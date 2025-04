Amaia Montero deja de seguir en redes a Cayetana Guillén Cuervo y ésta se ve obligada a pedir perdón: el motivo

El pasado 9 de abril, EL ESPAÑOL se hacía eco del enfado de Amaia Montero (48 años), también de su hartazgo, después de que cada cierto tiempo se asegure en los medios de comunicación que va a volver a la música de la mano del mítico grupo La Oreja de Van Gogh.

Se insistió a este diario que Montero sí vuelve a los escenarios, pero lo hace con su propio disco, en el que está totalmente volcada. De momento, ésa era la única realidad que se trasladaba desde su entorno más directo. ¿Que más adelante pudiera haber una colaboración? Eso forma parte de un futurible: nada hay formal.

En medio de esta contundencia por parte de las fuentes que controla EL ESPAÑOL, hace unos días, una íntima amiga de la cantante, la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, Cayetana Guillén Cuervo (55), durante la fiesta de los nominados a los Premios Talía, confirmó ese presunto regreso de Amaia con La Oreja.

Cayetana Guillén-Cuervo junto a Antonio Banderas, en los premios Talía. Gtres

"Yo lo sé desde hace mucho", aseveró la hija de Gemma Cuervo (90). Para sorpresa de propios y extraños, Guillén Cuervo no titubeó en sus declaraciones ante los medios. "Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y que ha vuelto a La Oreja. Queremos saber un poco qué pensaste cuando se supo esta noticia", le interpelaron.

Ella, Cayetana, que hasta la fecha se había mostrado prudente, sonrió con genuina emoción y felicidad, afirmó levemente y manifestó: "Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que, por favor, no lo dijera a nadie. Le prometí, y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Me dijo 'por favor, por mi ahijado'. Ya sabéis que Amaia es la madrina de mi hijo".

El comunicado de Cayetana Guillén-Cuervo.

Y agregó: "Me dijo 'por favor, por Leo'. Y no se lo conté a nadie, a nadie". A nadie, en efecto, hasta el día de esos premios. Volvían, pues, con fuerza esos rumores que tanto empeño ha puesto Amaia en amainar, en que se silencien. En esta ocasión, cobraba cierta carta de oficialidad el presunto regreso de Amaia y La Oreja, pues lo anunciaba su íntima amiga.

¿Cuál fue la reacción de Amaia? Contundente, a través de sus redes sociales: la de Irún ha dejado de seguir a Cayetana, a la madre de su ahijado. Rotundo unfollow por su parte. Un gesto que bien podría denotar un gran enfado o molestia por parte de Montero. Por su parte, Cayetana ha entonado el mea culpa en un comunicado. Sostiene que se siente "muy triste" por lo ocurrido.

"Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención", comienza el escrito en Instagram.

Y agrega: "Durante la fiesta de nominados de los premios Talía, mientras atendía a los medios de comunicación, la periodista me comunicó: 'sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a La Oreja de Van Gogh, queríamos saber qué pensaste cuando salió esa noticia'. Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada".

Este punto que sigue a continuación es importante: "Recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo. Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella".

"Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón", concluyó Cayetana Guillén Cuervo.

Amaia no quiere polémicas

Hace unos días, EL ESPAÑOL pudo conocer que Amaia no quiere polémicas, no desea verse en el centro de los dimes y diretes. No quiere que la enemisten con nadie: "Ella le desea lo mejor a todo el mundo. A Leire, también". Pide su entorno más íntimo que se deje de inventar, que no vinculen más su nombre con proyectos que no son oficiales y con guerras que no van con ella.

Amaia tiene toda su energía en su disco. También en su estado de salud. "Ella está muy bien, mucho mejor. Parece otra persona. Tiene muchas ilusiones, pero este ruido no ayuda a la paz y a la serenidad que necesita". Sea como fuere, y escándalos y rumores aparte, Montero sólo mira al frente y deja atrás una de las etapas más delicadas de su vida.