Mónica Pont reaparece tras su ruptura con Javier Moro y apoya a un amigo millonario víctima de estafa: "Le gusta aparentar"

Dos días después de salir a la luz la noticia de la ruptura de Mónica Pont (56 años) con su pareja, Javier Moro (61), la exmodelo ha regresado a la esfera pública. Se ha puesto ante las cámaras en el plató de Fiesta, el programa que presenta Emma García (52) en Telecinco. Sin embargo, no ha pronunciado ni una sola palabra sobre su crisis con el empresario bodeguero.

Sí ha hablado, en cambio, de un buen amigo: un millonario mexicano que ha sido víctima de un robo en Madrid. El suceso ocurrió en septiembre de 2024 en el hotel Wellington de la capital. El empresario estaba de viaje en la capital de España y un día después de llegar a la ciudad desvalijaron su habitación, así como la caja fuerte, en cuyo interior había objetos de valor, valorados en 374.400 euros.

Resulta que la catalana conoce bien al mexicano y no ha dudado en sentarse ante las cámaras para defenderlo. Algunos compañeros del programa de Telecinco sostienen que se trata de alguien de dudosa reputación, un "escalador social". Ella, en cambio, ha salido en defensa del mexicano: "Es un buen chico, es lindo y una buena persona. Yo lo conozco bien porque he trabajado con él".

Mónica Pont, en el plató de 'Fiesta', el 19 de abril de 2025. Mediaset

Pont, conocedora de primera mano del incidente que ha dejado a su amigo afectado, ha explicado cómo sucedió todo. "Él llega al hotel y comete el error de que en la recepción enseña los relojes que lleva y dice: 'Necesito una caja fuerte para estos relojes'. Cuando se va a comer pone sus relojes dentro de la caja fuerte y al cabo de unos días revientan la llave de la habitación y la caja fuerte".

Tras lo sucedido, el mexicano "va a poner la denuncia y él comenta: 'Puedo dudar de la gente que trabaja en la recepción del hotel'. Es muy coqueto, cada día se cambia de reloj. Un día va a una comida y en esa comida conoce a una influencer. Esa chica le ofrece que si quiere mirar casas en Madrid, que es el nuevo Miami. Esta chica le dice que su novio vende algunas casas y él viaja con ella... Por esto de las casas se ven varias veces. Ella era examiga de una amiga de él".

"Hace una denuncia y empieza a haber una investigación. Investiga los celulares, las llamadas, los mensajes. Y ahí descubren que hay dos marroquíes vinculados supuestamente con esta influencer. Porque habían salido las llamadas de su teléfono y entonces empiezan a investigarla a ella", prosigue en su relato.

La actriz asegura que su amigo ha recibido amenazas de la influencer, cuya identidad no ha sido revelada aún: "Me dijo: 'Esta chica me ha amenazado que si no retiro su nombre de la denuncia va a hablar con mi mujer y yo no he tenido nada con esta señora. Él quiere que no se hable el tema, que se zanje y que vaya por la vía judicial. Y que el hotel se haga cargo también".

Mónica Pont ya no vive con su pareja, el empresario del sector del vino Javier Moro: se ha mudado a un piso a las afueras de Madrid. EL ESPAÑOL

Si algo conoce bien Mónica Pont en primera persona es cómo se siente alguien que es atracado. Ella misma fue víctima de un robo en 2024, cuando aún vivía en México: "Hace un año y medio me robaron a punta de pistola. A este hombre le han robado en un hotel en Madrid. La inseguridad está en todas partes", ha lamentado.

De su amigo insiste en que es "una persona que trabaja, es verdad que le gusta aparentar. Pero sí le gustan los relojes. Trabaja en temas financieros, pero no es multimillonario". Y así ha zanjado el tema: "Todos tenemos detractores y seguidores... Le he dicho que la próxima vez que venga a Madrid traiga un Casio".

Mónica Pont, en imágenes exclusivas de EL ESPAÑOL, durante su mudanza a un nuevo piso. EL ESPAÑOL

Llama la atención que no ha dicho absolutamente nada del final de su historia de amor con el empresario del sector vinícola han roto. Tal y como adelantó EL ESPAÑOL este pasado Jueves Santo, ambos han decidido tomar cada uno su camino. Este medio ha captado las imágenes en exclusiva de la intérprete abandonando el piso en el que vivía con el presidente de las Bodegas Emilio Moro, en la céntrica calle Goya de Madrid.

Y con un equipaje no superior a dos maletas grandes, un maletín de mano y una bolsa extra grande, se ha trasladado a un piso en una zona residencial de Aravaca, a las afueras de la ciudad, donde vivirá con su hijo, Javier Sagrera (21), su mayor apoyo en el momento que atraviesa.