dalí.

Paz Padilla está viviendo un primer tercio de 2025 de lo más satisfactorio en lo que respecta a su faceta profesional. Unos días atrás, la que fuera presentadora del extinto Sálvame confesaba en un post de Instagram una buenísima noticia. El Trompeta, el bar que regentaba su hermano Luis en Zahara de los Atunes, ha sido recientemente reabierto por la propia humorista y su hija, Anna Ferrer (28). "Gracias a mi hija por ser mi compañera y apoyo", escribió Paz en sus redes el pasado 22 de abril.

Cabe recordar que Luis, uno de los hermanos de Paz Padilla, falleció de forma inesperada el pasado mes de octubre a los 57 años. Una triste pérdida que supuso un duro varapalo en la vida de la reconocida humorista. El empresario murió repentinamente y no llegaron a trascender las causas de su deceso. No obstante, la que fuera presentadora del extinto Sálvame se dejó ver desolada en el último adiós de Luis en Cádiz en el que agradeció a la prensa el trato otorgado en tal complicado momento.

Las últimas semanas han venido cargadas de trabajo en la vida de Paz Padilla y su hija, Anna. En medio del rodaje de una nueva película, la humorista ha continuado con sus compromisos con No Ni Ná, la firma que tiene con la influencer. Sin embargo, en mitad de este ajetreado mes, la empresaria dejaba sin palabras a sus miles de seguidores en redes sociales al publicar una fotografía junto a Fran Medina, su actual pareja y a quien siempre ha preservado en la más estricta intimidad.