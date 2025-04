Hablamos con Flora González sobre su embarazo: cuándo sale de cuentas y el significado del nombre elegido para el bebé

Flora González (39 años) se encuentra en la recta final de su embarazo. La presentadora del tiempo en Informativos Telecinco está a pocos días de cumplir uno de los sueños de su vida: ser mamá. La vida le cambiará por completo a la célebre comunicadora, y lo hará junto a su marido, Carlos Dato, con quien comparte su vida desde hace casi ocho años.

El pasado mes de enero se conoció la noticia de su buena nueva, y desde entonces luce radiante en cada una de sus apariciones públicas, no solo en televisión, sino también en sus visitas a photocalls, platós e incluso en sus redes sociales. Además, desde que anunció que estaba embarazada, la presentadora de Mediaset ha comenzado una serie de programas en MTMAD, Mamá en las nubes, donde se ha podido ver desde su día a día hasta su baby shower.

A pocos días de que González vea cómo su vida cambia por completo y se convierta en madre, EL ESPAÑOL ha mantenido una conversación con ella, en la que ha hablado sobre cómo se siente actualmente, cómo ha vivido el embarazo, la negociación que tuvo con su marido por el nombre del pequeño e incluso los primeros planes que le gustaría hacer cuando la maternidad se lo permita.

Flora González en un acto público. Gtres

2025 se ha convertido en uno de los años más importantes en la vida de la pareja, no solo porque vayan a convertirse en padres primerizos, sino también porque consolidarán su nueva vida juntos en una nueva casa, tal y como contó la andaluza en una entrevista exclusiva con este medio. Flora González está muy ilusionada con su futura maternidad, y así es como se encuentra actualmente: emocionada, feliz y viviendo con intensidad esta etapa tan especial.

¿Cómo está llevando los últimos meses de embarazo?

La verdad es que estos últimos meses empiezo a notarme un poco más cansada, más pesada, me ahogo… Yo, que soy de hacer tantas cosas, estoy notando mucho tener que bajar el ritmo. Me está costando, pero poco a poco lo estoy consiguiendo.

¿Cuándo está prevista la llegada del pequeño de la casa? ¿Dará a luz en algún lugar concreto?

El bebé llegará más o menos a mediados o finales de junio. Como soy primeriza, me han dicho que puede ser entre el 14 y el 31 de ese mes. En cuanto al lugar, sí, lo tengo claro: será en la Clínica Universidad de Navarra.

Flora González en los Premios GenZ Awards 2025. Gtres

En cuanto al nombre, hiciste un vídeo donde comentabas que la elección no ha sido una "negociación fácil". ¿Cómo llegasteis a la decisión de llamarle Julio?

(Ríe) ¡Lo del nombre da para sentarse y debatirlo bien! Elegir cómo se va a llamar una persona es una decisión que le marcará para toda la vida, así que no puedes tomarla a la ligera, ni hacerlo por egoísmo. Tienes que convencer también a la otra persona, que le guste, que lo sienta.

Tampoco fue fácil porque a Carlos le gustaba mucho 'Julia', y como es un niño, a mí me gustaba 'Julio', por todo lo que significa. Es el nombre de una persona, de un mes, de una medida de fuerza (ríe), tiene mucha historia. Es un nombre corto, que no quería que fuese muy largo, y creo que le va a quedar genial a este bebé de verano.

Está inmersa en un cambio de casa. ¿Cómo os estáis adaptando al cambio de hogar en plena recta final del embarazo?

Estamos súper ilusionados. La verdad es que están siendo unos meses muy intensos: la reforma de la casa, la mudanza, yo sacándome el carné de conducir… pero lo vivimos con muchísima emoción. La nueva casa aún no está lista, porque sigue en obras, pero vamos poco a poco.

¿Hay algún plan que desee hacer cuando de a luz y el pequeño se lo permita?

¡Uf! No lo sé… Quizás ir a la playa. Me encantaría viajar con él. Estoy deseando llevarlo a Andújar, que conozca a mi familia de allí, a mis amigas. También me haría ilusión que fuera a Santander, que pise la playa. Pero bueno, iremos poco a poco. Creo que lo mejor será dejarnos llevar y fluir.