El día que Sebastián Palomo Danko, acusado de maltrato animal, creó una firma junto a su perro: así es su actual vida

Miguel (44 años) y Sebastián Palomo Danko (47), los hijos del malogrado torero Palomo Linares, están viviendo unas convulsas semanas después de que Paula Sánchez Zurdo, la que fue pareja de Miguel, los acusara de un delito de maltrato animal contra Bronca, una perrita que vivió en la finca El Palomar, propiedad de los Palomo Danko.

Siempre según la versión aportada por la denunciante, el animal fue rescatado por la propia Paula Sánchez Zurdo cuando ésta se enteró de las condiciones en las que se encontraba, encerrado en una jaula en la finca. Bronca pereció a causa de las secuelas producidas.

Los hermanos están citados a declarar como investigados el próximo 25 de abril en el Juzgado de Instrucción N.º 4 de Illescas. Mientras ese momento llega, Paula, por su parte, se personó el pasado 3 de abril en el juzgado a petición de Sebastián, donde declaró como investigada por un presunto delito de calumnias y revelación de secretos.

Sebastián Palomo Danko en una imagen tomada en febrero de 2019. Gtres

En medio de este cruce de acusaciones y visitas a los juzgados, EL ESPAÑOL conoce que el vástago de Marina Danko (70) se considera "inocente", y está convencido de que la justicia le dará la razón. Sánchez Zurdo, por otro lado, no se arredra y sostiene en conversación con este medio: "Me intentan intimidar y silenciar".

A este periódico se rememora un dato revelador, a la luz de los acontecimientos. El protagonista de la información con Sebastián Palomo Danko, uno de los hermanos acusados de presunto maltrato animal. Sebastián fundó en 2015 una firma de moda, Harper Pug, cuyo nombre estaba inspirado en la que era su mascota, Harper.

Por aquellos días, Sebastián se definió en las páginas de la revista ¡HOLA! como gran amante de los animales. Ahí, en las páginas de la publicación, presentó a Coco -una mascota que, relató, se perdió y no desistió hasta que la encontró- y a Harper, su gran inspiración para crear con unos amigos un proyecto en el que depositó gran ilusión.

Además de para el nombre de su marca, Sebastián también se inspiró en su can para el logo. "Hemos lanzado camisetas, jerséis, parkas, plumas, ponchos... Nos hemos juntado un grupo de amigos y estamos empezando de cero", manifestó en la citada publicación.

Sebastián, en un reportaje fotográfico realizado por Gtres. Gtres

En aquella interviú, el hermano de Miguel Palomo Danko sostiene que parte de los beneficios obtenidos con su firma de moda irán destinados a las protectoras de animales. "Gracias a un refugio he recuperado a mi perro, estos sitios tiene un mérito fuera de lo común porque las personas que los crean lo hacen por puro amor a los animales", concluyó.

Dos años después de crear la marca, el Instagram oficial de Harper Pug posteó lo que sigue: "Sebastián, alma mater de nuestra marca, se une a la causa #noalabandono en primera persona y desde Harper Pug, creada a partir del amor de Sebastián por su carlino (pug) Harper".

Gracias a este tipo de mensaje se puede comprobar que Sebastián siempre ha estado muy concienciado con el no al abandono de los animales. Este extremo, el de la concienciación animal de Sebastián, bien podría estar en su línea de defensa de cara al día que acuda a prestar declaración, este mes de abril.

El drama de Sebastián

En esa línea, el 25 de noviembre de 2012 siempre quedará grabado a fuego en el corazón de Sebastián. Ese día, se tuvo que ir de viaje y dejó a su mascota Coco con unos amigos. "El día que fui a recogerlo, nada más aterrizar, me dijeron que había desaparecido", relató en la citada revista.

Increíble, pero aquí estamos de nuevo...!!!! pic.twitter.com/RNr6SYj9pI — sebastian palomo (@palomodanko) June 15, 2015

Entonces comenzó una intensa búsqueda por parte de Sebastián: "No llegó a ser una obsesión, pero es que yo no había perdido a mi perro, yo había perdido a mi amigo y tenía que buscarlo". Después de mucho tiempo buscando a Coco, lo encontró gracias a la protectora de animales APAC, de Ciempozuelos, dos años y medio después.

"Me llamaron para decirme que habían encontrado un labrador en Ciudad Real y cuando me enviaron la foto recuerdo que pensé que sí, que podría ser él", deslizó Sebastián. "Muy especial, yo estaba temblando… Habían pasado dos años y medio, pero Coco estaba igual, su mirada… ¡Todo!", definió Sebastián el reencuentro con su can.

A día de hoy, la firma Harper Pug ya no está disponible. Al menos, la tienda figura en Google como "cerrada permanentemente". En otro orden de cosas, EL ESPAÑOL conoce que Sebastián lleva una vida muy discreta. Lo definen como una persona muy creativa y "emprendedora".

Siempre tiene "la mente en los negocios", opina la fuente con la que se contacta. También se atrevió Sebastián a ingresar en el mundo literario, y lanzó su libro en 2019, La culpa es tuya. A su nombre figuran -bien como administrador solidario, administrador único, consejero, presidente o socio único- algunas empresas.

La lucha incansable de Paula

Paula Sánchez Zurdo, luciendo la sudadera y el colgante con el que ha asistido al juicio. Cedida a EL ESPAÑOL

Pese a la historia anteriormente expuesta, Paula Sánchez Zurdo, la que fue novia de su hermano Miguel, no va a dejar de luchar por que se haga justicia con la historia de Bronca. A la espera del día en que Miguel y Sebastián acuda a declarar como investigados, Paula sigue reivindicando a través de sus redes sociales.

Alza la voz por Bronca, por todo lo que sufrió el animal: "Bronca murió por culpa del maltrato. Eso es un hecho. Eso nadie lo puede negar. Bronca fue rescatada tras sufrir un abandono y un maltrato atroz. Las secuelas físicas y emocionales que arrastraba eran gravísimas. Luchó por sobrevivir… pero no pudo superar lo que le hicieron", reza parte del escrito que se traslada a este periódico.

"El dolor y el abandono la mataron. Y por eso este caso no puede quedar en el olvido. Los presuntos maltratadores de Bronca — Miguel Palomo Danko y Sebastián Palomo Danko — están pendientes de juicio. Será la Justicia quien determine su responsabilidad", agrega Sánchez Zurdo. La justicia es la que tiene la última palabra.