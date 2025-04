Localizamos a Terelu Campos en los últimos ensayos de su obra teatral a escasas horas del estreno: dónde y con quién está

La presentadora Terelu Campos (59 años) acaba de despedir la que, como cada año, es su semana más especial, ésa que siempre está marcada en rojo en su calendario vital: los días de Pascua, devoción y fe. Es tradición que la familia Campos, gran devota, se traslade a su querida Málaga cuando arranca su Semana Santa.

Y este año no ha sido ninguna excepción. La primogénita de María Teresa Campos se ha visto obligada, además, a lidiar en este 2025 con dos sentimientos dispares, que la han hecho transitar por instantes agridulces: ha sido su primera Semana Santa como abuela, y su segunda Semana Grande sin la mujer más importante de su vida, Teresa Campos.

Qué duda cabe de que los sentimientos se le habrán agolpado a la hermana de Carmen Borrego (58) ante la Hermandad de Jesús Cautivo. Tras concursar en Supervivientes, y descansar en esta semana sacra, Terelu retorna a sus obligaciones laborales. Uno de los proyectos que más ilusión le suscita a Terelu es su debut en el teatro con su primera obra.

Terelu Campos junto a Lara Dibildos y una íntima amiga de ambos. Raúl García

Fue el 17 de febrero de 2025 cuando la madre de Alejandra Rubio (25) sorprendió a propios y extraños al anunciar que, contra todo pronóstico, daba el salto a la escena, a las tablas del teatro, con la función Santa Lola, en la que ella es la gran protagonista junto a César Lucendo (45).

Hubo miedos por su parte, pero duraron poco: se lanzó a la aventura. Esta obra estará producida por Dibildos Producciones y la persona que está detrás es alguien especial para la hija de Teresa Campos: la actriz Lara Dibildos (53). Este extremo, que haya sido la hija de Laura Valenzuela quien soporte este trabajo, fue clave.

Terelu charlando con Lara Dibildos, en San Agustín de Guadalix. Raúl García

Santa Lola se estrena este inminente sábado, 26 de abril, en el Teatro Zorrilla de Valladolid y EL ESPAÑOL, cuando sólo quedan escasas 48 horas para ese debut que dará tanto de qué hablar, fotografía a Terelu en sus últimos ensayos. Este periódico capta a la presentadora en un enclave alejado del teatro de Valladolid.

Terelu, tal y como atestiguan las instantáneas que ilustran este artículo, no está ensayando, de momento, en dicho centro vallisoletano. En realidad, Terelu está ultimando los detalles para que su función teatral quede a la perfección en la Casa Cultural de San Agustín de Guadalix, Agustín de Tagaste.

Ataviada con un look total black y cómodo -compuesto de un pantalón y camiseta negra, y un plumífero del mismo tono-, la también colaboradora de televisión ha sido captada al natural, en distintos instantes de su descanso sobre las tablas. En actitud distendida, Terelu no estaba sola cuando el objetivo de EL ESPAÑOL la ha localizado.

La acompañan dos personas clave en su vida. Por un lado, la mayor de las hermanas Campos se está apoyando -y están compartiendo nervios-, en estas horas decisivas- con Lara Dibildos, la mujer que está detrás de Dibildos Producciones, la productora de la obra. De seguro que la hija de José Luis Dibildos le ha brindado a su amiga valiosos consejos.

Terelu Campos, a las puertas de la Casa Cultural de Guadalix, hace unas horas. Raúl García

No en vano, Lara es una de las figuras más destacadas en el mundo del teatro español. Por otro lado, Terelu charla, mientras da un paseo y descansa a las puertas de la Sala Culturas, de acuerdo a las fotos de EL ESPAÑOL, con una íntima amiga. Como familia para ella.

Esta mujer -la que luce un plumífero azul- ha estado al lado de Terelu en los buenos momentos, también en los más amargos de su vida, como cuando cayó enferma o aquel negrísimo día de septiembre de 2023 en que murió la eterna María Teresa. Sea como fuere, Terelu Campos está feliz, ilusionada. Atraviesa un excelso momento profesional.

El ser actriz no es algo que le venga de nuevas. Conviene no olvidar que la exconductora de Con T de Tarde ha realizado algunos sketches humorísticos junto a su madre, que quedarán para el recuerdo, como los de la mítica Script.

En la pequeña pantalla, más recientemente, ha hecho lo propio con Paquita Salas. En el séptimo arte, gracias en la película ¿Quién es quién? Aunque lo suyo es comunicar, la hija de María Teresa Campos se ha atrevido a probar suerte en el teatro. Un proyecto por el que, aún sin estrenarse, ha recibido críticas. ¿El motivo? Algunos la acusan de "intrusismo".

Otro momento del descanso de Terelu Campos. Raúl García

Acerca de esto, el pasado mes de febrero, cuando se celebró la rueda de prensa de presentación de la obra, Terelu deslizó: "No estoy molesta porque estoy acostumbrada. Entiendo a quienes han estudiado esta profesión. Es muy jorobada. Pero a mí nunca se me ha ocurrido llamar a un actor cuando ha presentado un programa".

En aquel encuentro gráfico, además, Terelu explicó cómo surgió eso de subirse a las tablas: "Me llama Lara y me dice que me va a llamar César. Yo le digo: 'Me vas a meter en esto'. Vinieron a mi casa y quedamos", recordó la televisiva. Lucendo, por su parte, ha puntualizado que ha sido muy fácil cerrar el proyecto: "Se hizo la lectura con Terelu. A ambos nos gustó. Y aunque no había hecho teatro, lleva 40 años comunicando".

EL ESPAÑOL confirma, por otro lado, que además de esta obra de teatro Terelu Campos cuenta con un ilusionante proyecto en Mediaset España, y como presentadora. Sí, corren vientos muy favorables para la hija mayor de María Teresa Campos.

'Santa Lola'

La obra cuenta la historia de Lola, quien nada más subirse el telón aparece con una resaca enorme y el rímele corrido. Se encuentra desorientada y sin saber que acaba de matarse en su despedida de soltera. Ya está en las puertas del cielo junto a San Pedro.

"Lola tiene mucho de mi personalidad. Soy bastante gamberra", confesó Terelu Campos sobre el personaje que interpreta. Si se encontrara Terelu con San Pedro, cree que éste le diría: "Vaya, hija, no te has privado de nada". La presentadora, no obstante, añadió, con humor, en la presentación: "Pienso que el infierno mola más".